2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢´ØÅì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¤ÎÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
´ØÅì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞÈ¢º¬¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤È¡¢¥ª¥à¥í¥ó ¥½ー¥·¥¢¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖOSS¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖJCB¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡¢QUADRAC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖQUADRAC¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅ´Æ»»ö¶È¼Ô´Ö¤òÁê¸ß¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÁê¸ßÍøÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡Ë¤ä¡¢Æ±¥«ー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¡¡
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢´û¤Ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë6¼Ò¶É¡Êµþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë5¼Ò¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞÈ¢º¬¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É54Ï©Àþ729±Ø¡Ê¢¨2¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áê¸ßÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É´Ö¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾Åù¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢³«»Ï»þÅÀ¤ÇÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë11¼Ò¶É¤ÎÏ©Àþ¡¦±Ø¤Ë¤âÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë2026Ç¯3·î25Æü»þÅÀ¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÏ©Àþ¤ä±Ø¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¤¬Ï¢·È¤·¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù£±¤Ä¤ÇÅ´Æ»¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤·¤¤°ÜÆ°´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²÷Å¬¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¾è¼ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¤ò¼ç¼´¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥ºÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤«¤ÄÊØÍø¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÄÉµá¤·¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×¡Ê£±¡Ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ³«»ÏÆü»þ
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë»ÏÈ¯¤«¤é
¡Ê£²¡ËÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¤ÎÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡¦¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½±Ø
¢¨³«»ÏÆü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑÈÏ°Ï¤Ï¾åµ11¼Ò¶É¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¤Ê¤¤Ï©Àþ¡¦±Ø¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃæÌî±Ø¤«¤é¤Î¾è¼Ö»þ¤Ë¤Ï¡¢¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾±Ø¤«¤é¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ç¾è¼Ö¤·¡¢ÃæÌî±Ø¤Ç¹ß¼Ö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²þ»¥Áë¸ý¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Ø¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ÎÆ³Æþ³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¡¢Á´±Ø¤Î²þ»¥Áë¸ý¤È°ìÉô±Ø¤Î¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Î¹¹¿·»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý²þ»¥µ¡¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À¾ÉðÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´Ï©Àþ¡¦Á´±Ø¤Ø¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨È¢º¬ÅÐ»³¥±ー¥Ö¥ë¥«ーµÚ¤ÓÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê±¿ÄÂ·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¾ÜºÙ¤Ï»²¹Í£´¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¤´ÍøÍÑÊýË¡
¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡Åù¤ÎÆÉ¼èÉô¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²þ»¥¤òÄÌ²á¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÏ©Àþ¡¦±Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÅ¬ÍÑ±¿ÄÂ
ÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ¡Ê10±ßÃ±°Ì±¿ÄÂ¡Ë
¢¨Âç¿Í±¿ÄÂ¤Î¤ß¡£¡Ê¾®»ù±¿ÄÂ¤ÎÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®»ù¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤ÎÌ¾µÁ¿ÍËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿ÄÂ¤ÏÂç¿Í±¿ÄÂ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨Åìµþ¥á¥È¥íÀþ¤ÈÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Àþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤°¾ì¹ç¤Ë¡¢Ï¢ÍíÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ¤«¤é70±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î±¿ÄÂ³ä°ú¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£µ¡Ë¾ÜºÙ»ö¹à
Q-move¥µ¥¤¥È¡§https://q-move.info/
¢¨¾åµ¤ÎÂ¾¡¢³ÆÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÄê¤á¤ë±¿Á÷Ìó´¾¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»²¹Í£±¡Ë¤´ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Ê¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÎã¡Ë
¡Ê£±¡ËÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É´Ö¤òÁê¸ß¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Îã¡ÊÁê¸ßÄ¾ÄÌÏ©ÀþÅù¤ËÂÐ±þ¡Ë
¡Ê£²¡Ë²þ»¥³°¾è´¹¤¨¤ÎÎã¡Ê²þ»¥¸ý¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½Ð¾ì¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ëÎã¡Ë
²þ»¥¸ý¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó½Ð¾ì¤¹¤ë¾è´¹±Ø¤Ç¤Ï¡¢¾è´¹»þ´Ö¤¬60Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¾è´¹±Ø¤«¤é¤Î±¿ÄÂ¤¬¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë¡Ö¤Î¤ê¤«¤¨ÀìÍÑ²þ»¥¡×¤Ç¤Î¾è´¹¤¨¤ÎÎã
¢¨¼«Æ°²þ»¥µ¡Åù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼èÉô¤Ë¤Ï¡¢²»¤¬ÌÄ¤ë¤Þ¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾è´¹±Ø¤Ç¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡Åù¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹ß¼Ö±Ø¤ÇÀµ¤·¤¤±¿ÄÂ¤¬º¹¤·°ú¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í£²¡ËÀ©¸Â»ö¹àÅù¡Ê¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Îã¡Ë¡¡
¡Ê£±¡Ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢Â¾¤Î¾è¼Ö·ôÅù¡ÊÄê´ü¾è¼Ö·ôÅù¡Ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Î¾è¼Ö·ôÅù¤¬Í¸ú³«»Ï¤È¤Ê¤ë±Ø¤Ç°ìÅÙ²þ»¥¤ò½Ð¾ì¤Î¤¦¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¤´¾è¼Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Ãí°Õ¡§ ¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ±°ì¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Ç¼«Æ°²þ»¥µ¡Åù¤òÆþ¾ì¡¦½Ð¾ì¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¾è¼Ö·ôÅù¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Î¤ê¤«¤¨ÀìÍÑ²þ»¥¡×¤Ç¤Î¾è´¹¤¨¤ÎºÝ¤â¡¢Â¾¤Î¾è¼Ö·ôÅù¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£²¡Ë¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢³°¡ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É°Ê³°¤ÎÏ©Àþ¡Ë¤Ø¤Î¾è±Û¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢³°¤Þ¤Ç¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥ÉÅù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Â¾¼ÒÀþ¤È¤ÎÀÜÂ³±Ø¤Ç°ìÅÙ²þ»¥¤ò½Ð¾ì¤Î¤¦¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÂ¾¼ÒÀþ¤Î¾è¼Ö·ô¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Ãí°Õ¡§ ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢³°¤Ø¾è±Û¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¾è¼Ö±Ø¤«¤éÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¹ß¼Ö±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³±Ø¤«¤é¹ß¼Ö±Ø¤Þ¤Ç¤Î±¿ÄÂ¤ò¤´Àº»»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÅÓ¡¢¾è¼Ö¤·¤¿Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÂÐ¾Ý±Ø¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤ÎÆþ¾ìÍúÎò¤Î½èÍý¤È¡¢¾è¼Ö±Ø¤«¤éÀÜÂ³±Ø¤Þ¤Ç¤Î±¿ÄÂÀº»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸½¶âÅù¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ°Ê³°¡Ë¤Ç¡¢10±ßÃ±°Ì±¿ÄÂ¤Ç¤ÎÀº»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í£³¡Ë¤´ÍøÍÑÍúÎò³ÎÇ§ÊýË¡
QUADRAC¤¬Äó¶¡¤¹¤ëQ-move¥µ¥¤¥È¡Êhttps://q-move.info/¡Ë¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¡¡¡¡¡¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¤È¤´ÍøÍÑÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
<¤´ÍøÍÑÍúÎò³ÎÇ§¥¤¥áー¥¸>
¡Ê»²¹Í£´¡Ë¿·¤¿¤Ê±¿ÄÂ·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤È¡¢³Æ¼Ò¶É¤ÎÌò³ä
¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Áê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë´ØÅìÆÃÍ¤ÎÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÀþÌÖ¤ä²þ»¥³°¾è´¹¤¨Åù¡¢Ê£»¨¤Ê±¿ÄÂ·×»»¾å¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¤ÈOSS¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ê±¿ÄÂ·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê±¿ÄÂ·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Östera transit¡×µÚ¤ÓQUADRAC ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à"Q-move"¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤Î¸åÊ§¤¤¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<³Æ¼Ò¶É¤ÎÌò³ä>
¡Ê»²¹Í£µ¡Ë¡Östera transit¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÊURL¡§https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp¡Ë
·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Östera¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Æ³Æþ¤ËºÝ¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬¡¢GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡¦GMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥ÈµÚ¤ÓVisa¤È¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¸þ¤±·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Östera transit¡×¤Ï¡¢¡Östera¡×¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈóÀÜ¿¨·èºÑ¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¸½¶â¡¦»öÁ°¥Á¥ãー¥¸¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡ÖÍøÊØÀ¸þ¾å¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö´¶À÷¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¡ÖÃÏ°è¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂ¥¿Ê¡×Åù¡¢¸òÄÌÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Éý¹¤¤¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Östera transit¡×¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢MaaS ¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ÎÇ§¾Ú´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£