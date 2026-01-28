いなば食品　低糖質カップ「美味こんにゃく焼きそば」を新発売！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、カップタイプのこんにゃく麺シリーズ「美味こんにゃく焼きそば」を新発売いたしました。低糖質ながら濃厚な味付けで、「本格ソース味」と「海鮮しお味」の2種類をお楽しみいただけます。下味と麺そのものに徹底的にこだわった満足感のある新しい低糖質食を開発いたしました。ご自身に合った低糖質ライフにご活用ください。

本格ソース味海鮮しお味■商品特徴- 選べる2つの濃厚フレーバー「本格ソース味」「海鮮しお味」。- 糖質15g以下！罪悪感なく楽しめる本格焼きそば。- 間食、夜食にもちょうど良い「調整メシ」！- 食べ過ぎの翌日、無理なく美味しくカラダをリカバリー。- お好きな野菜やお肉を足すだけで満足の一品。あなたの「食べたい」を思うままに！- こんにゃく麺にしっかりと下味をつける独自の製法で、こんにゃく特有の香りを軽減。- カップのまま電子レンジで温めるだけ。（500W：90秒、600W：70秒）

「美味こんにゃく焼きそば」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/other)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)