田久保 夏鈴がプロデュースするネイルブランド「lele（レレ）」2月2日（月）21時より、バレンタインコレクション2色が新発売

株式会社Reaplus [リアプラス]の関連会社、株式会社Beaile[べエル]（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中 翔）に所属する田久保夏鈴がプロデュースするネイルブランド「lele（レレ）」は、2026年2月2日（月）21:00より、バレンタインコレクション2色[BABY PINK(ベイビーピンク) / OTONA CACAO(オトナカカオ)]をlele公式サイトより新発売いたします。

また、発売を記念して2月2日～2月4日限定で送料無料キャンペーンを実施致します。

■lele 2026 バレンタインコレクション｜商品概要

lele公式サイト :https://lele.co.jp/

BABY PINK(ベイビーピンク)

赤ちゃんの爪のような、やわらかく透けるニュートラルなベビーピンク。かなりシアーな薄づきで、自爪の血色とツヤをそっと整え、指先を自然にきれいに見せてくれるカラーです。控えめな発色なので、ナチュラルな仕上がりがお好みの方におすすめです。

＜容量＞

10ml

＜価格＞

\2,500(税込)

OTONA CACAO(オトナカカオ)



シアーなカカオブラウンに、ゴールドラメを溶かし込んだカラー。ひっそり忍ばせたピンクラメは、自分だけが気づく隠しラメ。甘さをひかえたい日のスタイリングにも取り入れやすいカラーです。

＜容量＞

10ml

＜価格＞

\2,500(税込)

■ 発売情報

発売日 ：2月2日（月）21:00～

カラー ：全2色

・BABY PINK（ベイビーピンク）

・OTONA CACAO（オトナカカオ）

価格 ：2,500円（税込）

特徴 ：Made in Japan

・誰でも直感で塗りやすい平刷毛

・フタル酸ジブチル、ホルムアルデヒド、トルエン等の有害成分14Free

・動物由来成分不使用

■ 期間限定キャンペーン

2月2日（月）21:00 ～ 2月4日（水）23:59までの3日間

新色2色セット購入で送料無料

※2月4日23:59以降は送料がかかります。

■ バレンタインコレクション発売に関して プロデューサー田久保 夏鈴コメント

日常使いしやすく、”ちゅるん”とした赤ちゃんの爪を思わせるやさしい発色の BABY PINK。

そして、バレンタインシーズンにぴったりなチョコレートカラーのOTONA CACAO。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです(ハート)

■プロデューサー／田久保夏鈴プロフィール

Instagramのフォロワー数は37万人、YouTubeの登録者数は24万人、TikTokのフォロワー数も15万人と、同世代から絶大な支持を集めている。

またファッションブランド「PINUE（ピヌエ）」、ネイルブランド「lele(レレ)」プロデュース。プリ機のイメージモデルをはじめ、ドラマ・広告・雑誌・MV・への出演など活躍の幅を広げている。野球歴4年、ソフトボール歴2年でスポーツも万能。

・SNS

YouTube：https://www.youtube.com/@takubokarin

Instagram：https://www.instagram.com/kar_insta_gram/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/takubokarin

TikTok(姫との日常)：https://www.tiktok.com/@molto_carino24

・プロデュース

PINUE（ピヌエ）：https://pinue.jp/

■ネイルブランド「lele（レレ）」について

「ネイルをもっと身近に、もっと自由に楽しんでほしい」という想いから誕生した「lele」は、株式会社Beaileに所属する田久保 夏鈴がプロデュースするネイルブランドです。

SNSを通じて多様な価値観が広がる今、ネイルは自分の感性を表現する大切な手段。

leleは、その感性に寄り添い、日常に“自分らしさ”を添えるアイテムを提案しています。

【ブランドコンセプト】

「わたしのリズムで、選べる贅沢。」

自由な気持ちで選べるネイルカラー。

それは、忙しい毎日にちょっとした余裕をもたらすもの。

leleは、あなたがその日の気分に合わせて気ままにネイルを選ぶ楽しさと、

心から自分を表現する心地よさを届けます。

■会社概要

◾株式会社Beaile [ベエル]

Beaile(べエル)は、「Bell(ベル、鈴)とailes(エール、翼)」から由来しており、鈴の音(憧れ)によって集まってくれたタレントが羽ばたけるように、明るい未来を創り上げていく、プロダクションエージェンシーです。

社 名：株式会社Beaile [ベエル]

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F

代表者：代表取締役 田中 翔

設立年月：2023年10月2日

事業内容：タレントプロデュース事業/インフルエンサー事業/D2Cブランド事業/タレント支援事業

HP ：https://www.beaile.co.jp/

◾株式会社Reaplus [リアプラス]

社名 ：株式会社Reaplus [リアプラス]

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 / タレント支援事業 /

キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_