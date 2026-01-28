Webマーケティングスクール「デジプロ」、EC企業向け「ライブコマース講座」を開講

株式会社Hagakure

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール「デジプロ」を運営する株式会社Hagakure（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥 雄太、以下Hagakure）は、EC企業の経営者およびマーケティング責任者を対象とした「ライブコマース講座」を新たに開講いたします。ショート動画やライブ配信から購買までがアプリ内で完結する購買行動の変化を背景に、SNSを起点とした売上創出力の強化を支援します。

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 2021年9月期_Webマーケティングスクール指定領域における競合調査にて累計受講者数・校舎数No.1を獲得

■開講背景

2025年6月30日より、TikTok Shop が日本で正式にオープン**し、アプリ内で動画・ライブから商品購入まで完結するSNSコマースが本格的に立ち上がりました。

また、クリエイターや一般ユーザーが商品を紹介するアフィリエイトプログラムも実装され、個人発信からECへの購買がつながる市場は今後さらなる拡大が予測されています。



一方で、

・SNSを使って売上をつくるノウハウがない

・ショート動画やライブ配信の体制を整えられない

・TikTok Shopなど新しい販売チャネルを活かしきれない



といった課題を抱える企業も多く存在します。

こうした状況を受け、HagakureはEC企業が“今必要なスキル”を体系的に習得できる実践型講座として「ライブコマース講座」を新設いたしました。

**2025年6月30日発表「TikTok Shopを日本で提供開始！発見から購入までをアプリ内で完結し、新たな購買体験となる「ディスカバリーEコマース」を実現」https://newsroom.tiktok.com/tiktok-shop-launch-japan?lang=ja-JP

■「ライブコマース講座」概要

本講座は、EC事業を運営する企業の経営者およびマーケティング責任者を対象とし、SNSを起点とした売上創出に必要な基礎から応用までを一気通貫で学べるプログラムです。

「SNSから売上がつながらない」「ライブ配信をどのように活用すべきかわからない」

といった課題を持つ企業に向けて、実務レベルで運用できる力を身につけられる内容となっています。

SNS×EC戦略の全体像、ショート動画・ライブ配信の企画と運用、TikTok Shop を活用した販売設計まで、変化の速いSNS市場に適応するための知識とスキルを実践的に習得します。

すべてオンラインで実施し、会社の都合に合わせて受講しやすい運営設計としています。



対象者：

主にEC企業の経営者・マーケティング責任者の方を対象にしています。

SNSを起点に売上をつくれていない、ライブ配信・ショート動画の活用ノウハウがない、TikTok Shopなどの新しい販売チャネルに対応できていないといった課題に対して、

SNS／ショート動画／ライブコマースを組み合わせた販売戦略を体系的に習得し、売れるコンテンツ設計から運用のPDCA構築まで実践的に学習できます。



提供形式：

・オンラインでのリアルタイム講義

・講義後にスライド資料（PDF）・録画データを配布

・Slackでの質問対応

・1回90分の講義（※カリキュラム確定後に回数を決定）



カリキュラム一例：

・SNS × EC戦略の全体像

ショート動画やライブ配信を起点に売上に変換する仕組みと、SNS市場の構造変化

・ショート動画／ライブ配信コンテンツの企画と運用

動画企画の作り方、配信設計、フォロワー獲得、売れるコンテンツの要素

・TikTok Shop の理解と活用方法

出店形態、アフィリエイトプログラム、商品選定、ライブコマース施策の立案

など

【1Day講座 開催のお知らせ】

ライブコマースに必要な基礎と実践スキルを3時間で一気に学べる特別編を開講します。

日時：2026年2月10日（火）15:00～18:00

形式：オンライン（Zoom）

内容：ライブコマース戦略を1日で体系的に学ぶ「1Day集中講座」

講座内容：

SNS × EC戦略の全体像

売上に繋がるショート動画を起点とした売上設計

活用事例

参加特典：講義資料（PDF）

参加費：33,000円（税込）



参加のお申し込みは、下記URLより受け付けております。

お申し込みフォーム：https://forms.gle/bnSFZHwRHBgNsJ4u8(https://forms.gle/bnSFZHwRHBgNsJ4u8)

Hagakureは、「人の可能性を広げ、社会での出番を作る」というミッションのもと、今後も最新のデジタル環境や市場変化に対応したサービスを提供し、マーケティング領域で活躍できる人材の育成と企業の成長支援に取り組んでまいります。

■「デジプロ」とは https://degipro.com/(https://degipro.com/)

受講者数No.1*のWebマーケティングスクール。最前線で活躍するプロの現役Webマーケターから学べる実践的Webマーケティングスクール。受講生は東京、大阪、福岡、名古屋、横浜、札幌など全国9拠点に構える教室とオンラインから学習環境を選択でき、未経験転職に強い独自の豊富なカリキュラムをご用意しています。座学や独学では難しい実務経験を積める転職コース、卒業後の転職支援プログラムと、充実した学習環境を提供し、あらゆる人の学びと成長を支援します。

■株式会社Hagakure 概要

社名 株式会社Hagakure / Hagakure Inc.

代表者 代表取締役社長 奥 雄太

本社所在地 東京都渋谷区宇田川町37-10 麻仁ビル602

事業内容 Webマーケティングスクール「デジプロ」、デジタルマーケティングの支援「デジプロパートナー」、マーケティング領域専門の転職エージェント「デジプロエージェント」

URL https://hagakure-inc.com/