生まれたてのウイスキー×完熟南高梅。金箔が舞う梅酒「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」をクラウドファンディング「Makuake」にて先行限定販売。
酒日向（運営：株式会社イズミセ）は、完熟南高梅を使用した梅酒に、生まれたてのモルトウイスキー（ニューメイクモルト）をブレンドした新商品「ほしとうめとわたし きらめき梅酒」を、応援購入サービス「Makuake」でクラウドファンディングにて、先行限定販売いたします。
本商品は、和歌山県産・南高梅のやさしい甘酸っぱさをベースに、生まれたてのモルトウイスキーをほんのり重ねた、新しい表情の梅酒です。
梅酒の輪郭を大切にしながら、飲み終わりにふわりと残る余韻を楽しめる設計としました。
グラスに注ぐと金箔が舞う華やかな見た目も特長で、ギフト需要から自分用まで、幅広いシーンを想定しています。
【Makuakeプロジェクトページ】
https://www.makuake.com/project/sakehinata-kiramekiumesyu/
【プロジェクト概要】
実施形態：クラウドファンディング（応援購入サービス「Makuake」）
実施期間：2026年2月2日～2026年3月15日
商品お届け予定：2026年3月末より順次
【クラウドファンディング限定リターン（全6種）】
本プロジェクトでは、販売予定価格3,960円（税込）+送料698円を基準に、割引率やセット内容の異なる全6種のリターンをご用意しています。
１.早割｜最大割引率
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本
価格：3,500円（税込・送料無料）
割引率：24％OFF
数量：20本限定
２.Makuake割
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本
価格：3,960円（税込・送料無料）
割引率：14％OFF
３.選べるセット
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本
・以下より1本選択
‐ やさいのようせい レタスちゃん（レタス×グレープフルーツ）
‐ やさいのようせい 芽キャベツちゃん（芽キャベツ×ピーチ）
価格：7,000円（税込・送料無料）
割引率：12％OFF
４.セット割
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×2本
価格：7,128円（税込・送料無料）
割引率：17％OFF
５.おすすめ酒セット（5本）
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本
・眠れぬ夜のミルクティー ×1本
・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本
・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本
・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本
価格：13,000円（税込・送料無料）
割引率：10％OFF
６.おすすめ酒セット（10本）
・ほしとうめとわたし きらめき梅酒 ×1本
・眠れぬ夜のミルクティー ×1本
・陽乃穂のリキュール SAKURA Mochi ×1本
・夜更けのソーダフロート 沖縄パイナップル ×1本
・来世は進化系りんごあめになりたいと願う林檎 ×1本
・魔法にかけられたレモンとミントのお酒 ×1本
・やさいのようせい レタスちゃん ×1本
・やさいのようせい 芽キャベツちゃん ×1本
・ショコラニャーアウネン AMA-AKA-AWA（甘口 赤ワイン） ×1本
・チョコレート VS 赤甘口（甘口 赤ワイン） ×1本
価格：23,000円（税込・送料無料）
割引率：14％OFF
【本件に関するお問い合わせ先】
ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ
https://sakehinata.com/
【会社概要】
会社名：株式会社イズミセ
代表者：代表取締役 戸塚尚孝
所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０
日本生命四条ビル 7階
URL： https://www.izumise.co.jp/