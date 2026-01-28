【北九州市】北九州GX推進コンソーシアム総会＆金融機関との合同イベント「北九州GX Day　2026.2.9」開催をします！

福岡県北九州市（北九州市役所）




北九州GX推進コンソーシアムについて


北九州市は、２０５０年のカーボンニュートラルに向け、今後１０年間で約１５０兆円と見込まれている官民ＧＸ投資を呼び込むため、令和５年１２月に産学官金オール北九州による「北九州ＧＸ推進コンソーシアム」を設立し、取組を進めています。現在、３８０社を超える企業・団体が加入しています。


北九州GX推進コンソーシアムHP :
https://ktq-gx.com/

「北九州GX Day　2026.2.9」開催について


今年度の総会は、「GX×金融×企業成長」をテーマに、金融機関との合同イベントとして、「北九州GX　Day 2026.2.9」を開催します。


日本製鉄株式会社やGX推進機構をお招きしての、ＧＸに関連した最新の動きについての基調講演や、地域金融機関や企業等によるトークセッション、会員企業同士の共創促進のためのネットワーキングイベントなど、参加される方々の課題共有と企業成長のヒントにつながるような様々なプログラムを用意しております。


　会員以外の方も、どなたでも参加歓迎ですので、ぜひご参加ください！




【開催概要】


１　日　時：　令和８年２月９日（月）　１３：3０～１９：３０


２　会　場：　北九州国際会議場　メインホール、イベントホール　


（福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目９-３０　１階）


３　次　第：　


（１）北九州GX推進コンソーシアム総会　１３：３０～１５：２５


　　　日本製鉄株式会社、GX推進機構による基調講演　等


（２）金融機関との共同イベント　　　　　１５：４０～１７：４５


　　　福岡銀行取組紹介、パネルディスカッション（１.４信金、２.官民合同有識者）


（３）企業のネットワーキングイベント　　１８：００～１９：３０


４　参加申込：　参加希望の方は、ＨＰから申込をお願いいたします。（参加無料）


詳細・参加申し込みはこちら :
https://ktq-gx.com/news/5314/

【問い合わせ先】


（公財）北九州産業学術推進機構＜FAIS＞


　産学連携センターGX推進部


　TEL：093-695-3006　　E-mail:fais-gxsuishin@ksrp.or.jp


北九州市 産業経済局 未来産業推進課


　（北九州GX推進コンソーシアム事務局）


　　担当：岩本(課長)、百武(係長)


　TEL：093-582-2905