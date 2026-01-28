最新・注目の “見るべき” 中国ドラマをこれでチェック。ぴあMOOK「2026年見るべき中国時代劇ドラマ」の2月発売が決定！

ぴあ株式会社

中国ドラマMOOKを発行する ぴあ株式会社は、「2026年見るべき中国時代劇ドラマ」を 2026 年2 月24 日（火）に発刊いたします。人気シリーズ第6弾となる待望の最新刊は、新作や話題作を中心に日本で楽しめる中国時代劇と現代ドラマを大ボリュームで紹介します。

見るべき中国時代劇ドラマシリーズ（ぴあ刊）

人気作や注目作は詳しい人物相関図とともに紹介するファン必携のアイテムです。中国ドラマ情報の他にも中華エンタメの注目トレンドをお届けします。複雑に絡み合う人間関係やストーリーをしっかり補足できる、ドラマ好きな方がさらに作品を楽しむための１冊です。

2026年見るべき中国時代劇ドラマ（ぴあ刊）より

また、本誌では中国出身の芸人いぜんさんによる「中国あるある」のコーナーにもご注目。

いぜんさんといえば、推しの俳優はワン・ホーディー（王鶴棣）で、中国から来日し東京大学大学院に入学した高学歴のピン芸人として活躍中です。ぴあMOOK「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード 」で読者から大好評だった「中国ドラマあるある」コーナーが本誌でパワーアップ、さらに面白くなっていますのでご期待ください！

中国出身の芸人いぜんさん

■編集内容の紹介（予定）

・「中国ドラマ最前線！2026年の最新トレンド分析」…現地最新情報、日本におけるトレンド分析

・日本で見ることができる最新の中国時代劇ドラマを分かりやすくジャンル別に紹介

・人気作や話題作はとことんディープに！ 人物相関図、キャラクター紹介を厚めに

・シャオ・ジャンの注目作特集「蔵海伝」「射觥英雄伝」徹底深堀など

・時代劇だけでなく現代劇にも注目

・中国出身の東大芸人いぜんさんによる中国あるある

・五季十色占いでチェック！あなたの運気のあがるスターやドラマは？

[商品情報]

誌名： 『2026年見るべき中国時代劇ドラマ』

発売日：2026年2月24日（火）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

体裁：A4／オールカラー／116p

発行：ぴあ株式会社