コールマンとJFAがJFAソーシャルバリューパートナー契約を締結

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部画像左：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部 社長 中里豊／画像右：公益財団法人日本サッカー協会 会長 宮本恒靖

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（本社：東京都港区、社長：中里豊、以下コールマン）は、公益財団法人日本サッカー協会（所在地：東京都文京区、会長：宮本恒靖、以下JFA）とJFAソーシャルバリューパートナー契約を締結しました。

本パートナー契約のもと、コールマンはアウトドア用品を活用して、「JFAキッズフェスティバル」や「JFAグリーンプロジェクト芝生化モデル事業」の現場をはじめとしたサッカーシーンにおける暑熱対策に取り組み、選手・指導者・審判員はもちろん、観客や関係者を含むすべてのサッカーファミリーが安全かつ快適にサッカーを楽しめる環境づくりを行ってまいります。また、アウトドアに限らずサッカーのフィールドにおいても、コールマンのビジョンである『家族、仲間、自然が触れ合うことで生まれる、心のつながり、心身の健全な発達』を大切にしながら、社会の発展に貢献します。

■JFAソーシャルバリューパートナー契約概要- 契約社名：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社- 対象：JFAキッズフェスティバル、JFAグリーンプロジェクト- 目的：「見る」「する」「関わる」といったさまざまなサッカーシーンにおいてコールマンのアウトドア商品を活用し、サッカーファミリーが安全に、快適にサッカーを楽しむ環境を広げていく。- 締結日：2026年1月1日（木）

また、本取り組みのスタートを記念したキックオフイベントとして、コールマン特別協賛による「JFA×コールマン キッズフェスティバル」を3月28日（土）に高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県）で開催します。未就学児～小学校3年生までの低学年を対象に、サッカー経験を問わず参加できるサッカー教室のほか、コールマンの様々なギアを使ったアウトドア体験や焚き火でのマシュマロ焼きも実施します。また、4月以降、全国のJFAサッカーキッズフェスティバルの会場でも、同様のイベントを順次開催します。

■JFA×コールマン キッズフェスティバル開催概要- 主催：公益社団法人日本サッカー協会- 特別協賛：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部- 日時：2026年3月28日（土）13:00～16:00（予定）- 場所：高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区美浜11）- 対象者：未就学児～小学校3年生のお子様 約100名 ※サッカーの経験の有無は問いません- 特別ゲスト：サッカー日本代表OB・OG- 参加費：無料- 応募方法：下記応募ページにて必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

応募ページURL：https://forms.office.com/r/1KYbTjRw6d

■代表者コメント

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部 社長 中里豊

このたび、公益財団法人日本サッカー協会とJFAソーシャルバリューパートナー契約を締結できることを、大変うれしく思います。コールマンは、アウトドアを通じて家族や仲間、自然とのつながりを育み、人々が快適で豊かな時間を過ごせるよう支えることを使命としています。JFAが掲げる、サッカーを通じた健全な心身の発達と社会への貢献という理念とは、多くの共通点があります。サッカーは屋外で楽しむスポーツであり、暑さ対策や快適性は欠かせません。コールマンの製品は、こうした環境づくりにも役立ち、JFAとお互いの強みを活かして価値を共創できることを光栄に感じています。本パートナーシップを通じて、子どもたちへの体験機会の創出や、サッカーを楽しむ環境づくりを進め、サッカーに携わる皆さまに健やかで心豊かな時間を届けてまいります。

公益財団法人日本サッカー協会 会長 宮本恒靖

このたび、ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部を新たなJFAソーシャルバリューパートナーとしてお迎えし、力強いサポートをいただけることになりました。あらためて御礼申し上げます。サッカーの試合会場に行くと、コールマンのシェードやチェア、クーラーなどいろいろなギアを使っているチームや保護者を見かけることがあり、アウトドアとサッカーの親和性に注目していました。また、「アウトドアで『家族』『仲間』『自然』が触れ合うことで生まれる心のつながりを大切に」しているというコールマンのビジョンもわれわれの理念と相通じます。JFAとして多角的な視点で暑熱対策を推進している中、今回の契約を通して、サッカーの現場でもコールマンのギアを活用させていただき、安心してサッカーを楽しめる環境を広げていきたいと考えています。

■JFAキッズフェスティバルとは

未就学児や小学校低学年の子どもたちを対象にした、サッカーの楽しさを体験できるイベント。日頃からサッカーをやりたいと思っている子ども達に、サッカーと出会う機会を提供する場。たくさんの子ども達に、サッカーへのすばらしい出会いを提供できる貴重な機会であり、都道府県サッカー協会（FA）でも地域の特性を生かしたキッズフェスティバルなどを行っています。

詳細：フェスティバル｜JFA｜公益財団法人日本サッカー協会(https://www.jfa.jp/grass_roots/festival/)

■JFAグリーンプロジェクトとは

手軽に芝生化できるポット苗を無償で提供し、芝生の育成・管理のノウハウを提供するプロジェクト。47FA、サッカークラブ、自治体、学校、幼稚園・保育園などを対象に芝生化を進め、2008年にスタートしてからこれまで、約350のピッチに相当する2,505,600平方メートル を芝生化してきました。

詳細：JFAグリーンプロジェクトとは | JFAグリーンプロジェクト | 社会貢献活動｜JFA｜日本サッカー協会(https://www.jfa.jp/social_action_programme/green_project/about.html)

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/2026-Coleman-JFA.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/