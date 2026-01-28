「ほっともっと」中華フェア第1弾 ごはん・麺を選べる！毎年人気の中華メニューが登場『中華あんかけシリーズ』発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、「こだわりの美味！中華フェア第1弾」として、「中華あんかけシリーズ」4商品を2月4日(水)より新発売いたします。

■中華フェア第1弾！深い旨味のとろ～り“中華あんかけシリーズ”が今年も登場

冬の大人気メニュー「中華あんかけシリーズ」は、醤油をベースにオイスターソースや紹興酒でコクを加え、仕上げにごま油で香り付けした中華餡が特長です。今年は新たに香ばしい炒め油を加えることで、より一層、風味豊かな味わいに仕上げました。豚肉や白菜、玉ねぎ、人参、きくらげなどの具材をたっぷり使用し、具沢山でごはんが進む満足感のある一品です。1日に必要な野菜量の1/2※1を摂ることができます。

「中華あんかけシリーズ」は、全4種類の豊富なラインアップで展開します。豚肉とたっぷりの野菜をこだわりの醤油ベースの中華餡で仕上げた『中華あんかけごはん』670円や、餡が良く絡むこだわりのもちもち麺を使用した『中華あんかけ麺』670円、エビやイカを使用した『海鮮中華あんかけごはん』840円、『海鮮中華あんかけ麺』840円を販売いたします。その日の気分に合わせて、ごはん・麺をお選びいただけます。寒い季節にぴったりの冬限定「中華あんかけシリーズ」をぜひお楽しみください。

■商品概要

・発売商品

野菜たっぷり 中華あんかけごはん 670円

こだわりのもちもち麺 中華あんかけ麺 670円

エビ・イカ入り！ 海鮮中華あんかけごはん 840円

こだわりのもちもち麺 海鮮中華あんかけ麺 840円

・発売日

2026年2月4日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(12月末現在)

※1 1日あたりの野菜摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第3次＞より)

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/