＜イベント告知＞20社のアロマアイテムが勢ぞろいウィークエンド・アロマ・マーケット2026年3月13日（金）〜15日（日）開催

　公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称AEAJ、東京都渋谷区）は、20社が参加する期間限定イベント「Weekend Aroma Market （ウィークエンド・アロマ・マーケット）」を2026年3月13日（金）〜15日（日）の3日間、AEAJグリーンテラスにて開催します。

　第一回となる今回のテーマは「あなたに味方する香り」。アロマやコスメ、ナチュラルフレグランス、ライフスタイルグッズなど、素材や環境へのこだわりが息づく自然由来のアイテムが集います。全ショップ、本イベント限定の割引や特典をご用意しています。自分らしさや心地よさをそっと後押ししたり、くじけそうな心身をそっと回復へ導いてくれたり。春のはじまりとともに、自分を支えてくれる“味方の香り”を見つけにぜひご来場ください。









＜開催概要＞


イベント名：Weekend Aroma Market（ウィークエンド・アロマ・マーケット）

会期 　：2026年3月13日（金）〜15日（日）

開催時間　：3月13日（金）13:00〜17:00

3月14日（土）10:00〜17:00

3月15日（日）10:00〜17:00

会場 　：AEAJグリーンテラス（東京都渋谷区神宮前6-34-24）

入場料 　：AEAJ会員／無料・先行予約あり、一般／無料　

＜申込方法＞

完全予約制。下記専用ページから事前予約が必要です。

https://media.aromakankyo.or.jp/senseofaroma/article/life/3403/

＜出展社＞

ナチュラルな暮らしを提案する計20社が参加。

香りやボタニカル素材にこだわったブランドが集い、販売・体験・展示を行います。







【販売ブース】※ブランド名または企業名（五十音順）

AMRITARA、Arganiae、アクアオレウム、アロマアンドライフ、エッセンス・ブルガリア、華密恋 -KAMITSUREN-、金熊香水、クルッティ、TISSERAND、naturaum、NEAL'S YARD REMEDIES、NIKKA、ハイパープランツ、Florihana、MoonLeaf、ライブラナチュテラピー、山本香料

【体験ブース】

3月13日（金）：金熊香水

3月14日（土）：ダスキン

　　　 　　　　Scenting Design Academy

3月15日（日）：アロマビューティライフカレッジ

【製品展示ブース】

Mont Saint Michel、Renati tura

