物価高で加速する「衣類メンテナンス」需要。ドイツNo.1衣類ケアブランド『ドクターベックマン』、古着・リセール市場も見据えた「新・売場パッケージ」を第101回ギフト・ショーで公開

E.OCT株式会社

イーオクト株式会社（代表 高橋 百合子）は、2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー」に出展いたします。

本出展では、売り場を「単なる商品棚」ではなく、日々の暮らしに新しい習慣を根付かせる「暮らしの提案装置」として再定義。物価高騰による「良いものを長く着たい」というニーズや、2026年にさらなる活性化が見込まれる『リセール市場』と『ヴィンテージファッション』への関心の高まりを背景に、今まさに求められている「衣類メンテナンス」をはじめとする【3つの新提案】を、具体的な売場パッケージとしてご紹介します。

展示の見どころ

■ Dr. Beckmann（ドクターベックマン）「服を捨てない、という洗濯を。」

ドクターベックマンが、衣類を救う「シミの救急箱=STAIN FIRST AID」を本格始動。

ついた直後の応急処置から、見落としていた古いシミまで。暮らしに常備し、シミを諦めない『シミの救急箱＝STAIN FIRST AID』

外出先の「シミついた！」にはステインペンが大活躍1年前の古いシミにも。原因別に6種のラインナップ。



ドイツ発の衣類ケアブランド Dr. Beckmann（ドクターベックマン） は、有力バラエティショップの生活雑貨カテゴリーにおいて定番アイテムが売上1位・2位を占める実績を持つブランドです。 持ち歩ける携帯タイプの「ステインペン」から、自宅でプロ級のシミケアを叶える「ステインデビルス」までを網羅。古着ブームや二次流通の定着により、「お気に入りの一着を長く、美しく維持する」ことが当たり前となった現代。シミで服を諦めない、新しい洗濯習慣を売場から発信します。

■ eezym（イージム） × MQ・Duotex（エムキューデュオテックス）

「掃除とは、つまりナチュラルな状態に戻すこと」

酵素と水だけで行う“ホームデトックス”という新しい清掃スタイル

ベルギー生まれのサステナブル酵素洗剤eezymとスウェーデンの医療現場から生まれた清掃システムMQ・Duotex

強力な化学薬品に頼らず、酵素と水の力でプロ仕様の洗浄力を実現する“ホームデトックス”を提案。高い洗浄力と安全性を両立し、自然の力で「人・家・地球」の健康を取り戻す、これからの時代のクリーンライフを発信します。

私たち人間も自然の一部。自然に対抗するのではなく水やバクテリアといった自然の力を活かしながら、「人・家・地球」の健康を取り戻す掃除を、売り場から提案します。

■ ecomfortHouse（エコンフォートハウス）＆ Style Japan（スタイルジャパン）

「日用品が“贈り物”になる、サステナブルギフト」

他社と差がつく“実用性”と"サステナビリティ"。企業姿勢を形にするギフト

のし付きギフトワイプ 波FUJI小さな立つまな板【ましかく・ながしかく】

法人ギフトや差別化を図るアイテムにこそ、日常で“ちゃんと使われる”実用品であること、そしてサステナブルな背景があることが求められます。贈る相手の暮らしに溶け込みながら、企業の想いと姿勢をダイレクトに伝えるギフトラインアップをご紹介します。



各ブランド一覧はこちらから： ︎

https://www.ecomfort.jp/category/SHOPPING/(https://www.ecomfort.jp/category/SHOPPING/)

【第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2026 出展概要】

会期：2026年2月4日（水）～6日（金）

時間：4日・5日 10:00～18:00 ／ 6日 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東展示棟（東京都江東区有明３丁目１１－１）

ブース番号：東5ホール T11-51

ブース名：エコンフォートハウス（ecomfortHouse）

東京インターナショナルギフトショーサイト：https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

【会社概要 】

社名 : イーオクト株式会社

本社所在地 : 〒150-0001 渋谷区神宮前5-38-15

代表者 : 代表取締役 高橋百合子

創立 : 1987年9月（2011年1月にイーオクト株式会社に社名変更）

事業内容 : 「ひとりひとりの暮らしから、快適なサステナブル社会をつくる」をミッションに、サスティナブル製品販売事業を展開。



◆イーオクト：http://www.eoct.co.jp/

◆直営店「エコンフォートハウス～知る・語る・考える・語る場～」：https://www.ecomfort.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：関 純子 / 土田 美和

TEL：03-3406-6369

seki@eoct.co.jp

tsuchida@eoct.co.jp