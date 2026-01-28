【三代目鳥メロ】美味しさ、さらに進化　2026年１月２８日（水）新グランドメニュースタート

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する、居酒屋業態「三代目鳥メロ」(以下鳥メロ)は、2026年１月28日（水）より、全国の鳥メロ９９店舗（一部店舗を除く）でグランドメニューをリニューアルいたします。

原材料費や物流費の上昇など、外食産業を取り巻く環境が厳しさを増す中、鳥メロでは「焼鳥の質を高め、ドリンクも選びやすく」、今回リニューアルをいたしました。主軸である焼鳥の美味しさを追求するため、焼鳥串の全14商品のうち7商品をチルド商品として一新いたしました。素材と品質にこだわり、チルドならではの本来の旨みを最大限に活かした、鳥メロ自慢の焼鳥を新たにご提供いたします。

また、鳥メロはビール199円（税込218円）ハイボール299円（税込328円）と、定番は価格を据え置きのままで、焼酎のボトル価格は値下げいたしました。定番を選ぶ楽しさに加え、内容面でもご満足いただけるメニュー構成となっております。

■主力の焼鳥の質にこだわり抜いた商品

・清流若どり ももねぎま串＆むねねぎま串２種盛 550円（税込605円）

定番商品である「清流若どり ももねぎま串」はそのままに、新たに「清流若どり むねねぎま串」を追加し、今回のリニューアルで部位の違いによる味わいの変化を、ぜひ食べ比べてお楽しみいただきたい一品です。

・国産ささみ串２種盛 399円（税込438円）、国産レバー串180円（税込198円）

国産チルド原料にこだわり、商品選定から仕込み工程まで全面的に見直しました。

冷凍に頼らないチルドならではの鮮度の良さと旨みを最大限に引き出し、食べた瞬間に違いが分かる、より美味しく進化した焼鳥に仕上げました。

・牛カルビ串399円（税込438円）

店舗で一本一本丁寧に串打ちして仕込む「牛カルビ串」も新たに登場いたしました。全長約24センチ（串含み）と、見た目にも豪華なサイズ感が特長で、ボリュームとインパクトを兼ね備えた存在感のある新商品です。

■より日常使いに嬉しい焼酎価格改定

鳥メロでは、日常使いのしやすさを重視し、全焼酎ボトルの価格を値下げいたしました。

「晴耕雨読」は3,500円（税込3,850円）から2,990円（税込3,289円）へ、「大隅」は2,500円（税込2,750円）から1,990円（税込2,189円）へ、それぞれ価格を改定しております。まずは一杯目にビールで喉を潤し、二杯目からは香り豊かな焼酎をお食事とともに楽しむ、そんな居酒屋ならではの過ごし方を、これまで以上に気軽にお楽しみいただけるようになりました。鳥メロは、価格面での身近さを高めながらも、品質や味わいへのこだわりはそのままに、普段使いに立ち寄りやすい居酒屋であり続けることを目指してまいります。いつでも気軽にご利用いただける低価格と、美味しさにこだわった高いコストパフォーマンスを、これからも大切にしてまいります。

■ワタミファームの“有機菊芋”を使ったオーガニックハーブティーが新登場

もう一つの注目トピックとして、ワタミファーム産の有機菊芋（きくいも）を使用したオリジナルハーブティーが新たに登場いたしました。菊芋は、「天然のインスリン」とも呼ばれるイヌリンを豊富に含み、健康志向の高まりとともに注目を集めている食材です。

今回は、この菊芋を贅沢に使用し、香り高いハーブティーとして仕上げました。ブレンドにはローズヒップを使用しオーガニックハーブティー茶299円(税込328円)でご提供いたします。ローズヒップは、レモンの約20倍ともいわれるビタミンCを含み美容を意識する人達から関心を集めている素材です。菊芋とローズヒップを組み合わせることで、爽やかでフルーティーな味わいに仕上げました。そのままお飲みいただくのはもちろん、焼酎と合わせたオーガニックローズヒップ割299円(税込328円)など、食事との相性も良く、さっぱりとした酸味と華やかな香りが特徴のドリンクとしてお楽しみいただけます。

■鳥メロ グランドメニュー概要

・ 販売期間：2026年1月28日(水)～

・ 仕入・収穫により販売状況が異なる場合がございます。

・ 実施店舗：全国の「三代目鳥メロ」９９店舗(一部店舗を除く)

詳細は下記ホームページよりご確認ください。

◇三代目鳥メロ公式ホームページ

【公式】居酒屋 三代目鳥メロ｜焼き鳥 居酒屋(https://torimero.com/)

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/

お問い合わせ先

ワタミ株式会社 ブランド広報室 ／ TEL：03-5737-2784 ／ E-mail：press@watami.net