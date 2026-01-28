【生成AI推進担当者向け】「Generative AI Business Day 26 WINTER」AIを″全社のスタンダード″に昇華させたLINEヤフーから、経営戦略CBU 越川氏が登壇決定！

Cynthialy株式会社

法人向けの生成AI人材育成・事業成果の創出支援を行うシンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、2026年2月2日（月）に開催する生成AI推進者向けオンラインカンファレンス「Generative AI Business Day 26 WINTER」の第二弾登壇者として、LINEヤフー株式会社より越川滋代氏が登壇することをお知らせいたします。

Google Cloud小田氏による基調講演に続き、生成AIの全社活用を推進するLINEヤフー様より、「学ぶ」から「使い続ける」組織への変革について共有いただきます。

詳細を見る :https://cynthialy.co.jp/generativeai-businessday26

＜開催概要＞

・開催日時：2026年2月2日(月) 13:00 -17:30

・場所 ：オンライン

・視聴方法：Zoom

・費用 ：無料(事前登録制)

・後援 ：一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)・一般社団法人AICX協会

・申込方法：https://share-na2.hsforms.com/18OOYUywZQyCwr5idS6gPMgdk2zo

※一部セッションのみのご視聴も可能です。

※Zoomでのご視聴環境をご用意ください。

※同業他社のご参加は、お断りさせていただく場合がございます。

■セッション概要

タイトル：AIを"学ぶ会社"から"使い続ける会社"へ ― 全社員AI人材化を支えた文化と仕組み

登壇日時：2026年2月2日（月）16:30～17:10

登壇者：

LINEヤフー株式会社 経営戦略CBU 業務推進・AI化ディビジョン 越川 滋代氏

シンシアリー株式会社 代表取締役 國本知里（モデレーター）

セッション内容：

生成AI研修を実施しても、日常業務で使われ続けなければ意味はありません。本セッションでは、AIを「学ぶ対象」から「使うのが当たり前の存在」へと変えていった組織変革のプロセスを紹介します。経営層の関与、現場を巻き込む仕掛け、コミュニティ形成や成功体験の横展開など、全社員AI人材化を支えた文化醸成と仕組みづくりのポイントを、具体事例を交えてお伝えします。

■登壇者一覧（一部）

お申し込みをする :https://cynthialy.co.jp/generativeai-businessday26

・グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 アジア太平洋地域統括 データ&AI事業開発部長 小田 健太郎氏

・SALES ROBOTICS株式会社 執行役員 AI Innovation室 室長 高木 康介氏

・株式会社ダイブ 執行役員 人事本部長 佐々木 義郎氏

・LINEヤフー株式会社 経営戦略CBU 業務推進・AI化ディビジョン 越川 滋代氏

※登壇者については、順次公開サイトにて公開してまいります。

https://cynthialy.co.jp/generativeai-businessday26

■シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業