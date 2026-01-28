【開催レポート】日本最大級のコミュニティの祭典DMMオンラインサロン「SALON AWARD 2025-2026」を開催

合同会社DMM.com撮影：田中達晃（Pash）

合同会社DMM.com（東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開する「DMMオンラインサロン」（https://lounge.dmm.com/ ）は、2026年1月17日（土）2025年に顕著な活躍を見せたオンラインサロンを表彰する「SALON AWARD 2025-2026」を東京・六本木とオンラインで開催いたしました。

「SALON AWARD」は、日々良質なコンテンツを提供し、密度の高いコミュニケーションを通じて、コミュニティの可能性を広げたサロンオーナーやプロジェクトを表彰する年に一度の祭典です。 本年度は、「広がる、深める、新たなつながり」をテーマに、人気オーナーによるトークセッションや運営ノウハウクイズ、そして年間表彰式を実施いたしました。会場となったDMM六本木本社には多くのオーナーが集結し、イベントを通した交流が繰り広げられました。

ダイジェスト動画：https://www.youtube.com/watch?v=TqpLCLWOArU

特設サイト：https://lp.lounge.dmm.com/salon-award

＜トークセッション１.「オンラインって難しい！」“伝わる”コミュニティの作り方＞

最初のセッションでは、ジャンルの異なる人気サロンを運営する3名が登壇し、オンラインならではの制約がある環境でどのように魅力を伝えるかという深い議論が交わされました。

薬膳料理サロンを運営する増子友紀子さんは、オンラインでは伝えにくい「香りや味」など言葉にしづらい五感の共有方法について言及。あえて「レモンのように明るい香り」「バターが焦げた音」など、誰もが一度は体験したことのある具体的な言葉に置き換えることで、メンバーの五感を刺激し、没入感を高める工夫を明かしました。

一方、酒飲みインフルエンサーのなおたかさんは、あえて「余白を残す」ことの重要性を強調しました。全てを教えるのではなく、写真や動画で情報を与えつつ、メンバー自身が「この店は自分にとってどうだろう？」とそれぞれの尺度で解釈できる「余白」を残すことで、実店舗への訪問（＝答え合わせ）という能動的なアクションに繋げるという循環を生み出す工夫を行っていると語りました。

また、ジュエリーブランドHASUNA代表の白木夏子さんは、「オーナー発信依存からの脱却」をテーマに解説。かつてオンラインサロンはオーナー自身が発信し続ける「カリスマ型」が主流だったが、現在はメンバー自らが読書会やアート遠足を企画する「コミュニティ型」へ変化していると語りました。それにより、自身のサロンも含め、オーナーが不在でも熱量が維持される理想的な場を実現したと、過去にもオンラインサロン運営を行ってきて得た自身の経験をふまえて現在と過去の変化を共有しました。

〈登壇者〉※敬称略

- 増子友紀子 （国際薬膳師・料理家／こしらえごと.Lab主宰）こしらえごと.Lab（https://lounge.dmm.com/detail/8526/）- なおたか （酒飲みインフルエンサー／PERFECT BEER KITCHEN西荻窪オーナー）酔愛倶楽部（https://lounge.dmm.com/detail/9527/）- 白木夏子 （株式会社HASUNA Founder&CEO／武蔵野大学EMC教授）PIMRICO Campus（https://lounge.dmm.com/detail/8913/）

＜トークセッション２.＞サロン運営ノウハウクイズ！＋

続いて2つ目のトークセッションでは、会場のチーム対抗で競い合う「参加型」クイズが行われました。ゲスト回答者として登壇したエハラマサヒロさんと福島和可菜さんも、自身のオンラインサロン運営経験を交えながら回答に挑みました。

クイズでは「入会ページのメイン画像を作るコツ」や「AIを活用した音声配信（AIラジオ）」など、最新のトレンドを取り入れたものから、DMMオンラインサロンの機能（トピックの固定投稿等）にまつわる問題まで幅広く出題され、エハラさんと福島さんの軽快なトークも相まって大きな盛り上がりを見せました。

福島さんは「自身のサロンでは走るだけでなく、楽しみながらタイムをあげていくという目標を掲げ、練習後のビールの楽しさをSNSで一部公開することで集客に繋げている」と実例をふまえた運営アイデアを紹介。一方でエハラさんは「自身のサロンは“トゥルーマン・ショー”のように、パジャマ姿の寝起き動画を毎朝投稿するなど、あえて『隙』を見せて心理的ハードルを下げることで、メンバーがはしゃぎやすい空気感を作っている」と語るなど、クイズを通じて様々なオーナーによる独自の取り組みを共有し合うことのできる、多くの学びがあるセッションとなりました。

〈登壇者〉※敬称略

- エハラマサヒロ（ものまねタレント／ミュージカル俳優）エハラマサヒロと死ぬまではしゃぐ会（https://lounge.dmm.com/detail/8756/ )- 福島和可菜（タレント）福島和可菜・舞のRUN&BEER走って、飲んで、食べよう会！（https://lounge.dmm.com/detail/2205/）

＜SALON AWARD表彰式＞

■2025年度の最高峰が決定。河村真木子さんが4連覇を達成。

イベントの締めくくりには、厳正なる審査を経て選ばれた全6部門の受賞サロンが発表されました。そして、本年度最も高品質なサロンに贈られる「オンラインサロン大賞」は、河村真木子さんが運営する「Holland Village Members' Club」が、4年連続での大賞受賞という前人未到の快挙を達成しました。

河村さんは受賞コメントで、「メンバーの皆さんのやりたいことを、どれだけ“なるはや”で実現できるかを考えてきた結果。一人ではなく、メンバーやスタッフ全員で勝ち取った賞」と、喜びと感謝を語りました。

- オンラインサロン大賞【全ての観点で高品質なサロンに贈られる賞】Holland Village Members’ Club／河村真木子https://lounge.dmm.com/detail/8636/- 新人賞【短期間で一定の成功を見せた人に贈られる賞】NeRoLi herb／菅原あゆみhttps://lounge.dmm.com/detail/9130/- ビジネス部門賞【ビジネスの観点からコミュニティを活用し、価値を創造したサロンに贈られる賞】大井川鐵道ファンクラブ／大井川鐵道株式会社https://lounge.dmm.com/detail/9128/- エンゲージメント賞【オーナー・会員間、および会員同士のコミュニケーションが活発なサロンに贈られる賞】あんずまろんさろん／あんずまろんhttps://lounge.dmm.com/detail/3497/- ユニーク賞【独特なトピックを扱い魅力溢れるサロンに贈られる賞】消防・防災を学べるコミュニティ／よろずFD/消防戦術探究会（FTET:フテット）https://lounge.dmm.com/detail/4080/- ソーシャルインパクト賞【活動を通じて、顕著な社会的価値を生み出したサロンに贈られる賞】授業てらす／授業てらすhttps://lounge.dmm.com/detail/4322/

〈イベント総合MC〉※敬称略

- 野坂まりあ （フリーアナウンサー／ワンプレートスタイリスト）野坂まりあの「理想を叶える盛り付けサロン」（https://lounge.dmm.com/detail/9372/）

■アーカイブ映像を無料公開中！

「SALON AWARD 2025-2026」のアーカイブを無料でどなたさまでもご覧いただけます。

オンラインサロンやクリエイター、コミュニティ、キャリア形成に関心のある方はぜひご覧ください。

【視聴方法】

下記のURLよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/live/03D5WfZxzyQ

■DMMオンラインサロンについて

オンラインレッスンやファンクラブの新しいカタチを目指して提供している、日本最大級の「学べる・楽しめる」会員制コミュニティサービスです。憧れの著名人や共感しあえる仲間のいるサロンなどで、密なコミュニケーションをとることができます。スキルや知識を身につけたい、同じ趣味を仲間と共有したい、新しい何かに挑戦したい、といった会員ニーズに応じて、1,600以上の多彩なオンラインサロンを取り揃えています。2024年2月時点での会員数は18万人以上に上ります。

- DMMオンラインサロン 公式サイト：https://lounge.dmm.com/- DMMオンラインサロン 公式X：https://x.com/DMM_onlinesalon- オウンドメディア CANARY：https://lounge.dmm.com/canary/- お問い合わせ（よくある質問）：https://support.dmm.com/lounge- DMMオンラインサロン開設について：https://lounge.dmm.com/page/openlounge/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営しています。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/