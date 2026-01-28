【福島県国見町】2/21(土)開催！国見町を巡る春を迎えるクラフト体験ツアー～ひなこけし＆お花のブローチ作り～

株式会社FoundingBase

福島県国見町の「クニミノマド」（運営：株式会社FoundingBase（本社：東京都世田谷区、代表取締役：山本賢司、以下「FoundingBase」）では、2月21日（土）に「国見町を巡る春を迎えるクラフト体験ツアー～ひなこけし＆お花のブローチ作り～」を開催いたします。

春を待ち遠しく感じながら、国見町で実際に体験できる手作り体験を楽しみ、町の魅力に触れて「また来たい」と思っていただける、国見町の魅力がたっぷり詰まったツアーとなっています。

※事前予約制（定員に達し次第締め切ります）

ツアーの魅力ポイント

申し込みはこちら :https://forms.gle/JJTAkMvCqq4TTcYo7

「春」をテーマに、実際に手を動かしながらオリジナルクラフトを作っていただく体験型ツアーです。

クラフト体験に興味がある方はもちろん、ひと足早く春を迎える準備を楽しみたい方にもおすすめの内容となっています。

ツアーでは、ひな祭りに飾れる「ひなこけし」を、国見町のこけし職人さんから直接レクチャーを受けながら制作します。

一つひとつ表情の異なるこけしは、世界にひとつだけの特別な作品に。

手仕事の温かさを感じながら、ものづくりの時間をお楽しみいただけます。

また、一般道からも利用できる東北自動車道・国見サービスエリア（下り）にも立ち寄ります。

普段はなかなか聞くことのできない国見町にまつわるお話や、名物の蛇口から桃ジュース体験など、旅ならではの楽しみもご用意しています。

さらに、3Dプリンターで作製したパーツを使ったお花のブローチ作りにも挑戦！

色の組み合わせは自由で、春の装いにぴったりな、自分だけのアクセサリーを完成させることができます。

ものづくりと国見町の魅力に触れながら、春を待ち遠しく感じる、心あたたまる一日を過ごしませんか？

イベント概要

開催日程

2月21日（土）

集合時間・場所

9:00 Co-Learning Spaceアカリ2F

〒969-1771 福島県伊達郡国見町山崎舘東14－8 アカリ 2F

※お車でお越しの方は、藤田駅前のタイムズ駐車場（1日300円）をご利用ください。

主なスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57912/table/132_1_9a8e3ba6a24a2a1e6638582cb9cba6cc.jpg?v=202601280121 ]

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※荒天の場合は一部内容を変更して実施いたします。

※お車でお越しの方は、藤田駅前のタイムズ駐車場（1日300円）をご利用ください。

※移動は、事務局が手配した車両または徒歩で行います。

金額

5,500円（お土産付き）

※当日現金で徴収します。

※体験、間食代を含みます。

※昼食、立ち寄り先での購入品は各自お支払いください。

定員

10名程度 ※最小催行人数2組4名

申し込み方法

https://forms.gle/JJTAkMvCqq4TTcYo7

2月15日（日）23:59まで

申込後、事務局より確定案内をご連絡いたします。

福島県国見町について

国見町は福島県最北端に位置し、宮城県との県境にある人口約8,000人（2025年10月現在）の小さな町です。

福島市から電車で約20分と交通の便がよく、古い宿場町の風情や養蚕（ようさん）住宅として使われていた古民家が残る、歴史を感じることができる場所です。

また、盆地特有の寒暖差が大きく、県内で最も日照時間が長い気候条件のもとで、おいしい桃やりんごが育てられています。



国見町は観光資源が決して多くはありません。だからこそ、実際に町を歩いて体感していただくことで、町の魅力を知ってもらい、興味を持っていただくことを大切にしています。私たちは、イベントやツアーを通じて、 国見町の魅力を伝え、もう一度訪れたくなるきっかけを提供しています。

クニミノマドの詳細：https://kuniminomado-owner.com/

本リリースに関するお問い合わせ

福島県国見町・ツアー事業運営事務局（クニミノマド）

電話番号：050-5482-3344（受付時間：10:00-17:00）

メール ：kuniminomado@gmail.com

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般