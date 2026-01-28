新コスモス電機 「よどがわ防災フェスタ」に初参加

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026年1月17日（土）に淀川区民センターで開催された「よどがわ防災フェスタ」に初参加し、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「PLUSCO（プラシオ）」のデモ展示をしました。デモでは、煙が発生する前に無色無臭の一酸化炭素が発生していることが体感でき、一酸化炭素の危険性や一酸化炭素が検知できる火災警報器プラシオの有効性を実感していただくことができました。

火災警報器と煙流動装置を使ったデモ「よどがわ防災フェスタ」概要

日 時：2026年1月17日 (土) 13:30～15:30

場 所：淀川区民センター

主 催：淀川区社会福祉協議会

当社ブース内容：燃焼時の一酸化炭素の発生や煙式の火災警報器とプラシオによる検知タイミングの差を目で確認できるデモ（火災警報器と煙流動装置使用）、製品説明、質疑応答

主催者コメント

「よどがわ防災フェスタ」にご参加いただきありがとうございます。

本イベントは様々な体験を通じて、防災への関心を高める機会とすることを目的に実施しています。

新コスモス電機の火災警報器動作体験は、実際の警報音を体験することで、警報器の重要性を再認識するきっかけとなり、参加者の防災意識向上につながりました。

本会といたしましては、今後も関係機関と連携しながら、本イベントをきっかけに、区民のみなさまの防災意識向上に努めてまいります。

（淀川区社会福祉協議会 地域支援担当管理者 吉田 ひろみ 様）

来場状況・反応

来場者数：約200名（当社ブース訪問者：約100名）

来場者層：近隣住民、子どもから高齢者まで幅広い年齢層

来場者の声：

・「実際に警報器が鳴っているのを見たことがなかったので良かった。一酸化炭素は危険なガスだと知っていたがプラシオのような商品がでていることは知らなかった」

・「地域で日帰りイベントを企画する機会があればプラシオラボ*も候補に検討したい」

プラシオラボについて :https://www.new-cosmos.co.jp/pluscolab/*兵庫県三木市にある新コスモス電機の火災実験室・無料見学可能担当者コメント

このたびは防災フェスタに出展の機会をいただき、淀川区社会福祉協議会様、淀川区まちづくりセンター様には心より御礼申し上げます。新コスモス電機のブースにお立ち寄りいただいた皆様には、煙流動装置による火災警報器の作動体験を通じて、一酸化炭素検知機能付き火災警報器「プラシオ」の早期検知性能をご理解いただけたことを嬉しく思います。

なお、当社の淀川工場は淀川区の津波避難ビルに指定されており、地域の皆さまと連携して今後も防災力の向上に一層努めてまいります。

新コスモス電機 リビング営業本部 開発営業部 嶋田 耕一地域とともに進める一酸化炭素中毒啓発活動の推進モデル：浅田 芭路（あさだ はろ）さん

新コスモス電機は、今後も地域と連携し、高齢者や子育て世代をはじめ幅広い層を対象に、一酸化炭素の危険性と家庭での対策を伝えるため、積極的に啓蒙活動を展開し、事故防止と安全意識の向上に努めてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rCwvS7vsCSM ]「PLUSCO（プラシオ）」について :https://www.new-cosmos.co.jp/plusco/#back一酸化炭素検知機能付き火災警報器「PLUSCO（プラシオ）」についてはこちらをご覧ください

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス