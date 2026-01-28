＜India Energy Week 2026＞ インド国営石油天然ガス公社ONGC向け液化エタン船2隻の長期用船契約を締結

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は、インド国営石油天然ガス公社Oil and Natural Gas Corporation Limited（以下「ONGC社」）と合弁会社を2社設立し、同合弁会社2社（註1）とONGC社の間で新造液化エタン専用輸送船（以下「VLEC」）2隻（以下「本船」）について、15年の長期用船契約を「India Energy Week 2026」にて締結しました。

本船は、エタンを燃料とする2元燃料焚き主機関を搭載した最新鋭の10万立方メートル型のVLECで、SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.（三星重工業巨済造船所、本社：韓国）にて建造予定です。2028年末以降に竣工し、米国からインドへの液化エタン輸送に従事する予定です（註2）。

今回の契約により、当社のVLEC船隊規模は世界最大の16隻へと拡大します。

用船契約締結式造船契約締結式

当社は、2016年に世界初のVLECオペレーターとしてエタン輸送事業を開始して以来、VLEC管理・運航のリーディングカンパニーとして着実に液化エタン輸送の実績を積み重ねてきました。当社のVLECを含む液化ガス船の実績と、今回の合弁会社設立場所であるインド経済特区での事業経験が評価され、この度の長期用船契約締結に至りました。

当社はグループ経営計画「BLUE ACTION 2035(https://www.mol.co.jp/corporate/plan/)」において地域戦略を柱の一つに掲げており、アジアを高い経済成長を見込む地域として位置付けております。特に経済発展が著しいインドでは、かねてより事業展開に積極的に取り組んでおり、本件を含むエネルギー事業の拡大、ONGCとのパートナーシップの更なる強化を通じて、現在急増しており今後も拡大が見込まれるガスをはじめとするエネルギー需要を支える輸送・物流インフラの一翼を担い、安定供給に寄与してまいります。

当社グループは、安定収益型事業の比重をより高め、海運不況時でも黒字を確保する事業ポートフォリオ変革を進めており、世界一の規模を誇るLNG・VLEC船隊および長期用船契約の拡大はその取り組みの一環です。

これまでに培ってきた経験およびノウハウを生かし、グローバルな社会インフラ企業へと飛躍し、青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらき、全てのステークホルダーに新たな価値を届けます。

(註1) 当社とONGC社は、インドの経済特区であるGujarat International Finance Tec-City内の国際金融サービスセンターに、以下の合弁会社2社を設立しました。

<合弁会社の概要>

(註2) 輸送される液化エタンは、ONGCの子会社であるONGC Petro additions Limitedがインド、グジャラート州ダヘジで運営する石油化学プラント向けの原料として供給される予定です。

【本船概要】

【ONGC社の概要】

