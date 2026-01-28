アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」47都道府県の魅力を踊りで発信する“着ぐるみダンス企画”第36弾「徳島」を1月28日（水）に公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、公式キャラクター「べあ～君」による地域魅力発信企画「着ぐるみダンス」シリーズの最新作として、山口編を2026年1月21日（水）に公開いたします。

本企画は、全国各地の文化や名物をテーマに、15秒のダンス動画で地域の魅力を親しみやすく発信する取り組みです。

徳島編では、徳島を代表する伝統芸能「阿波おどり」をモチーフに、べあ～君が元気いっぱいに踊りながら、徳島の魅力を表現しています。

ご当地べあ～君 徳島

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気いっぱいの「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に寄与し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも貢献いたします。

徳島編の見どころ

「踊る阿呆に見る阿呆」で知られる阿波おどりをイメージした振り付け

・着ぐるみならではのコミカルで親しみやすい表現

・思わず真似したくなる、SNS映えする15秒動画構成

「踊って、回って、徳島！」を合言葉に、世代や地域を問わず楽しめる内容となっており、観光や地域文化への関心喚起を目的としています。

徳島

べあ～君 ご当地ダンス徳島

ダンス振付

１.リズム感じて

２.みぎむいて

３.ひだりむいて

４.ひだりて

４.みぎて

５.ひだりて

６.みぎて

７.正面むいて

８.みぎてブンブンブン

徳島 :https://youtube.com/shorts/1QYlA5ziGh8踊って、回って、徳島！

徳島の住まい・暮らしの魅力発信

アパマンショップでは、全国各地の地域性を大切にしながら、住まいと暮らしの魅力を発信する取り組みを行っています。

徳島県は、豊かな自然環境と都市機能のバランスが取れた暮らしやすい地域として知られており、海や山に囲まれた穏やかな環境の中で、ゆとりある生活を実現できる点が特長です。

また、地域に根付いた文化や人とのつながりを感じられる暮らしも、徳島ならではの魅力のひとつです。伝統文化が身近にあり、日常の中で地域行事や季節の移ろいを楽しめる環境は、住まい選びにおいても大きな価値となります。

アパマンショップは、こうした徳島の住環境や暮らしの魅力を分かりやすく伝えながら、一人ひとりのライフスタイルに寄り添った住まい探しをサポートしてまいります。地域と暮らしをつなぐ存在として、今後も全国各地の魅力発信に取り組んでいきます。

アパマンショップ徳島

アパマンショップは、徳島市・吉野川市・鳴門市など、徳島県内の主要エリアに店舗を展開し、地域に根ざした住まい探しをサポートしています。

通勤・通学に便利な市街地エリアから、自然を身近に感じられる住環境まで、地域ごとの特長を踏まえた物件提案が可能です。地元をよく知るスタッフが、間取りや設備だけでなく、周辺環境や暮らしのイメージも含めて丁寧にご案内。一人暮らし、ファミリー、転勤や住み替えなど、さまざまなライフスタイルに合わせた住まい探しをお手伝いします。徳島での新しい暮らしを、アパマンショップが地域密着の視点で支えます。

徳島県内のアパマンショップはこちら

アパマンショップ徳島沖浜店 https://www.apamanshop.com/shop/36068002/

アパマンショップ徳島常三島店 https://www.apamanshop.com/shop/36068003/

アパマンショップ徳島蔵本店 https://www.apamanshop.com/shop/36042401/

アパマンショップ徳島田宮店 https://www.apamanshop.com/shop/36018301/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/238_1_9bb6cba88dae647cf659add9c1c4ed2c.jpg?v=202601281251 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

