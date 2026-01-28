フロンティア、起業家育成リアリティーショー『Nontitle Season H』にスポンサーとして参画

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、新たな事業創出を目指す起業リアリティ番組『Nontitle Season H』の公式スポンサーとして参加いたします。

本番組は、ヒカルさんと朝倉未来さんがメインアンバサダーを務める注目のプロジェクトです。

2026年1月29日（木）より放送開始となる本番組において出演いたします。

Season Hでは、ヒカルさんや、ひろゆきさんを筆頭に、出演者がビジネス対決を通して、新たな挑戦を繰り広げます。「レディクル」は、その過程において戦略の壁打ちや、発注先選定の相談等で支援をいたします。「レディクル」のサービス内容や活用シーンがより具体的に知れる内容となっております。

また、Nontitle×レディクルコラボキャンペーンも実施いたしますので、ぜひご覧ください。

スポンサー出演とフロンティアの想い

当社は「挑戦するビジネスパーソンを応援し、想いをカタチにする」という理念のもと、Nontitleが目指す「新たなビジネスの創造を支援する」という想いに強く共感し、前回に引き続きスポンサーとして参加いたします。ビジネスを加速させるには、同じ志を持つ人との出会いが非常に重要だと考えています。そうした挑戦心あふれるビジネスパーソンが集まる場所こそが「レディクル」であり、当社はこれからも共創型コミュニティとして前進してまいります。今回の番組が、挑戦を続けるすべての方の一歩を後押しするきっかけとなることを願っております。

Nontitle番組概要

ヒカルと朝倉未来がアンバサダーを務める起業リアリティーショー「Nontitle」は、起業を志す若者たちが、3か月間ひとつ屋根の下で共同生活を行いながら事業を作り出す新しいカタチのリアリティーショーです。

2022年4月に第1話を公開してから、新感覚の起業リアリティーショーとしてSNSでも話題となり、関連動画を含めた再生数は1億回以上となります。（2026年1月時点）

▶︎Nontitle SeasonH（全6話） 毎週木曜日 19:00 公式YouTube(https://www.youtube.com/@nontitle8964)にて1月29日より放送開始

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチング「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

