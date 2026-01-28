成田空港駐車場「スーパーパーキング」、空と陸の旅を守る「空陸路安全御守」を2月中旬より順次展開～ エアタグや緊急時の現金を収納できる「現代の御守」で、旅の安心をアップデート ～

「空陸路安全御守」に込めた願いと、ユニークな活用法

株式会社プランエー

成田空港駐車場「スーパーパーキング」は、単なる車の保管場所ではなく、世界へ羽ばたくお客様の「旅の起点」です。「空港までのドライブも、その先のフライトも、すべて無事であってほしい」というスタッフの強い願いを形にするため、本御守を企画いたしました。

また、本御守は現代の旅のスタイルに合わせ、中身を自由に活用できる仕様が特徴です。

- 備えを忍ばせる： 渡航先での紛失や緊急時に備え、少額の紙幣を折り畳んで入れる。- デジタルで守る： 紛失防止タグ「AirTag（エアタグ）」を収納し、お車や手荷物の所在をスマートに管理する。

といった、従来の概念に捉われない「実用的でユニークな御守」として、早くも注目を集めています。

スーパーパーキングが目指す「ユニークな顧客体験」

当社はこれまでも、地元成田の新鮮な野菜、冷えたドリンク、Amazonギフトカードの進呈、レンタカー（SUPER RENTACAR）、120万再生のユーチューバー（クルマの輝き請負人のり）と提携しコーティング（SUPER PRO）、武井ドンゲバビーさん及川奈央さんとのYouTubeチャンネル運営（SUPER FISHING））など、既存の駐車場の枠に収まらないサービスを模索してまいりました。 「お客様にとって本当に喜ばれるものは何か？」を日々問い直し、駐車場というプラットフォームを通じて、驚きと笑顔が生まれる体験を常に目指しています。昨今はSUPER Xとし成田駅前から世界への情報発信プラットフォームづくりを進めています。

展開概要（2月中旬より順次開始予定）

本御守は、ご利用いただく店舗スタイルに合わせて展開いたします。

空港受け渡し店： ご利用いただいたすべてのお客様に無料配布。

コインパーキング1号店・2号店、バス送迎店： 窓口・設置箇所にて販売。

予定価格：300円（税込）

リリース時期： 2026年2月中旬（現在量産中につき、前後する可能性がございます）

スーパーパーキングについて

「成田を可能性の交差点に。」をビジョンに掲げ、成田空港利用者向けにバレーパーキング、送迎型（※運営会社別）、コインパーキングの3つの形態で駐車サービスを提供。顧客の声をダイレクトに反映したスピード感のあるサービス展開を強みとしています。

公式サイト： https://super-parking.net/