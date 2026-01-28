『にゃんこ大戦争』初の描き下ろし絵本 (にゃんこえほんシリーズ) 『さるかに合戦 ビバ!KONTON!』発売 絵本のイラストを使用した限定グッズも展開！
ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、2026年3月4日（水）に、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』に登場する「さるかに合戦」を主人公とした初の描き下ろし絵本、 (にゃんこえほんシリーズ) 『さるかに合戦 ビバ！KONTON！』(作・針とら、絵：たがわひでき)をポプラ社より発売いたします。発売を記念して、たがわひでき氏の絵本のイラストを使用した限定グッズの発売も実施いたします。
普通の「さるかに合戦」と思ったら、大間違い!!
―――――あらすじ―――――
天才子役のネコとサルは、ある日けんかをしてしまいました。ネコが「これからは音楽にゃ」と言いだし、怒ったサルが、柿をなげつけてしまったのです。やがて、ネコはヘヴィメタルバンド「サルカニヘヴン」で、甲殻の絶叫王（スクリームキング）のKANIとして大活躍。でも、それも長くはつづかず……？
「KONTON」――それは、互いを認め合う魔法の言葉。
進化の裏に隠された知られざる友情に、誰もが涙する感動のストーリー！
――――――――――――――
ファンにはたまらない、おなじみのにゃんこたちもたくさん登場！
どこか懐かしいタッチで贈る、プレゼントにもぴったりな一冊です！
書誌情報
タイトル：『さるかに合戦 ビバ!KONTON!』
文 ：針とら
絵 ：たがわひでき
定価：1,540円(税込)
ポプラ社より、2026年3月4日（水）から全国の書店にて発売いたします。
只今予約受付中！詳細はポプラ社公式サイト（https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2156001.html）をご確認ください。
たがわひでき氏描きおろしイラストを使用した限定グッズを発売！
絵本の発売を記念して、たがわひでき氏が描いた『さるかに合戦 ビバ!KONTON!』のイラストを使用した限定グッズを、2026年2月20日（金）から順次発売いたします。
ポノス直営オンラインストア「にゃんこ大商店オンライン」のほか、2026年2月20日（金）からTSUTAYAレイクタウンにて実施予定のイベントでも販売予定です。
ポップアップショップ「にゃんこ大商店出張所 開運招福！」TSUTAYAレイクタウンについて
期 間：2026年2月20日（金）～2026年3月1日（日）
場 所：埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2
イオンレイクタウンKaze 2F TSUTAYA レイクタウン店内
営業時間：10:00～21:00
お問い合わせ先：TEL 048-990-3380
文 針とら
小説家。児童文庫を中心に執筆。著書に『絶望鬼ごっこ』（集英社）
『小説 魔入りました！入間くん』（6巻まで文担当）『ぼくたちのマインクラフト冒険記』シリーズ、
『神絵師のノート！』（ポプラ社）などがある。
絵 たがわひでき
イラストレーター、絵本作家。広告やアルバムジャケットのイラストのほか、
『みらいずかん』（PHP研究所）『たのしいキリンのかいかた』（学研）などの絵本も手がける。
『にゃんこ大戦争』のポノスがポプラ社と挑む新たな絵本シリーズ「にゃんこえほんシリーズ」
にゃんこえほんシリーズはスマホゲーム『にゃんこ大戦争』の開発運営を行うポノスがポプラ社と挑む、ちいさなお子様から大人の方にも安心して楽しんでいただける新たな絵本シリーズとなります。
本シリーズは『にゃんこ大戦争』をはじめさまざまなにゃんこ達を描いていきます。
「にゃんこ大商店」について
「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。
にゃんこ大商店オンライン：
https://www.nyanko-daishoten.jp/
にゃんこ大商店Amazonストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39
にゃんこ大商店 公式Xアカウント：
https://x.com/nyankodaishoten
ポノスについて
ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。
※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。
※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。