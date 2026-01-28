Kombucha×ホップの“方程式”で、ノンアルに革命を！クラフトビールのように品種の違いを楽しむ新感覚飲料「トキメキホップシリーズ」誕生。

合同会社トラゲット

「料理に合うKombucha（コンブチャ）」をレストラン・ホテルに向けて卸販売を展開するKombucha醸造メーカー：合同会社トラゲット（名古屋市千種区東山通4-17 黒川ビル1階：代表菊池陽介）は、様々な品種のホップと自社醸造のKombuchaを掛け合わせて創る、新ラインナップ「トキメキホップシリーズ」の販売を開始いたします。

Vol.1 ファーストホップス

本シリーズは、ホップの豊かな香りとコンブチャ特有の爽やかな酸味を融合させ、フレンチ、イタリアン、和食、中華など、あらゆる食事シーンを格上げする「次世代のノンアルコール飲料」です。 トラゲットが創るノンアルコール飲料は、「お酒を飲まない層だけでなく、お酒をこよなく愛する層をも熱狂的ファンにしてしまう味わい」をモットーに創作しています。

■ 開発背景：ノンアルコールビールへの「新たな選択肢」としての挑戦

近年、あえてお酒を飲まないライフスタイル「ソーバーキュリアス」が浸透しつつあります。しかし、食事に合うノンアルコールの選択肢は未だ限られており、「とりあえずお茶やジュース」という消極的な選択がなされている現状があります。 トラゲットは創業以来Kombuchaを新たな選択肢とすべく活動を進めています。活動を加速させる布石としてこの度、ビールでおなじみの「ホップ」に着目しました。世界に300種類以上あるホップは、品種ごとに香りや味わいが全く異なります。このホップの多様性と、弊社が誇る豊富なコンブチャのフレーバー（常時12種を製造、さらにシーズンごとに毎月新フレーバーが登場）を掛け合わせることで、クラフトビールのように「品種や香りで選ぶ」という新しい嗜好品のあり方を提案します。

■ 商品特徴：「方程式（ホップ×ベース×素材＝無限）」というロジカルなアプローチ

本シリーズの開発コンセプトは「味覚の掛け算」です。

Hop（品種）： 柑橘系、ハーブ系など個性豊かな様々なホップ。

Base（Kombucha）： シングルオリジン茶葉やオリジナルハーブティが生み出す繊細で立体的な味わい。

Material（素材）： フルーツやスパイスなどの掛け合わせ これらを緻密に計算して組み合わせ、無限のフレーバーを創出します。

Kombucha×ホップの無限の可能性

【Vol.1】シングルオリジン煎茶 × 山梨県北杜市産ホップ（カスケード種）

第1弾は、「ファーストホップス」始まりの一歩の意味合いを込めて命名しました。

創業以来使用し続けている三重県の契約農家で生産される深い旨みのある煎茶をセレクト「シングルオリジン煎茶 Kombucha」をベースに、山梨県北杜市で栽培されたホップ「カスケード」を贅沢に使用。カスケード種特有のフローラルでスパイシーな香りが、コンブチャの酸味と重なり合い、驚くほど爽快で奥深い味わいに仕上がりました。濃厚なソースを使ったフレンチやイタリアンはもちろん、繊細な出汁文化の和食ともベストマッチします。

■ 社会的意義：国産ホップの活用による農業支援

日本のホップ栽培は減少傾向にありますが、クラフトビール文化の盛り上がりと共に、その品質の高さが再評価されています。「トキメキホップシリーズ」では、国産ホップを積極的に採用することで、国内の生産者を支援し、日本の農業の持続可能性（サステナビリティ）にも貢献してまいります。

また、このシリーズを通してホップの楽しみ方の一つとしてお酒を飲まない層にも「香りや苦味、味わいのレイヤーを楽しみ感じること」など新たな価値を提案してまいります。

■ 今後の展開：クラフトビールメーカーや大手ビールメーカーとの共創 「トキメキホップシリーズ」Vol.2では、岐阜県の人気クラフトビールメーカー「美濃加茂ビール」の醸造家・仙田氏とのコラボレーションが進行中です。ビールのプロフェッショナルと共に創り上げる、未体験の「ホップKombucha」にご期待ください。 ビールを飲まない人、飲めない人が、ワインリストやビアリストのように「今日の料理に合わせて、この品種のホップドリンクを」と選ぶ未来。トラゲットはそんな新しい食文化を創造します。

■ 商品概要

商品名：トキメキホップシリーズ Vol.1 「ファーストホップス」

内容量：720ml

価格：3900円（税込）

販売場所：Kombucha専門カフェ+Kombucha店内・公式WEBショップ

■合同会社トラゲットとは

健康飲料として欧米豪を中心に親しまれているKombuchaを、料理に寄り添う美味しさを追求した味わいにアップデートし、ファインダイニングやラグジュアリーホテルを中心に卸販売を展開。

また、直営のKombucha専門カフェの運営も行なっています。

合同会社トラゲットHP：https://traghetto.jp

Instagram：https://www.instagram.com/plus.kombucha/?hl=ja

■トキメキホップシリーズのご注文に関して

合同会社トラゲットでは卸販売については、メールよりお問い合わせください。

店頭販売及びECでの販売も行なっております。

トキメキホップシリーズ購入ページは、https://plus-kombucha.square.site/product/-/42LO6ROKALCMO6TTF64WIGS5?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false(https://plus-kombucha.square.site/product/-/42LO6ROKALCMO6TTF64WIGS5?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false)

合同会社トラゲットオンラインショップ： https://plus-kombucha.square.site

合同会社トラゲットは名古屋市ふるさと納税返礼品提供事業者に登録もしておりますので、ふるさと納税を活用してKombuchaをお求めいただくことも可能です。名古屋市が登録しているふるさと納税ポータルサイトより「Kombucha」と検索していただけますと幸いです。

名古屋市ふるさと納税ポータルサイト一覧：https://www.city.nagoya.jp/shisei/furusatonozei/1003652/1003653.html

【取材及び、卸販売に関するお問い合わせ先】

合同会社トラゲット

担当：代表 菊池陽介

E-mail：traghetto.yosuke@playkombucha.com