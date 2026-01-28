＜India Energy Week 2026＞ 商船三井とインド国営ガス会社GAILがLNG船の長期用船契約を締結

株式会社商船三井

株式会社商船三井（本社：東京都港区、以下「商船三井」）とインド石油・天然ガス省傘下のガス公社・ガス供給事業最大手のGAIL（India）Limited社（本社：ニューデリー、以下「GAIL」、読み：ゲイル）は、1月27日、LNG船“GAIL BHUWAN(https://www.mol.co.jp/pr/2021/21010.html)”（読み：ゲイル・ブーワン、以下「本船」）について、本船を保有する両社合弁会社とGAILの間で長期用船契約を締結し、ゴアにて開催されている「India Energy Week 2026」にて署名式を行いました。

GAIL BHUWAN

商船三井とGAILは今日に至るまでも強固なパートナーシップを築いており、今回の協業は LNG 輸送およびエネルギー・ロジスティクス分野における両社の連携を一層深化させるものです。商船三井が誇る海上輸送サービスの実績の中で安全性・品質・信頼性において高い評価を受けたことで、この度の長期用船契約に至りました。この契約はインドの海事・エネルギー供給網の強化目標に向けた重要なマイルストーンとなるほか、両社の掲げる中長期的な低・脱炭素目標の達成に資するものとなります。

商船三井は、グループ経営計画「BLUE ACTION 2035(https://www.mol.co.jp/corporate/plan/)」において地域戦略を柱の一つに掲げており、アジアを高い経済成長を見込む地域として位置付けております。特に経済発展が著しいインドでは、かねてより事業展開に積極的に取り組んでおり、本件を含むエネルギー事業の拡大、GAILとのパートナーシップの更なる強化を通じて、現在急増しており今後も拡大が見込まれるガスをはじめとするエネルギー需要を支える輸送・物流インフラの一翼を担い、安定供給に寄与してまいります。

GAILは、天然ガスの取引、輸送、LPG の生産・輸送、LNG 船舶輸送、LNG 再ガス化、石油化学、都市ガス供給、E&P（探鉱・生産）など、天然ガスバリューチェーン全域にわたり多角的に事業を展開する、インドを代表する天然ガス企業です。同社は、インド全土を縦横に結ぶ 総延長 18,001km を超える天然ガスパイプライン網を所有・運営しています。LNG 分野においても、GAILは 長期的な供給安定性を確保するため、規模・構成ともに非常に大きく多様化した LNG ポートフォリオを保有しており、世界的な LNG ポートフォリオプレイヤーの一社として位置づけられています。さらに、物流一体化戦略の一環として、同社は インド最大の LNG 船隊を構築しており、これによりインドの海事能力を強化するとともに、国内で高まる LNG 需要に対し、途切れのない安定供給を支える体制を確立しています。

商船三井グループは、安定収益型事業の比重をより高め、海運不況時でも黒字を確保する事業ポートフォリオ変革を進めており、世界一の規模を誇るLNG船隊および長期用船契約の拡大はその取り組みの一環です。

これまでに培ってきた経験およびノウハウを生かし、グローバルな社会インフラ企業へと飛躍し、青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらき、全てのステークホルダーに新たな価値を届けます。

署名式