株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するADAM ET ROPE’（アダム エ ロぺ） は、英国のアウターウエアブランド「MACKINTOSH（マッキントッシュ）」との別注アイテムを発売します。

本アイテムは、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン） 」にて予約受注を開始しており、2026年1月30日（金）より、ADAM ET ROPE’ HOMME取り扱い店舗および、J’aDoRe JUN ONLINEにて販売を開始します。

世界でも唯一のコートメゾンとして独自のポジションを確立する、英国を代表する老舗アウターウエアブランド「MACKINTOSH（マッキントッシュ）」との別注企画。

本企画は、2025年秋冬シーズンの別注「HUMBIE」に続き二度目となります。

今回の別注は、クラシックなミリタリーフィールドパーカーをスタイリッシュかつモダンに仕上げた人気モデル「WEATHERTEC SKYE」シリーズから、スタンドカラーモデルを採用しました。

表地は、インラインモデルの撥水ナイロンリップストップに透湿防水フィルムをボンディングした3レイヤーから、撥水ナイロンリップストップで表裏同じの無双仕立てに変更しました。

そのため、インラインモデルのハリのある生地より、より軽やかさや使いやすさが増した着心地が本別注モデルの魅力の一つです。

撥水性を兼ね備えた機能素材は、100％リサイクルナイロンとフッ素フリーの撥水剤を使用しており、原料・加工ともにサステナブルな素材です。

軽やかかつしなやかな素材を使用することで、長いシーズン着用できる汎用性を備えます。

ミリタリーのテイストをモダンな印象に昇華した、今着たいファッショナブルな1着です。

MACKINTOSH for ADAM ET ROPE’

STORNOWAY EX

PRICE：\99,000（Tax Included）

SIZE：36 / 38 / 40

COLOR：BLACK / NAVY

※NAVYは展開店舗限定カラー

■販売開始日：2026年1月30日（金）※ネイビーカラーのみ、2026年2月5日（木）の発売となります。

■取扱店：ADAM ET ROPE’ HOMME取扱い店舗、J’aDoRe JUN ONLINE

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/jacket-outerwear/jacket/GKL16130)

【MACKINTOSH（マッキントッシュ）】

英国を代表する老舗アウターウエアブランド。

1823年スコットランドの化学者チャールズ・マッキントッシュによって発明された世界初の防水布は、その機能性からイギリス英国国鉄の外套として採用された歴史を持ちます。

19世紀から現代まで世界中で愛され続ける定番ブランドの1つです。

▪公式ホームページ

https://www.mackintosh.com

▪公式Instagram

https://www.instagram.com/mackintoshofficial/