【新宿に新店舗】工房一体型の店内で焼き上げたチーズタルトや箱菓子を販売｜チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART 新宿高島屋店」2026年2月27日（金）オープン

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）が運営する北海道生まれのチーズ菓子専門店 「BAKE CHEESE TART」は、この度「BAKE CHEESE TART 新宿高島屋店」を2026年2月27日（金）にオープンいたします。

店舗イメージ

BAKE CHEESE TARTでは、2025年にリブランディングを行い、ブランドロゴやブランドカラーを一新。さらに、おいしさを大切な方へもお届けいただけるように、日持ちのする箱菓子の商品も開発し、これまでの焼きたてにこだわったチーズタルトはもちろん、シーンや気分にあわせてお選びいただけるよう「チーズ菓子専門店」としてラインアップを拡充いたしました。お客様の想いに寄り添いながら、チーズ菓子を通してしあわせを届けるべく、日々挑戦しています。

今回オープンする「BAKE CHEESE TART 新宿高島屋店」でも、“センスの良い手土産を選びたい”“1日頑張った自分に、甘いご褒美が欲しい”など、様々なシーンや想いに寄り添うラインアップをご用意いたしました。自分のためにも、大切な誰かのためにも選びたくなるチーズ菓子を、ぜひご利用ください。

【店舗概要】

店舗名 ：BAKE CHEESE TART 新宿高島屋店

所在地 ：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ケ谷5-24-2 新宿高島屋 地下1階

営業時間 ：10:30～19:30

定休日 ：館に準ずる

オープン日：2026年2月27日（金）

【数量限定】BAKE CHEESE TART 新宿高島屋店オープン記念

先着100名様に「オリジナルトートバッグ」をプレゼント

この度のオープンを記念して、先着100名様限定で、2,700円（税込）以上ご購入の方に「オリジナルトートバッグ」を1点プレゼントいたします。

リブランディングしたBAKE CHEESE TARTのブランドカラー“ライラックブルー”と、“ミルキーホワイト”の2色をご用意。お出かけのサブバッグや、お買い物バッグなどに、ぜひご利用ください。

■プレゼント対象

・2,700円（税込）以上 ご購入の方、先着100名様

※おひとり様1点限りとなります。

■プレゼント期間

2026年2月27日（金）オープン日～ ※なくなり次第終了

【おすすめ商品のご紹介】

＜焼きたて（店舗製造）シリーズ＞

● 焼きたてタルト ミルキーマスカルポーネチーズ：351円（税込）/ 個

北海道産マスカルポーネチーズムースに、やさしい甘さのミルクソースを重ねたミルク感たっぷりな味わいのチーズタルトです。ココアとアーモンドパウダーを練り込んだザクっと香ばしいタルトカップが、心地よい食感のアクセントに。仕上げにサクサクのクランブルをトッピングしました。奥深い味わいと食感のコントラストをお楽しみください。

● 焼きたてタルト 焦がしキャラメルベイクドチーズ：351円（税込）/ 個

北海道産クリームチーズムースにコク深い焦がしキャラメルソースを重ねた、満足感たっぷりのチーズタルトです。全粒粉を使用したザクザク食感のタルトカップに、濃厚でミルキーなチーズムースを合わせました。こっくりとした甘みと、香ばしいキャラメルソースとのバランスをお楽しみください。

＜箱菓子シリーズ＞

● ベイクTHEクッキー〈ミルキーマスカルポーネチーズ〉：405円（税込）/ 3枚入

マスカルポーネとバターのコク深さが味わえる、サクホロ食感のクッキーです。やさしい甘みとバターの後味、チーズのコクでミルキーな味わいに仕上げました。軽い食べ心地で小さなお子さまにも食べやすい仕上がりです。

● ベイクTHEスフレケーキ：1,296円（税込）/ 3個入

ふわっと口の中でほどけるスフレケーキです。こだわり抜いた北海道産のクリームチーズとマスカルポーネチーズを使用し、さわやかなチーズの酸味とやさしい甘さをお楽しみいただけます。

＜北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」とは＞

ブランド誕生11年目を節目に、チーズタルト専門店という枠を超え、チーズ菓子の専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズ菓子を展開いたします。「Cheese Metamorphose ひと目惚れを、何度でも。」を掲げ、変化し続けるチーズ菓子を通して、心に残る感動体験をお届けいたします。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田 純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営

・展開する主要の菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」 （http://tea-drop.com）