黒田養蜂園のカフェが「SHOKU LAB. Honey Bee」として2026年1月30日(金)リニューアル

黒田養蜂園（所在地：栃木県鹿沼市）は、併設するカフェを「SHOKU LAB. Honey Bee（食ラボ ハニービー）」として、2026年1月30日（金）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、店舗名称を「HoneyB」から「SHOKU LAB. Honey Bee」へ変更し、「すべての料理にはちみつの可能性を」をコンセプトに、はちみつの新たな味わいや楽しみ方を、メニューを通して表現します。

■ ブランドコンセプト

「すべての料理にはちみつの可能性を」「すべての料理にはちみつの可能性を」 ハニーパンケーキ 単品1,200円（税込）

ミツバチが作る自然の恵みを

もっと深く、もっと広く。



私たちは、食を通して、はちみつの新しい味わいや楽しみ方を

体験していただけるカフェです。



美味しい笑顔の素がはちみつであるように、

養蜂園100年の歴史と新しいアイデアを重ね、

日々の研究から生まれる一皿一皿で、

はちみつの可能性の広がりへ、繋いでいきます。

SHOKU LAB. Honey Bee

■ メニュー

はちみつを主役に、素材の持ち味を引き出しました。

料理ごとに異なる使い方で、はちみつの表情や味わいの広がりをお楽しみいただけます。

HoneyBeeグランドメニューハニーパンケーキ1,200円、ティラミスパンケーキ1,580円、エッグベネディクトパンケーキ1,680円（全て単品、税込）SWEETS

パンケーキやフレンチトーストなど、はちみつのやさしい甘さを生かしたスイーツをご用意しています。素材の美味しさと食感を引き出した仕上がりが特長です。

マルゲリータ1,300円、クアトロフォルマッジ1,350円、たっぷり野菜と生ハムのビスマルク1,680円（全て単品、税込）FOODS

パスタやピザをはじめとした食事メニューでは、

“定番料理に蜂蜜を”をテーマに、素材の旨みやコクを引き立てる存在としてはちみつを取り入れています。

いちごのフレンチトースト 単品1,680円（税込）SEASONAL

その時季ならではの食材と蜂蜜を組み合わせた、

期間限定メニューも展開しています。

“旬×蜂蜜”の組み合わせを、五感で味わっていただける一皿です。

※掲載している写真はメニューの一例です。

■ リニューアル記念イベントについて

リニューアルオープンを記念し、ご来店いただいたお客様に、はちみつの個性や味わいを楽しんでいただける体験型のイベントを実施します。

HONEY TASTING CHALLENGE

・各席につき1回、無料で参加可能

・6種類のはちみつを食べ比べ、すべて正解された方に

オリジナルトートバッグをプレゼント

・1回500円で追加参加も可能

（3種類正解でオリジナルトートバッグをプレゼント）

※イベントの詳細は、公式Instagramまたは店頭にてご確認ください。

オリジナルトートバックイメージ(非売品)

期間：2026年1月30日（金）～ 2月末予定

※トートバッグが無くなり次第となります。

今回のリニューアルを皮切りに、黒田養蜂園では、はちみつの魅力をさまざまなかたちで体験できる

『KURODA HONEY VILLAGE』リニューアルに向けて、カフェ、パティスリー、物販を含めた施設全体の進化を順次進めていきます。

今後の展開にも、ぜひご期待ください。

■ 店舗情報

- 店 舗 名：SHOKU LAB. Honey Bee（食ラボ ハニービー）- 所 在 地：〒322-0048 栃木県鹿沼市村井町291-5- リニューオープン日：2026年1月30日（金）- 営 業 時 間：平日 11:00～18:00（L.O. 17:00） / 土日祝 11:00～19:00（L.O. 17:00）- 定休日：毎週火曜日(祝日の場合は翌日振替)- 公式Instagram：https://www.instagram.com/honeyb8383/?hl=jaHoneyBee店舗外観