HRBrain、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて顧客満足度No.1を獲得。最高位「Leader」の連続受賞記録も更新

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（東京都港区、代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）が提供する、タレントマネジメントシステム「HRBrain」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「人事評価システム部門」「タレントマネジメントシステム部門」「エンゲージメントサーベイツール部門」「モチベーション管理システム部門」の4部門にてユーザー満足度と認知度の高い製品に贈られる称号「Leader」を受賞したほか、「労務管理システム部門」において「High Performer」を受賞いたしました。



また、「人事評価システム部門」「タレントマネジメントシステム部門」の2部門においては、顧客満足度No.1を獲得いたしました。（※ITreviewカテゴリーレポート 「人事評価システム部門_顧客満足度」「タレントマネジメント部門_顧客満足度」（2026 Winter））

ITreview Grid Awardの評価は、レビュー投稿時の「この製品をどのような目的で利用しているか」という「利用目的」の回答をもとに反映されています。各製品において、確信を持って製品選びができるよう、リアルな利用状況を把握できる仕組みとなっています。

顧客満足度においては、「人事評価システム部門」で5点満点中4.2点、「タレントマネジメントシステム部門」で4.4点のスコアを獲得し、それぞれ顧客満足度No.1に選出されました。その他、「機能への満足度」「使いやすさ」「導入のしやすさ」「管理のしやすさ」「サポート品質」「価格への満足度」の各項目においても、それぞれNo.1を獲得しています。（※ITreview Grid Award 2026 Winter カテゴリーレポートでの評価）

「Leader」を受賞した「人事評価システム部門」は25期連続、「タレントマネジメントシステム部門」は24期連続、「エンゲージメントサーベイツール部門」「モチベーション管理システム部門」は18期連続、「High Performer」を受賞した「労務管理システム部門」は5期連続となり、それぞれ連続受賞記録を更新いたしました。

お客様からのレビュー

HRBrainをご利用いただいているお客様から頂戴したレビューの一部をご紹介します。

＜ 人事評価・タレントマネジメント、組織サーベイをご活用いただいているお客様の声 ＞

その他のお客様からのレビューはこちらからご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews

ITreview Gridとユーザー満足度の称号である「Leader」「High Perforemer」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewの「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

また、「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

アワードの詳細は下記特設ページもご覧ください。

▼ITreview Grid Award 2026 Winter

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

受賞カテゴリー

人事評価システム：https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation

タレントマネジメントシステム：https://www.itreview.jp/categories/talent-management

エンゲージメントサーベイ：https://www.itreview.jp/categories/organizational-survey

モチベーション管理システム：https://www.itreview.jp/categories/motivationmanagement

労務管理：https://www.itreview.jp/categories/labor-management

HRBrainについて

「HRBrain」は、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5F

代表取締役CEO： 堀 浩輝

設立： 2016年3月1日

コーポレートサイト： https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ： https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ： https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ： https://note.com/human_capital/