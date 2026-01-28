暮らしの情報メディア「イーデス」が「転職エージェントの利用有無と年収に関する調査」を実施

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様な IT サービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林 高生）は、暮らしの「まよい」を解決する情報メディア「イーデス」および人材紹介サービス「イーデス転職エージェント」を運営しています。この度、サービスを通じて転職希望者の支援を行う中で、転職市場の実態により即した情報を届けるべく、直近 3 年以内に転職をした 20 代～50 代の約 1,000 名を対象に「転職エージェントの利用有無と年収に関するアンケート調査」を実施しました。

物価上昇や生活費の高騰が続く中、本調査では転職希望者にとって関心が高い「年収アップ」や「収入の維持」について、転職前後の傾向を探りました。

参考URL:https://www.a-tm.co.jp/top/job-change/survey/interview/job-change-survey-20260128/

■調査サマリー

- 転職エージェント利用者の約半数が年収アップに成功（46.9%）- 転職エージェント利用者の年収アップ成功率は、非利用者の約 2.5 倍 （利用者 46.9%・非利用者 19.0%）- 年収アップ額においても、転職エージェント利用者は非利用者より平均 16.5 万円高い （利用者 94.9 万円 アップ・非利用者 78.4 万円 アップ）- 転職エージェント利用者がよかったと思うポイントは、1 位「自分では見つけられなかった企業の求人情報を見ることができた」（46.0%）、2 位「アドバイスをもらったことで、転職の選択肢が広がった」（33.8%）- 転職活動で転職エージェントを利用した人は約 5 割（51.1%）- 転職エージェントを利用しなかった理由に、「どのようなサービスが受けられるのかよく分からなかったから」が多い（36.4％）

■調査結果

●転職エージェント利用者の 4 割以上が転職で年収アップに成功

「転職した後に、前職と比べて年収や給与条件は変わりましたか？」と質問したところ、転職時に転職エージェントを利用した人の 46.9%が「年収が上がった」と回答しました。

※「年収が上がった」とは、年間の総支給額が 1 万円以上増えたことを指します。

●転職エージェント利用者は、非利用者と比べて転職時の年収アップ成功率が高い

今回の調査でとくに顕著な差が出たのが、エージェントの「利用有無」による成功率の違いです。

- エージェント利用者：46.9% が年収アップ- エージェント非利用者：19.0% が年収アップ

転職前後の年収や給与条件について、転職エージェント利用者と非利用者を比較したところ、転職エ

ージェント利用者のほうが年収アップに成功した人の割合が多く、かつ年収ダウンした人の割合が低いということが明らかになりました。

自分ひとりで転職活動を進める場合、年収交渉の難易度が高く、現状維持やダウンとなるケースが多いことが推測されます。

●転職エージェント利用者は、非利用者と比べて転職時の年収アップ平均金額が 16.5 万円高い

転職後に「年収が上がった」と回答した人に対し年収や給与条件がいくらあったか調査したところ、転職エージェント利用者は平均 94.9 万円年収アップしたという結果になりました。

一方で、転職エージェント非利用者の回答は平均金額 78.4 万円にとどまり、利用者と非利用者に平均16.5 万円の差があることが明らかとなりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2695_1_875cc5fd28cdaa4cb57e32ffc0e64847.jpg?v=202601280221 ]

●複数の転職エージェントを併用したほうが、年収の増加額が大きい

転職エージェント利用者に対して「何社の転職エージェントに登録しましたか？」と質問したところ、 「１社」と回答したのは62名（25.3%）でした。「２社」と回答したのは63名（25.7％）、「３社以上」と回答したのが 120 名（49.0％）であり、７割以上の方が転職エージェントを併用しているという結果となりました。

また、利用社数別に年収アップした金額を比較してみると、3 社以上の転職エージェントを併用したほうが、100 万円以上の大幅な年収アップ成功率が高い傾向が見られました。

●転職エージェント利用者がよかったと思うポイントTOP5

転職エージェント利用者に「転職エージェントを活用してよかったと思うことはありますか？」と質問したところ、「自分では見つけられなかった企業の求人情報を見ることができた」（46.0%）、「アドバイスをもらったことで、転職の選択肢が広がった」（33.8%）など、第三者による転職カウンセリングや求人マッチングに対する満足が多く聞かれました。

●転職活動で転職エージェントを利用した人は約 5 割

「あなたは直近の転職において、転職エージェントを利用しましたか？」という質問に対し、51.1％が「利用した」と回答しました。

●転職エージェントを利用しなかった理由TOP5

転職エージェントを利用しなかった理由として「どのようなサービスが受けられるのかよく分からなかったから」36.4％と、「自分のペースで転職活動を進めたかったから」23.7%の2つに回答が多く集まりました。

■まとめ（イーデス編集部より）

今回の調査で、転職エージェントの利用率が過半数（51.1%）を超えるという結果は、キャリア形成における「プロの活用」がスタンダードになったことを強く印象づけました。 実際にデータ上でも、利用者は非利用者に比べて年収アップ額の差は 16.5 万円も高く出ています。なぜ転職エージェントを活用すると年収が上がるのでしょうか。理由は大きく 2 つ考えられます。

1 つ目は、自身の市場価値を客観的に把握できること。自分一人では気づけない「強み」や、思いもよらない業界への適性をプロの視点で見出すことで、選択肢が高年収帯へと広がります。

2 つ目は、個人の力では限界がある「年収交渉」の代行です。今回の約 16.5 万円という差は、まさにこの交渉力の差と言えるでしょう。求職者の価値を企業に正しくプレゼンし、最大限の条件を引き出すのはエージェントの腕の見せ所です。

終身雇用が崩壊したと言われる今、転職は孤独な戦いではなく、情報を武器にするチーム戦です。これから転職を考える方にとって、エージェントというパートナーを使いこなすことは、キャリアアップの必須条件となっていくでしょう。

■調査概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2695_2_5e9536576c80d2ae8e6bdc7d6cfc8f38.jpg?v=202601280221 ]

■「イーデス」について

「イーデス」は、生活の決断に最適な答えを導くライフスタイル総合メディアです。クレジットカー ドやカードローン、住宅ローンなど「生活のお金」に関する情報をはじめ、証券投資やふるさと納税など「投資・節税」に関する情報等、様々な情報を発信し、一人ひとりの「まよい」を解決し、お客様が「よかった」と思える体験をするためのコンテンツを用意していきます。さらに、Instagram やYouTube などの SNS においても、より手軽に暮らしを良くする情報をお届けしていきます。 今後もイーデスは、暮らしの「まよい」を抱えた人が集まる「場」を提供することで、一人ひとりの悩みを解決するツールやコミュニケーションを生み出し、使いやすく親しみやすい存在となることを目指します。

- イーデス URL：https://www.a-tm.co.jp/top/

■エイチームライフデザインについて

株式会社エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、IT と人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指します。

URL：https://life-design.a-tm.co.jp/

URL：https://life-design.a-tm.co.jp/

