スタディチェーン株式会社、中期経営ビジョンを発表。2028年売上50億円を目指し、「人は変われる」を事業で証明するフェーズへ

スタディチェーン株式会社

当社は「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、「人のポテンシャルを解放し、日本は変われる！を証明する。」というPURPOSEを掲げ、教育・学習支援領域における事業展開を進めています。本中期経営ビジョンでは、事業成長と社会的価値創出を両立させるための方向性を明確にしています。

中期経営ビジョン策定の背景

インターネットやAIの進化により、誰もが情報やツールにアクセスできる時代になりました。一方で、人も産業も、いざ挑戦しようとした瞬間に「何を、どの順番で、どう使えば成果につながるのか」が分からないというブラックボックスを依然として抱えています。

スタディチェーンは、このブラックボックスこそが人の可能性を阻害している最大の要因であると捉え、学習・挑戦・成長のプロセスそのものを再設計する必要があると考えています。こうした問題意識を事業成長の軸として整理したものが、本中期経営ビジョンです。

中期経営ビジョンの全体像

本中期経営ビジョンでは、「人は変われる」を個人の成功体験にとどめず、再現性ある仕組みとして社会に実装することを最大のテーマとしています。教育・受験・資格・キャリアといった分野において、既存の学校や塾・予備校の仕組みでは補いきれない領域に向き合い、人のポテンシャルを最大限に引き出すサービスを複数展開・進化させていきます。

数値目標：2028年売上50億円の実現

スタディチェーンは、2028年までに売上50億円規模の事業創出を中期目標として掲げています。この目標は単なる規模拡大ではなく、「世の中が本当に必要としているが、まだ完成しきっていないサービス」を磨き上げ、継続的に価値を提供できる事業基盤を構築するための指標です。成長の過程においては、スピードと再現性の両立を重視していきます。

事業戦略：既存事業の深化と新領域への展開

当社はこれまで、英検対策に特化した「英検コーチ」、大学受験支援の「逆転合格特化塾」「東大コーチ」などを通じて、既存の教育システムでは支えきれなかった学習領域に向き合ってきました。中期経営ビジョンでは、これら既存事業の深化に加え、受験や資格の枠を超えた学習・挑戦支援サービスの開発を進めていきます。AIやツール、情報を「どう使えば成果につながるのか」を可視化し、人それぞれに最適化された支援を提供していきます。

人材戦略：ポテンシャルを最大化する組織づくり

中期経営ビジョンの実現において、人材は最も重要な経営資源です。スタディチェーンでは、年次や肩書きにとらわれず、成果・再現性・挑戦の質を重視した評価を行い、個々のポテンシャルを最大限に引き出す組織づくりを進めます。「人は変われる」というVISIONを、社員一人ひとりの成長を通じて体現していきます。

今後に向けて

スタディチェーン株式会社は、本中期経営ビジョンを通じて、「人のポテンシャルを解放することが、日本の可能性を広げる」という信念を事業として証明していきます。人も、産業も、環境に縛られず、自分の力を価値へと変えられる社会の実現に向け、これからも挑戦を続けていきます。

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

スタディチェーンは「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、学習や挑戦におけるブラックボックスを解消することに取り組んできました。情報やAIに誰もがアクセスできる時代でも、「何をどう使えば成果につながるのか」が分からないことで、多くの人の可能性は止まっています。本中期経営ビジョンでは、英検コーチや逆転合格特化塾、東大コーチ、AOコーチ（総合型選抜コーチ）で培った知見を基盤に、既存の学校や塾では補えない学習支援を再現性ある形で拡張していきます。人のポテンシャルを解放し、日本は変われることを事業として証明していきます。

運営会社・関連サービス

運営会社：スタディチェーン株式会社

会社公式サイト

https://study-chain.jp

大学受験特化の学習管理型予備校

逆転合格特化塾

https://medicalcoach.jp

逆転合特化塾のインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/1083604834973646849)

英検対策専門塾

英検コーチ

https://eikencoach.com

英検コーチのインタビュー取材(https://r25.jp/companies/hustar/interview/885819755250843649)

総合型選抜・推薦入試対策

総合型選抜コーチ

https://aocoach.jp

東大受験専門オンライン指導

東大コーチ

https://toudaicoach.com

英語学習サービス

SMART英語塾

https://smacolo.j(https://smacolo.jp)p(https://smacolo.jp)

https://juken-guide.jp