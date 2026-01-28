神山まるごと高専の学生と共創活動を実施。学生ならではのアイデアで小中高生のニーズをとらえたキャンパスノートを共同開発

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、授業を共につくるプログラムパートナーとして参画している神山まるごと高専（所在地：徳島県名西郡／理事長：寺田 親弘）の学生と、コクヨが掲げる「自律協働社会」の実現を目指し、学生のまなびに対する好奇心を応援する課外授業を実施。新商品開発プロジェクトを2025年4月より開始しました。このたび、本プロジェクトを通じて小中高生の学習シーンにおける新たなニーズへ提案するキャンパスノート2種類が完成し、2026年2月4日（水）より一部の店舗にて数量限定で発売します。

コクヨと学生によるミーティングの様子

コクヨは、2021年策定の「長期ビジョンCCC2030」において、ありたい社会像として、自律した個人が互いを認め合って協働することで新しい価値が生まれてくる社会「自律協働社会」を掲げています。以来、この社会像の実現を目指して、文具や家具にとらわれない事業領域の拡張を推進しています。

コクヨが目指す自律協働社会の在り方に近い地域として、徳島県名西群神山町（以下、神山町）を視察したことをきっかけに、2021年11月に私立高等専門学校「神山まるごと高専」への企業版ふるさと納税制度による1億円の寄付を行いました。さらに、「神山まるごと高専」の開校（2023年）に際してはプログラムパートナーとして授業を担当（*1）することで、社会課題の解決を担う人材育成を支援。その後も、単なる交流に留まらない神山町との関わり方を模索し続けてきました。

（*1）4年生の授業を担当。初回実施は2026年度予定

今回、授業以外の学びの場である課外授業として学生11名と、キャンパスノートを製造するコクヨ工業滋賀の製造技術を活用した新商品開発プロジェクトを2025年4月よりスタート。このたび、本プロジェクトから生まれた2種類のノートが完成しました。“まなびかた”のブランド＜Campus＞は、商品やこのような活動への参画を通じて、ブランドが掲げる「まなびかた支援」を実施してまいります。

１．今回の共創活動について

本プロジェクトでは、学生が主体となり、自分たちの目線から社会課題をとらえたものづくりに挑戦する取組みです。市場調査から顧客分析、コンセプト策定、デザイン検討、そして販売戦略の検討など、商品企画から販売までを一年を通じて経験しました。また、店舗を視察し、販売時の訴求点を考えたり、キャンパスノートの生産工場であるコクヨ工業滋賀で試作品をチェックしたりと、実際の現場も体験しました。そのようなプロセスを経て、学生の斬新なアイデアと、当社の長年のものづくりの知見が融合し、2種類のキャンパスノートが誕生しました。

（左）商品企画ピッチ。全国の文具販売店もオンラインで参加、（右）コクヨ工業滋賀で試作品を確認

２．共創活動を通じ共同開発した2種類のキャンパスノートのご紹介

今回共同開発した商品は、小中高生の学習シーンにおけるニーズに応え、新たな “まなびかた”を提案するコンセプトの異なる2種類のキャンパスノートです。コクヨ工業滋賀の「無線とじ」技術を活用し生産されました。

（１）「キャンパスノート＜探究をデザインする！とれるノート＞」

中高生の「探究学習」をサポートするために考案されたノートです。

探究学習のサイクルである「発散、収束、思い出し」をサポートする中紙設計となっています。ノートの小口側にはミシン目で切り取れる「しおり」機能付きの縦長のスペースを設けています。切り取ったしおりを教科書に挟むことで、重要な内容をストーリーとして整理する手助けをします。

キャンパスノート＜探究をデザインする！とれるノート＞表紙と罫内容探究学習のプロセスに適した中紙デザイン

仕様: セミB5サイズ、5mm方眼ドット罫（切り取りミシン目入り）、30枚、無線とじ

メーカー希望小売価格（税抜）: 290円

（２）「キャンパスノート（用途別）＜NICONOTE＞犬・猫」

「学校で友達とおそろいにしたい」という小学生女子のニーズに応えるために企画されたノートです。

犬・猫をモチーフにしたデザインで、動物の種類や目線、糸電話など、さりげないおそろい感を演出する表紙デザインを採用しました。付属の「表紙をデコれるシール」で、自分好みのおそろい感をさらに楽しむことができます。このノートは、クラブ活動をしていたときに、仲間とどうすればうまくなるのかをずっとノートで意見交換していたという学生のリアルなエピソードから、「仲間と繋がりながら学びたい！」というコンセプトのもと作られました。

キャンパスノート（用途別）＜NICONOTE＞犬キャンパスノート（用途別）＜NICONOTE＞猫

仕様: セミB5サイズ、5mm方眼罫（10mm実線入り）、30枚、無線とじ

メーカー希望小売価格（税抜）: 273円

３．販売について

発売予定：2026年2月4日（水） ※店頭展開日は店舗により異なります。

取扱い店舗：以下URLの店舗一覧をご確認ください。

https://kokuyo.jp/kokuyoxkamiyama_campus_shoplist/

４．今後について

今回、新商品開発プロジェクトという形で学生の“まなびかた”を実体験を通じて支援したことは、当社の＜Campus＞ブランドが掲げる「まなびかた支援」を体現するものであり、未来の社会を担う若い世代の挑戦を後押しする継続的な取り組みとして位置づけています。今後も、寄付活動や学生との共創活動を通じて、次世代の創造性を育む活動を推進してまいります。

参考）＜Campus＞ブランドについて

＜Campus＞は2025年9月に、ノートブランドから”まなびかた”ブランドへ刷新しました。

これまで50年間蓄積してきた「書く」ことへの深い理解と、学生のまなびへの知見を組み合わせることで“まなびかた”ブランドとして新たな価値を創造してまいります。

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20250820st1.html

参考）「神山まるごと高専」について

神山まるごと高専は、「テクノロジー×デザイン×起業家精神」を土台に、「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指して2023年4月に開校しました。実践重視のカリキュラムの一環として、企業との連携によるリアルな学びの場の提供を重視しており、学生たちが社会と接点を持ち、自ら課題を見つけ解決していく力を育む教育を行っています。

