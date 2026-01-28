生まれたてのウイスキー×完熟南高梅。金箔が舞う梅酒「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」をクラウドファンディング「Makuake」にて先行限定販売。

株式会社イズミセ

酒日向（運営：株式会社イズミセ）は、完熟南高梅を使用した梅酒に、生まれたてのモルトウイスキー（ニューメイクモルト）をブレンドした新商品「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」を、応援購入サービス「Makuake」でクラウドファンディングにて、先行限定販売いたします。

本商品は、和歌山県産・南高梅のやさしい甘酸っぱさをベースに、生まれたてのモルトウイスキーをほんのり重ねた、新しい表情の梅酒です。

梅酒の輪郭を大切にしながら、飲み終わりにふわりと残る余韻を楽しめる設計としました。

グラスに注ぐと金箔が舞う華やかな見た目も特長で、ギフト需要から自分用まで、幅広いシーンを想定しています。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/sakehinata-kiramekiumesyu/



【プロジェクト概要】

実施形態：クラウドファンディング（応援購入サービス「Makuake」）

実施期間：2026年2月2日～2026年3月15日

商品お届け予定：2026年3月末より順次

【クラウドファンディング限定リターン（全6種）】

本プロジェクトでは、販売予定価格3,960円（税込）+送料698円を基準に、割引率やセット内容の異なる全6種のリターンをご用意しています。

１.早割｜最大割引率

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本

価格：3,500円（税込・送料無料）

割引率：24％OFF

数量：20本限定

２.Makuake割

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本

価格：3,960円（税込・送料無料）

割引率：14％OFF

３.選べるセット

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本

・以下より1本選択

‐ やさいのようせい レタスちゃん（レタス×グレープフルーツ）

‐ やさいのようせい 芽キャベツちゃん（芽キャベツ×ピーチ）

価格：7,000円（税込・送料無料）

割引率：12％OFF

４.セット割

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×2本

価格：7,128円（税込・送料無料）

割引率：17％OFF

５.おすすめ酒セット（5本）

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本

・眠れぬ夜のミルクティー ×1本

・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本

・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本

・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本

価格：13,000円（税込・送料無料）

割引率：10％OFF

６.おすすめ酒セット（10本）

・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本

・眠れぬ夜のミルクティー ×1本

・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本

・夜更けのソーダフロート 沖縄パイナップル ×1本

・来世は進化系りんごあめになりたいと願う林檎 ×1本

・魔法にかけられたレモンとミントのお酒 ×1本

・やさいのようせい レタスちゃん ×1本

・やさいのようせい 芽キャベツちゃん ×1本

・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本

・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本

価格：23,000円（税込・送料無料）

割引率：14％OFF

【本件に関するお問い合わせ先】

ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ

https://sakehinata.com/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/