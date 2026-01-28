ソニーネットワークコミュニケーションズ、HubSpot Solutions Partnerプログラムのパートナーに認定

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、「HubSpot Solutions Partner プログラム」のパートナーとして認定されました。本認定により、企業のセールス・マーケティング活動における成果の最大化に貢献してまいります。

近年のマーケティングや営業活動では、顧客中心のアプローチやデータドリブンな施策実行が不可欠です。HubSpotは、CRM（顧客管理）・マーケティング・セールス・カスタマーサービスを統合したカスタマープラットフォームとして世界的に活用されています。ソニーネットワークコミュニケーションズは、これまで培ったデジタルマーケティングのノウハウをHubSpotが提供する機能と融合させ、企業のビジネス成長を支援します。

【HubSpot Solutions Partnerプログラムパートナーにおける当社の特徴】

- UXデザインメソッドを用いたクリエイティブ制作ソニーグループで実績のあるUX（ユーザーエクスペリエンス）デザインのメソッドをデジタル分野に展開します。マーケティング活動の要となるランディングページ（LP）などの制作において、UXアプローチに基づいた最適な提案と制作を行います。- 国際的な基準に準拠したWebアクセシビリティの支援Webアクセシビリティは、法規制への対応のみならず、訴求をしたい情報の到達範囲を拡大する上で重要です。JISやWCAGなどの国内外の基準に準拠し、あらゆる人が使いやすいWebサイトを構築することで、マーケティング活動の効果を高めます。- 一気通貫のデジタルマーケティング支援主要SNS（LINE、Instagram、Xなど）のアカウント開設から運用、広告配信を統合的に支援します。これにより、リードの新規創出から成約までの流れをワンストップで支援することが可能です。また、データウェアハウス（DWH）やデータレイクの構築により、分散しているデータを集約し、HubSpotのデータと組み合わせた高度なデータドリブンマーケティングを実現します。ソニーネットワークコミュニケーションズは、ソニーグループとしてのUXデザイン知見やHubSpotを通じたデータ活用を軸に、今後も企業のセールス・マーケティングの変革を支援してまいります。

【HubSpot Solutions Partner プログラムとは】

HubSpot Solutions Partnerプログラムは、AIとCRM搭載のカスタマープラットフォームを提供するHubSpotが運営するパートナープログラムです。AIとCRM搭載のカスタマープラットフォームを提供するHubSpotは、インバウンドマーケティングに活用できるソフトウェア、ならびにサービスやカスタマーサポートを通じ、パートナー企業のエキスパートと連携してビジネスの成長を支援します。

◆当社は、HubSpotで顧客接点情報を一元管理し、集客から来店、成約までを一気通貫でスマートに支援するソリューション「ビジネス エクスペリエンス コア」を、提供しています。

サービスページ：https://ict.sonynetwork.co.jp/service/bxc.html

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。