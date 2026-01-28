【新製品】SmallRig Nikon ZR用ケージキットが登場！

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社（以下SmallRig）はNikon ZR用ケージキットを公式ストアで販売開始いたします。ラインナップは「HawkLockケージキット」「ケージ」「ハーフケージ」「Ｌ型グリップ」「クーラー」を含め、全シーンに対応しながら映画のようなクオリティーを実現。また、手に馴染む上質な木製ハンドルを採用しながら、驚异的な軽さを実現し、日常の旅先でも負担を感じさせない軽快な撮影体験を提供します。カメラ本体に完璧にフィットする専用設計により、すべての操作系へのスムーズなアクセスを確保しつつ、強固な保護性能を両立。アルカスイスのプレートも標準装備し、日常の記録から本格的な映像制作まで、あらゆるシーンでクリエイティビティを加速させるのパートナーとなります。撮影作業の中でカメラの過熱を防止し、創作を支持し続ける。

販売情報

Nikon ZR用ケージキット

Nikon ZR用「HawkLock」ケージキット

ID：6113

販売価格：32,790円（税込）

商品販売ページ：https://smallrig.com/r/KP7OB1

Nikon ZR用ケージ

ID：5904

販売価格：13,890円（税込）

商品販売ページ：https://smallrig.com/r/KP7OB1

Nikon ZR用ハーフケージ

ID：5905

販売価格：8,690円（税込）

商品販売ページ：https://smallrig.com/r/KP7OB1

Nikon ZR用Ｌ型グリップ

ID：5906

販売価格：8,190円（税込）

商品販売ページ：https://smallrig.com/r/KP7OB1

Nikon ZR用クーラー

ID：5874

販売価格：10,390円（税込）

商品販売ページ：https://smallrig.com/r/BTRB34

製品特徴

あらゆるシーンに対応する拡張性と、シネマティックな表現力

あらゆる撮影シーンに柔軟に対応し、日常の記録を映画のような上質な映像へと引き上げます。多彩なマウントポートを備えた全能な拡張性により、アクセサリーを自在に配置でき、シネマティックなセットアップを瞬時に構築可能です。さらに、「HawkLock」クイックリリースマウントを採用し、アクセサリーのワンタッチ装着を実現。底面にはアルカスイスのクイックリリースプレートを標準装備しているため、三脚からジンバルへの移行もスムーズです。セットアップ時間を劇的に短縮し、クリエイターが表現に集中できる環境を提供します。

スタビライザー撮影に最適＆日常の旅に彩りを添える相棒

スタビライザーを多用する動画クリエイターには、ハーフケージが最適です。ジンバルのアームに干渉しない緻密な設計により、バランス調整がスムーズに行え、機材のポテンシャルを最大限に引き出します。フルケージの約半分という圧倒的な軽さを実現しながらも、「HawkLock」クイックリリース機構や多彩なマウントポートを網羅。機動力と拡張性を妥協したくないプロフェッショナルな現場で役を果たしています。

日常のスナップや旅先での撮影をメインにするなら、L型グリップが「不可欠の相棒」となります。わずか96gという驚異的な軽さに、木の温もりを感じる上質な木製ハンドルを融合。カメラ本体のクラシックな外観を損なうことなく、抜群のホールド感とプレミアムな質感を提供します。

過熱問題を克服し、長時間撮影を現実に

プロ仕様の冷却システムを採用し、本製品は「半導体冷却」と「高効率ファン」を組み合わせたハイブリッド冷却方式を利用。カメラの過熱保護のための二重冷却効果でカメラの温度上昇を強力に抑制し、安定したクリエイティブ環境を提供します。

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

※ 記載の情報は発表時点の内容であり、予告なしに変更される可能性があります。