LOWRYS FARM が放送30 周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズと幅広い世代から熱い支持を集める「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションアイテムを2 月4 日（水）より発売!

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズフファーム）は、放送30 周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズと、時代を超えて愛され続けている「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを2026 年2 月4 日（水）より公式WEBストアand ST（アンドエスティ）、and STストア店舗、2 月6 日（金）オープン予定の新店LOWRYS FARMイオンモール橿原店にて限定販売いたします。

LOWRYS FARMは、ブランドが大切にしている“カワイイ”エッセンスを加えながら、1995 年以降のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『エヴァンゲリオン』シリーズと、幅広い世代から愛されている「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを手掛けました。過去に大好評を博した「エヴァンゲリオン×ハローキティ」のコラボレーションが、今年は『エヴァンゲリオン』シリーズ放送30 周年という節目の記念で、アニバーサリー特別企画として登場します。

アイテムは、クールでスタイリッシュな魅力を持つ『エヴァンゲリオン』と、キュートで親しみやすさの魅力を持つ「ハローキティ」という、意外性のある二つの世界観を融合させて全4 型。それぞれの魅力が融合することで生まれる、新しい特別感とファッションの楽しさを、幅広いお客様にお届けします。

■LOWRYS FARM「エヴァンゲリオンｘハローキティコラボ」

本発売日:

2026 年2 月4 日（水）10:00～

特設サイト:

https://www.dot-st.com/lowrysfarm/concept/?dispNo=013005004

取扱い店舗:

■WEBサイト

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■LOWRYS FARM店舗

イオンモール橿原店

※2 月6 日（金）オープン予定

■and ST ストア

＜全アイテム＞

八戸ピアドゥ店、イオンモール盛岡南店、エミテラス所沢店、流山おおたかの森店、浅草ROX店、ミッテン府中店、ゆめが丘ソラトス店、コレットマーレ店、本厚木ミロード2 店、ららぽーと安城店、高槻阪急店、イオンモール鳥取北店、ゆめモール西条店

＜KIDSアイテム以外展開＞

五所川原ELM店、東武百貨店船橋店、and ST TOKYO店、アピタ福井大和田店、イオンモール各務原インター店、新静岡セノバ店、イオンモール熱田店、なんばCITY店、ピオレ明石店、ミナモア広島店、おのだサンパーク店

■商品詳細

胸元にあしらった刺繍がポイントのスウェット。ポイントの刺繍は、『エヴァンゲリオン』の世界観を象徴するネルフのロゴマークと、ハローキティのトレードマークであるキュートなリボンを融合させた完全オリジナルデザインです。バックには人気キャラクターの“レイ”、“アスカ”、“第4 使徒”がハローキティとコラボレーションした特別感溢れるアートプリントを施しています。

オーバーシルエットなのでユニセックスで楽しんでいただけるのはもちろん、キッズサイズ展開も用意しているので、お子さまとお揃いコーデも楽しんでいただけます。

商品名:【EVA×KITTY】スウェットプルオーバー

価格:7,700 円（税込）

カラー展開:レイ・第4 使徒・アスカ

サイズ:FREE

商品名:【KIDS】【EVA×KITTY】スウェット

価格:4,400 円（税込）

カラー展開:レイ・第4 使徒・アスカ

サイズ:110 cm、130 cm、150 cm

プラグスーツや初号機など細部までこだわった『エヴァンゲリオン』のクールな世界観をキュートに表現した、ファン必携のトイキーホルダー。世界中で愛されるハローキティが、『エヴァンゲリオン』のキャラクターたちとの掛け合わせが愛らしいデザインで、バッグや鍵に付けて、いつでも「エヴァンゲリオン×ハローキティ」の最強コラボレーションを楽しめます。

商品名:【EVA×KITTY】トイキーホルダー

価格:3,990 円（税込）

カラー展開:レイ・アスカ・初号機・第4 使徒

『エヴァンゲリオン』シリーズの中でも人気が高いレイとアスカとハローキティが融合した、スマホグリップ型のミラー。

スマホグリップとしても、ミラーとしても楽しめる機能性と、コラボレーションの特別感を同時に味わえるアイテムです。

商品名:【EVA×KITTY】ミラー

価格:2,200 円（税込）

カラー展開:レイ・アスカ

■「エヴァンゲリオン」について

2007 年から、企画・脚本・総監督:庵野秀明により『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして始動した。『:序』『:破』『:Q』の3 作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきた。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4 部であり、完結編となる。

2021 年3 月8 日に公開し、最終興行収入102.8 億円、観客動員673 万人を記録した。現在、AmazonPrime Videoにて見放題独占配信中。

■ハローキティについて

フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリスのロンドン郊外。

身⾧はりんご5 個分。体重はりんご3 個分。明るくてやさしい女のコ。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official