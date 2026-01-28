健康管理システム「HM-neo」にAI音声認識機能を搭載

NTTテクノクロス株式会社

NTTテクノクロス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡敦子、以下「NTTテクノクロス」）は、健康管理ソリューション市場で大手企業向けシェアNo.1(*1)の健康管理システム「HM-neo」に、産業医面談や健康相談の対話をAIが自動で記録する機能を搭載した新バージョンを2026年1月30日から提供開始します。

本機能により、産業保健スタッフは面談中にメモやキーボードに目線を移す必要がなくなり、面談者との対話に集中することで、より質の高い面談を実現します。

■背景

AIによる面談記録のイメージ

昨今、企業においては人的資本経営の観点から「健康経営(R)」への注目が高まり、従業員のメンタルヘルス対策や生活習慣病予防などの重要性が増しています。これに伴い、産業医や保健師による面談件数は増加傾向にあり、限られた時間内で質の高い面談を実施し、かつ正確な記録を残すため業務の効率化が課題となっています。

NTTテクノクロスでは、健康管理システム「HM-neo」を通じて企業の健康経営を支援してきました。今回の新機能は、ユーザー会で寄せられた「記録よりも対話に集中したい」「記録漏れを防ぎたい」といった現場の声をもとに開発したものです。

■新機能の特長

（１）面談記録をAIが自動作成し、産業保健スタッフの業務効率化と面談の質向上を支援

システム画面から即時音声認識が可能となり、AIがリアルタイムに文字起こしします。また、対話中の話者をシステム側が自動で切り分けて、面談内容を高精度にテキスト化します。(*2)これにより、産業保健スタッフは面談中にメモを取る必要がなくなり、相談者と終始目線を合わせて話すことができるため相談者に安心感を与え、面談の質向上にもつながります。

（２）音声データを残さずに、テキストデータのみを記録する安心設計

面談内容はプライバシーに関わる情報も含まれるため、音声データは保存せず、テキストデータのみを記録します。また、文字起こしされたテキストをAIが要約する機能も備えており、プライバシーに配慮しながら記録業務の効率化が図れます。

■今後の展開

NTTテクノクロスは、ヘルスケア分野で30年以上にわたり培ってきた知見と技術力を活かし、お客様や社会のニーズに寄り添いながら「HM-neo」の機能拡充を継続的に進め、AIやデータ活用による健康管理業務の生産性向上と効率化を支援することで、企業の健康経営の推進に貢献していきます。

■価格

利用環境や構成などにより価格が異なるため、詳細はお問い合わせください。

□「HM-neo」とは

「HM-neo」は、健診結果やストレスチェックなどの健康情報を一元管理し、従業員の健康管理を効率的に行うことができるシステムです。2024年度の調査では、健康管理ソリューション市場における従業員規模3,000名以上の大手企業向け売上高でシェアNo.1(*1)を獲得しています。企業の健康経営を支える様々な機能を備えており、2011年の販売開始以来、ユーザーの声を取り入れながらバージョンアップを重ねています。（https://www.ntt-tx.co.jp/products/hm-neo/）

□用語解説・注釈

*1：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社 法人向けヘルスケアソリューション市場の実態と展望【2024年度版】 （https://mic-r.co.jp/mr/03280/）

*2：NTTテクノクロスが提供するメディア処理AIソフトウェア「SpeechRec Server」の搭載により、複数話者の発話が重なった部分も正確にテキスト化することができます。なお、音声認識エンジンにはNTT人間情報研究所が開発した「MediaGnosis」を使用しています。（https://www.ntt-tx.co.jp/products/speechrec/server/）

*「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

*「HM-neo」は、NTTテクノクロス株式会社の登録商標です。

* 記載されている商品名・会社名などの固有名詞は一般に該当する会社もしくは組織の商標または登録商標です。