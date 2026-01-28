かいしんのいちげき！無敵のゾーンへ「ZONe ENERGY」×『ドラゴンクエストVII Reimagined』メタルスライム缶 2月24日全国発売 ＆ 「ZONe ENERGY」定番デザイン刷新

サントリーキャンペーン事務局

「ZONe ENERGY（ゾーン エナジー）」は、株式会社スクウェア・エニックスの『ドラゴンクエスト VII Reimagined』発売および同時期の「ZONe ENERGY」定番デザインリニューアルを記念しコラボレーションを実施いたします。本コラボでは、「ドラゴンクエスト」シリーズの“かいしんのいちげき！”をテーマに限定コラボ缶の発売や、コラボグッズが当たるキャンペーン、コラボ缶の先行サンプリングイベント、コラボ限定シール付きZONe ENERGYなど、様々なコンテンツを展開していきます。

■『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』について

『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』は、２０２６年２月５日（木）に発売予定の「ドラゴンクエスト」シリーズ新作。２０００年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を人形のような温かみのあるアートスタイルの３ＤＣＧ《ドールルック》で描いたリメイク作品です。

孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心から始まる大冒険を、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべてを一から再構築（Reimagined）しています。

公式サイト：https://www.dragonquest.jp/dq7r/

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」製品概要

「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」は、シリーズファンにとっておなじみのメタルスライムをデザインに採用しました。メタルスライムといえば、倒すことで大量の経験値を獲得できるレアモンスター。その特別感を缶デザインに込めており、まるでゲーム内でメタルスライムを倒したときのような“レベルアップの高揚感”を表現しました。さらにこのメタルスライム缶は、逃げ足の速いモンスターさながら、期間限定で登場し、特別なデザインをお届けします。

■商品名：HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー

■発売日 ：２月２４日（火）

■希望小売価格：２２３円（税別）

■内容量 ：４００ml

■発売エリア ：全国

注意事項：

・本製品は、カフェイン１５０mgを含むエナジードリンクです。

・飲用間隔は６時間以上あけてください。

・１７歳以下で体重５０kg未満、小学生以下のお子様、妊娠中または授乳中の方、カフェインに敏感な方等の飲用はお控えください。

サンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」

＜実施概要＞

『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売日（２０２６年２月５日）を祝し、「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」発売前に特別な体験ができるイベントを渋谷で開催します。メタルスライムをデザインした限定缶を、いち早く手に入れられる先行サンプリングを実施いたします。さらにコラボ記念として特別仕様の自動販売機が渋谷に登場します。

■イベント名：

『ドラゴンクエストVII Reimagined』 x ZONe ENERGY

サンプリングイベント「渋谷にメタルスライムZONeがあらわれた！」

■開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー３階 BLOOM GATE ZONE A/B

■開催日 ：２０２６年２月５日(木)

■開催時間：１１:００ - １９:００（※無くなり次第）

■配布予定数量：４８００本

■参加費 ：無料

■参加条件：メタルスライム缶受取クーポンを事前に取得もしくは当日取得いただき、イベントスタッフへご提示いただいた方のみお受け取り可能です。なお、スタッフではなくご自身でクーポンを受取済みにした場合無効となりますのでご了承ください。

詳細はZONe公式X（https://x.com/zone_energy_jp）にて、随時公開予定です。



※お一人様につき1本までとさせていただきます。

※イベント内容は変更となる場合がございます。

※製品にはカフェインが多く含まれるため、１７歳以下もしくは体重５０kg未満の方にはZONeENERGY配布を控えさせていただきます。小学生以下のお子様につきましては、体重にかかわらず配布の対象外とさせていただきます。

ドラクエコラボグッズが当たる！キャンペーン

■キャンペーン名：ドラクエコラボグッズ等豪華景品が当たる！キャンペーン

■キャンペーン期間：

２０２６年２月５日（火）１０：００～２０２６年４月２２日（水）２３：５９

■対象商品：

QRコード（※）シール付き「ZONe ENERGY」全商品

（※）（株）デンソーウェーブの商標登録です。

■景品・当選人数：

＜かいしんのいちげきコース＞

オリジナルTシャツ 全６種 各種２０名様 計１２０名様

オリジナルQUOカード 全６種 各種５０名様 計３００名様

＜メタルスライム大量発生コース＞

スクウェア・エニックス公式グッズ７点セット詰め合わせ ７名様

■応募ポイント数：

＜かいしんのいちげきコース＞

オリジナルTシャツ：２pt

オリジナルQUOカード：１pt

＜メタルスライム大量発生コース＞

スクウェア・エニックス公式グッズ７点セット詰め合わせ：７pt

■キャンペーンページ：https://zone-energy.jp/DQ7/

■応募・抽選方法：

「ZONe」LINE公式アカウントを「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。シール付「ZONe ENERGY」商品を購入の上、缶側面に貼られているQRコードを読み取り、ポイントGET。貯まったポイントを利用して抽選に応募。その場で当落結果が分かります。

※ご当選は１アカウントにつき各賞品１回まで、最大１３回までです。

期間限定「モンスターシール」を手に入れよう

「ZONe ENERGY」に貼付されているシールが期間限定で『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場する「モンスターシール」に変更されます。また、「モンスターシール」の中面に表示されているＱＲコードを読み込むととランダムでオリジナル動画を閲覧することが可能です。オリジナル動画はZONe MEMBERS PROGRAMに加入することでコレクションできます。ZONe ENERGYを飲んでモンスターを手に入れよう。

■対象製品

HYPER ZONe ENERGY：モンスター全５種

HYPER ZONe ENERGY ZERO：モンスター全５種

HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH：モンスター全５種

HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA：モンスター全５種

ZONe POWER MORNING ENERGY：モンスター全５種

HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー：モンスター全５種

■発売日

２０２６年２月２４日（火） ※１月製造品より順次切り替え

※モンスターシールはランダムで貼付されており、期間限定となります。

※モンスターの種類により出現率は変動いたします。

※オリジナル動画ではシールに記載されているモンスターと異なるモンスターが出現する可能性がございます。QRコードごとにランダムな動画が設定されており、同一QRコードでは同じ内容となります。

※QR読込後の動画演出は一定の期間をもって終了いたします。

「ドラゴンクエスト」について

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム（ＲＰＧ）です。１９８６年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、２０１７年に発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』までの本編１１作品のほか、モンスターの育成・対戦要素に特化した「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズなど、１００を超えるタイトルを生み出し、全世界でシリーズ累計９，５００万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

ZONe ENERGYパッケージリニューアル概要

「ZONe ENERGY」は、定番商品５種のパッケージデザインをリニューアルし、２月２４日（火）より全国で発売いたします。ZONeらしさを表現するスイッチマークの大きさや位置を定番商品すべてで統一し、どの商品を手にとってもZONeブランドであることが一目でわかるようにいたしました。

■リニューアル対象商品

HYPER ZONe ENERGY

HYPER ZONe ENERGY ZERO

HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH

HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA

ZONe POWER MORNING ENERGY

■発売日

２０２６年２月２４日（火） ※１月製造品より順次切り替え

※HYPER ZONeシリーズは、カフェイン１５０mgを含むエナジードリンクです。飲用間隔は６時間以上あけてください。

※１７歳以下で体重５０Kg未満、小学生以下のお子様、妊娠中または授乳中の方、カフェインに敏感な方等の飲用はお控えください。

ZONe ENERGY について

「ZONe ENERGY」は、飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンクです。

