アルム、日本マイクロソフトと協力し、Azure OpenAIを活用した次世代切削加工機「TTMC Origin（オリジン）」の開発を推進

アルム株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役：平山 京幸、以下「アルム」）と、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下「日本マイクロソフト」）は、大規模言語モデルAzure OpenAIを含む生成AI技術の活用を検討し、次世代切削加工機「TTMC Origin」の高度化に向けて日本マイクロソフトと技術協力を進めることを発表します。

本取り組みは、従来のNC操作や対話式プログラミングを超え、人と自然言語で対話しながら加工機を制御するという、製造業における新たなユーザー体験の実現を目的としています。

製造AI「ARUMCODE」と完全自動化加工機「TTMC」

アルムは2021年より、製造業向けAIモデル「ARUMCODE」を提供し、工程設計およびNCプログラム生成の自動化を推進してきました。

2024年には、切削工程における全12工程を自動化したマシニングセンタ「TTMC Type-F」を市場投入しています。

今回の協働により、アルムが開発する同時3軸・5軸対応の次世代加工機「TTMC Origin」に、Azure OpenAIを活用した対話型AI制御モデルを標準搭載することを目指します。

Azure OpenAIによる対話型加工制御の実現

「TTMC Origin」では、従来必要とされてきた複雑な加工条件設定や専門的オペレーションを、自然言語による対話を通じて実行できることを想定しています。

これにより、

・機械制御

・工程設計

・NCプログラム生成

・工具・素材準備

・自動加工実行

といった一連のプロセスを、統合的かつ直感的に操作できる環境の実現を目指します。

熟練技能者に依存してきた切削加工の高度なノウハウをAIにより形式知化することで、未経験者であっても高精度な加工体験が可能となることが期待されます。

Azure OpenAI を基盤とした製造業特化AI

本プロジェクトにおける製造業向け最適化は、Azure OpenAI を基盤とし、アルムが保有する加工データ、工程ノウハウ、NCプログラム生成技術、ならびに異常検知アルゴリズムを組み合わせて実施されます。

本モデルは切削加工にとどまらず、将来的には以下への展開を視野に入れています。

・製造業向けオンプレミス／クラウドのハイブリッド運用

・高度なセキュリティ要件への対応

・製造装置およびロボティクス制御モデルへの応用

今後の展開

Azure OpenAIを活用した次世代切削加工機「TTMC Origin」は、2026年7月より予約受付開始を予定しており、2027年以降、米国、韓国、インドを皮切りに段階的な海外展開を計画しています。

想定本体価格は 3,000万円（税抜）、初年度は 100台規模の販売 を目標としています。

平山 京幸 コメント

大規模言語モデル「Azure OpenAI」を活用した切削加工機の開発は、アルムが創業以来追い続けてきた構想の一つです。

この取り組みにおいて、信頼するパートナーである日本マイクロソフトと協力できることを、大変嬉しく思います。

「TTMC Origin」は、私たちの掲げる「製造AIと完全自動化」を体現する存在です。

中小加工企業のみならず、教育機関や研究機関にも導入しやすい価格帯とし、製造技術の裾野を大きく広げたいと考えています。

Azure OpenAIと対話しながら高精度な加工を行う体験を、熟練技能者だけでなく、学生や次世代を担う子どもたちにも届けていきたいと思います。

野嵜 弘倫氏 コメント

このたび、アルム株式会社様より次世代切削加工機の「TTMC-Origin」が販売開始されることを、大変嬉しく思います。アルム株式会社様は、製造業における工程設計やNCプログラムの自動生成といった高度な領域において、長年にわたり実運用に根ざした製造業DXを推進されてきました。特に、「TTMC Origin」によって、熟練技能に依存してきた切削加工の知見を形式知化し、実際の現場で価値を生み出してこられた点は、同社の高い技術力と製造業への深い理解を示すものです。 Microsoft の Azure OpenAI を基盤とし、アルム株式会社様が保有する加工データや工程ノウハウと生成AI を組み合わせることで、自然言語による対話を通じた直感的な加工制御という、新たな製造体験が実現されると期待しています。本取り組みは、セキュリティや信頼性が求められる製造現場において、生成AIを安心して活用するための一つのモデルケースになると考えています。今後、国内展開だけにとどまらず、グローバルな製造業全体への展開を視野に入れ、アルム株式会社様と共に価値創出を進めてまいります。日本発の製造AIの取り組みが世界へと広がっていくことを、日本マイクロソフトとしても力強く支援してまいります。※ Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

