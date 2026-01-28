＜イベント告知＞20社のアロマアイテムが勢ぞろいウィークエンド・アロマ・マーケット2026年3月13日（金）〜15日（日）開催











イベント名：Weekend Aroma Market（ウィークエンド・アロマ・マーケット）会期 ：2026年3月13日（金）〜15日（日）開催時間 ：3月13日（金）13:00〜17:003月14日（土）10:00〜17:003月15日（日）10:00〜17:00会場 ：AEAJグリーンテラス（東京都渋谷区神宮前6-34-24）入場料 ：AEAJ会員／無料・先行予約あり、一般／無料＜申込方法＞完全予約制。下記専用ページから事前予約が必要です。＜出展社＞ナチュラルな暮らしを提案する計20社が参加。香りやボタニカル素材にこだわったブランドが集い、販売・体験・展示を行います。【販売ブース】※ブランド名または企業名（五十音順）AMRITARA、Arganiae、アクアオレウム、アロマアンドライフ、エッセンス・ブルガリア、華密恋 -KAMITSUREN-、金熊香水、クルッティ、TISSERAND、naturaum、NEAL'S YARD REMEDIES、NIKKA、ハイパープランツ、Florihana、MoonLeaf、ライブラナチュテラピー、山本香料【体験ブース】3月13日（金）：金熊香水3月14日（土）：ダスキンScenting Design Academy3月15日（日）：アロマビューティライフカレッジ【製品展示ブース】Mont Saint Michel、Renati turahttps://digitalpr.jp/table_img/2593/126778/126778_web_1.png