【米沢市ふるさと納税】ふるさと納税で冬の米沢旅、満喫してみませんか？

山形県米沢市（市長：近藤洋介）は、ふるさと納税の返礼品として、冬の米沢を存分に楽しめる体験型返礼品を用意しております。宿泊券やお食事券、利用券など、賢く組み合わせることで、冬の米沢でしか味わえない特別な体験を楽しむことができます。冬の米沢旅をふるさと納税でぜひご堪能ください。

冬の米沢を満喫できる体験型返礼品の紹介

東京から新幹線で約２時間。トンネルを抜けるとそこは純白の雪に包まれた白銀の世界。冬の米沢でしか味わうことができない景色、味、アクティビティがここにあります。見て、食べて、触れる、そして寒さと温かさが五感を刺激する冬の米沢旅を楽しんでみませんか。

米沢八湯温泉 共通利用券

寄附金額 20,000円

白布温泉や小野川温泉など、泉質・四季の景色の異なる個性あふれる米沢八湯の対象施設で使用できる共通利用券です。

米沢エリアスキー場共通１日券

寄附金額 11,000円

市内３つのスキー場（天元台高原スキー場、米沢スキー場、小野川温泉スキー場）で使用できる１日券(リフト券)です。

天元台高原 共通利用券

寄附金額 11,000円～54,000円

天元台高原内の加盟施設やロープウェイ、宿泊などで使用できる共通利用券です。夏山シーズンにも使用できます。

▶返礼品ラインナップ（他の寄附金額あり）

寄附金額11,000円（3枚組3,000円分）

寄附金額36,000円（10枚組10,000円分）など

時の宿すみれ 懐石ランチペアチケット

寄附金額：80,000円

米沢牛を使った牛鍋・サイコロステーキコースと日帰り温泉をお楽しみいただけます。

※特上鉄板焼きサーロインステーキコース（寄附金額120,000円）もあります。

JR東日本びゅうダイナミックレールパッククーポン

寄附金額 10,000円～200,000円

新幹線と宿泊がセットになった『JR東日本びゅうダイナミックレールパック』に使用できるクーポンです。

▶返礼品ラインナップ（他の寄附金額あり）

寄附金額10,000円（クーポン3,000円分）

寄附金額50,000円（クーポン15,000円分）など

※JRE MALLふるさと納(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F190/F190-yo128-006)税のみ取扱い

楽天トラベルクーポン

寄附金額 10,000円～1,000,000円

楽天トラベルの宿泊施設で使用できるクーポンです。温泉旅館やホテルで使用できます。

▶返礼品ラインナップ（他の寄附金額あり）

寄附金額10,000円（クーポン3,000円分）

寄附金額50,000円（クーポン15,000円分）など

※楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f062022-yonezawa/yo000-021/)のみ取扱い

ふるなびトラベルポイント

寄附金額 10,000円～

ふるなびトラベルの加盟店で使用できるクーポンです。宿泊施設や飲食店で使用できます。

▶返礼品ラインナップ（他の寄附金額あり）

寄附金額10,000円（クーポン3,000円分）

寄附金額50,000円（クーポン15,000円分）など

※ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=271116)のみ取扱い

主な取扱いサイト

楽天ふるさと納税(https://www.rakuten.co.jp/f062022-yonezawa/?s-id=furusato_pc_area-yamagata_f062022-yonezawa)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/city/product/06202)

ふるなび(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=314)

さとふる(https://www.satofull.jp/city-yonezawa-yamagata/)

Yahoo!ふるさと納税(https://store.shopping.yahoo.co.jp/y-furusato/search.html?municipalityCode=062022&sc_i=shopping_pc_web_detail_storepref_muni_lst_item_lst)

ANAのふるさと納税(https://furusato.ana.co.jp/donation/top/06202/)

JALふるさと納税(https://furusato.jal.co.jp/municipality/062022?utm_source=lg&utm_medium=referral&utm_campaign=lg_website&utm_content=062022)

JRE MALLふるさと納税(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/municipality/detail/f190) など

冬の米沢の楽しみ方 おすすめ３選

冬の米沢の楽しみ方を紹介します。あなたに合う米沢の楽しみ方を見つけてみてください。

またシティプロモーションサイトでも紹介していますので参考にしてみてください！

▶▶▶ 米沢市シティプロモーションサイト『好きなこと、思いっきり米沢』(https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/promotion/index.html)

★雪に包まれる～静寂と灯りのひととき～

雪国の朝は静けさと澄んだ冷たさに包まれ、気持ちのよい時間に。そして夜は灯りの時間へ。上杉雪灯篭まつりの幻想的な光に包まれた世界は、朝とは違う趣深い時間を楽しめます。

おすすめ返礼品

▶ JR東日本びゅうダイナミックレールパック

クーポン

▶ 楽天トラベルクーポン

▶ ふるなびトラベルポイント

★雪に心躍らせる～雪と遊び尽くす～

スキーやスノーボードで思いっきり楽しむのも良し！雪だるま作りやそり遊び、ふわふわの雪に飛び込むのも良し！全身で雪と遊んでみませんか？

おすすめ返礼品

▶ JR東日本びゅうダイナミックレールパック

クーポン

▶ 米沢エリアスキー場共通１日券

▶ 天元台高原 共通利用券

★冬を感じる～雪見温泉とあったかグルメ～

外の寒さと湯の温もりの雪見温泉、すき焼きや米沢ラーメン、冬しか食べれない伝統野菜・雪菜。身も心も温まり、癒され、満たされる時間を。

おすすめ返礼品

▶ 米沢八湯温泉共通利用券

▶ 時の宿すみれ懐石ランチペアチケット

▶ 楽天トラベルクーポン

▶ ふるなびトラベルポイント

施設情報

天元台高原スキー場

標高1350ｍにあるパウダースノーが人気のスキー場。自然を生かした最長滑走距離6000ｍ、標高差900ｍのゲレンデは滑走コースが豊富です。ロングシーズンのため春スキーも楽しめます。

住所：米沢市白布温泉天元台

電話：0238-55-2236

▶ 天元台高原スキー場ホームページ(https://www.winter.tengendai.jp/)

米沢スキー場

国道13号沿いにあるアクセス抜群のスキー場。駐車場の目の前がゲレンデになっており、中斜面を中心にコブ、幅広の緩斜面とバランスが良いため、初心者から上級者まで楽しめます。

住所：米沢市万世町刈安24266-1

電話：0238-28-2511

▶ 米沢スキー場ホームページ(https://www.yonezawa-ski.co.jp/index.html)

小野川温泉スキー場

米沢八湯のひとつ・小野川温泉に隣接したスキー場。ゆるやかで広々としたゲレンデは、初心者やお子様がいるご家族にのんびり楽しめるコースとなっています。

住所：米沢市小野川町1881-1

電話：0238-32-2121

▶ 小野川温泉スキー場ホームページ(https://npo-onogawa.org/)

時の宿 すみれ

米沢八湯のひとつ・湯の沢温泉にある米沢牛や地元食材を使った創作懐石料理がお楽しみいただける隠れ家的ムードが漂う２人客専用のお宿です。

住所：米沢市関根12703-4

電話：0238-35-2234

▶ 時の宿すみれホームページ(https://www.tokinoyado.com/)

冬のイベント情報

第４９回上杉雪灯篭まつり

上杉神社境内や松が岬公園一帯を主会場に約200基の雪灯篭と1,000個の雪ぼんぼりに光が灯されます。やわらかな灯りが揺らぐ情景には温もりと美しさがあり、幻想の詩情を添えて人々をメルヘンの世界へと誘います。

【開催日】2026.2/14(土)～2/15(日)

【会 場】上杉神社境内、松が岬公園一帯

▶ 第49回上杉雪灯篭まつりホームページ(https://yukidourou.yonezawa-matsuri.jp/)

天元台高原

圧雪車で行く！雪山大冒険ツアー（ガイド付）

パワフルな圧雪車で行く新しい雪山アクティビティです。山嶺を進む圧雪車からの展望やアニマルウォッチのほか、雪上を歩くスノーシュートレッキング、雪原での淹れたてコーヒーも。

【開催期間】2026.4/5(日)まで

▶ 天元台高原ホームページ(https://www.winter.tengendai.jp/%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)

天元台高原

樹氷観賞リフトハイキング（ガイド付）

標高の高さと独特な気候が生み出す吾妻山特有のハブラシ樹氷の観賞。まるで山の住人のように連なる樹氷と白銀の世界、そして標高1,820m北望台から望む米沢盆地と大パノラマを楽しめます。

【開催日】2026.2/8(日)、2/15(日)、2/22(日)

▶ 天元台高原ホームページ(https://www.winter.tengendai.jp/%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)

天元台高原

人形石スノーシュートレッキング（ガイド付）

標高1,820mの北望台よりさらに標高1,964mの中大巓（なかだいてん）を歩くスノーシュートレッキング。美しい白銀の世界を望む本格冬山登山です。

【開催日】2026.3/20(金・祝)、4/19(日)

▶ 天元台高原ホームページ(https://www.winter.tengendai.jp/%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)

天元台高原

【宿泊者限定】スノーモンスターナイトツアー（ガイド付）

キャビン付き圧雪車で行くナイトツアー。-10℃を下回る極寒を体験し、ライトに浮かび上がる樹氷群は見ごたえ抜群。凍てつく寒さに耐えて「幸福の鐘」を響かせればきっと願いも叶うはず！

【開催日】2026.1月、2月の土曜夜出発

▶ 天元台高原ホームページ(https://www.winter.tengendai.jp/%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0)

米沢八湯かまくら村 開催期間：2026.3月上旬まで（積雪状況により変更あり）

小野川温泉

ラーメンの出前ができる「飲食可能なかまくら」を楽しめます。

▶ 小野川温泉観光協議会ホームページ(https://onogawa.jp/)

白布温泉

日に日に大きくなる「育つかまくら」を楽しめます。

▶ アラウンド西吾妻（白布温泉、新高湯温泉、天元台高原）ホームページ(https://www.shirabu.net/)

山形県米沢市について

米沢市は、東京から新幹線で約２時間、山形県の最南部に位置するまちです。夏暑く冬寒い、季節の移り変わりがはっきりした気候で、四季折々の情緒を肌で感じることができ、国内屈指のブランド牛「米沢牛」、お米や果物などバラエティに富んだ豊かな食材を育んでいます。また江戸時代に上杉家の城下町として栄えたことから、歴史的な名所・旧跡がまちの至るところに数多く残り、「なせば成る」で有名な第9代米沢藩主上杉鷹山が産業として確立した米沢織をはじめ、近年では有機ELなど新たな技術の発祥の地となっている「ものづくりのまち」でもあります。

【ホームページ】 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

米沢市のふるさと納税について

越後の龍・上杉謙信を祀る 上杉神社第9代米沢藩主 上杉鷹山すき焼きのまち 米沢

米沢市では、ふるさと納税を通じて魅力を全国に発信するとともに、いただいた寄附金は子育て・教育を県内最高水準に引き上げ、市民の所得が増える環境をつくり、雪に強く、移動しやすく、誰もが暮らしやすい「好循環の米沢」の実現のため、以下の取組に活用します。

１．強い経営基盤をつくり、活気に満ちた産業の創出

２．次世代を担う子どもたちの成長を支え、安心して子育てができる環境づくり

３．健康長寿と医療福祉の充実

４．交流やつながりを通じた交流人口の拡大

５．住環境を整備し安全安心に暮らせるまちづくり

６．魅力を「向上・発信・創出」するまちづくり

７．山形大学工学部等の高等教育機関への支援による学園都市事業の推進

８．ふるさとの自然、歴史・文化を未来につなぐまちづくり

米沢市産業部商工課ふるさと納税推進室 担当者コメント

冬の米沢は、白銀の世界と温泉、そしてグルメが融合する特別な季節です。今シーズンもしっかりと雪が降り積もり、米沢市内はどこもかしこも雪景色です。スキーやスノーボードでアクティブに動いた後は温泉でゆっくりと疲れを癒し、米沢牛のすき焼きや米沢ラーメンのあったかグルメに舌鼓を打つなど、『冬だからこそ』の体験を体験型返礼品の組み合わせで余すことなく楽しんでいただくことができます。ぜひ、今年の冬は米沢を訪れてみませんか？

本件に関するお問い合わせ

米沢市産業部商工課ふるさと納税推進室

電話：0238-22-5111

MAIL：furusato@city.yonezawa.yamagata.jp

FAX：0238-24-4541