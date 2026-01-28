こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜イベント告知＞20社のアロマアイテムが勢ぞろいウィークエンド・アロマ・マーケット2026年3月13日（金）〜15日（日）開催
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称AEAJ、東京都渋谷区）は、20社が参加する期間限定イベント「Weekend Aroma Market （ウィークエンド・アロマ・マーケット）」を2026年3月13日（金）〜15日（日）の3日間、AEAJグリーンテラスにて開催します。
第一回となる今回のテーマは「あなたに味方する香り」。アロマやコスメ、ナチュラルフレグランス、ライフスタイルグッズなど、素材や環境へのこだわりが息づく自然由来のアイテムが集います。全ショップ、本イベント限定の割引や特典をご用意しています。自分らしさや心地よさをそっと後押ししたり、くじけそうな心身をそっと回復へ導いてくれたり。春のはじまりとともに、自分を支えてくれる“味方の香り”を見つけにぜひご来場ください。
＜開催概要＞
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当
E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
関連リンク
AEAJ公式サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp
アロマの総合情報サイト『sense of AROMA』
https://media.aromakankyo.or.jp/senseofaroma/
