生まれたてのウイスキー×完熟南高梅。金箔が舞う梅酒「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」をクラウドファンディング「Makuake」にて先行限定販売。

株式会社イズミセ




酒日向（運営：株式会社イズミセ）は、完熟南高梅を使用した梅酒に、生まれたてのモルトウイスキー（ニューメイクモルト）をブレンドした新商品「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」を、応援購入サービス「Makuake」でクラウドファンディングにて、先行限定販売いたします。



本商品は、和歌山県産・南高梅のやさしい甘酸っぱさをベースに、生まれたてのモルトウイスキーをほんのり重ねた、新しい表情の梅酒です。


梅酒の輪郭を大切にしながら、飲み終わりにふわりと残る余韻を楽しめる設計としました。



グラスに注ぐと金箔が舞う華やかな見た目も特長で、ギフト需要から自分用まで、幅広いシーンを想定しています。





【Makuakeプロジェクトページ】


https://www.makuake.com/project/sakehinata-kiramekiumesyu/



【プロジェクト概要】


実施形態：クラウドファンディング（応援購入サービス「Makuake」）


実施期間：2026年2月2日～2026年3月15日


商品お届け予定：2026年3月末より順次



【クラウドファンディング限定リターン（全6種）】


本プロジェクトでは、販売予定価格3,960円（税込）+送料698円を基準に、割引率やセット内容の異なる全6種のリターンをご用意しています。



１.早割｜最大割引率


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本


価格：3,500円（税込・送料無料）


割引率：24％OFF


数量：20本限定



２.Makuake割


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本


価格：3,960円（税込・送料無料）


割引率：14％OFF



３.選べるセット


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本


・以下より1本選択


　‐ やさいのようせい レタスちゃん（レタス×グレープフルーツ）


　‐ やさいのようせい 芽キャベツちゃん（芽キャベツ×ピーチ）


価格：7,000円（税込・送料無料）


割引率：12％OFF



４.セット割


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×2本


価格：7,128円（税込・送料無料）


割引率：17％OFF



５.おすすめ酒セット（5本）


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本


・眠れぬ夜のミルクティー ×1本


・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本


・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本


・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本


価格：13,000円（税込・送料無料）


割引率：10％OFF



６.おすすめ酒セット（10本）


・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本


・眠れぬ夜のミルクティー ×1本


・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本


・夜更けのソーダフロート 沖縄パイナップル ×1本


・来世は進化系りんごあめになりたいと願う林檎 ×1本


・魔法にかけられたレモンとミントのお酒 ×1本


・やさいのようせい レタスちゃん ×1本


・やさいのようせい 芽キャベツちゃん ×1本


・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本


・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本


価格：23,000円（税込・送料無料）


割引率：14％OFF



【本件に関するお問い合わせ先】


ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ


https://sakehinata.com/



【会社概要】


会社名：株式会社イズミセ　


代表者：代表取締役　戸塚尚孝


所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０


　　　　日本生命四条ビル 7階


URL： https://www.izumise.co.jp/