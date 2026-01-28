佐渡産「おけさ柿」の規格外品を活用　上品な甘みの『とろ～り柿ジュース』　「果汁工房果琳」他フルーツジュースバー一部店舗にて2/2より

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社(本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔、以下当社)は、「果汁工房果琳」他フルーツジュースバー一部店舗にて、新潟県佐渡市の特産品「おけさ柿」の規格外品を有効活用した『とろ～り柿ジュース』を、2026年2月2日(月)より期間限定で販売いたします。本商品の販売は、当社とJA佐渡、JA全農にいがた、イオンモール株式会社が協働し、規格外となった佐渡産「おけさ柿」を有効活用することで、食品ロス削減と地域農業の持続的発展に貢献する、SDGsの理念に基づいた取り組みによるものです。

規格外品を活用した期間限定商品『とろ～り柿ジュース』

佐渡産「おけさ柿」の規格外品を使用した『とろ～り柿ジュース』は、完熟した柿ならではの濃厚な甘みと、なめらかでとろみのある口当たりが特長のフルーツジュースです。収穫時の傷や形・サイズの理由から規格外となった柿を使用していますが、味や品質には一切問題がなく、素材本来のおいしさを余すことなく引き出しています。

原料となる「おけさ柿」は、新潟県佐渡市の豊かな自然環境で育まれた渋柿で、丁寧な渋抜き処理を施すことで、上品な甘さとコクのある味わいが生まれます。本商品は、その特長を生かし、柿そのものの風味を存分に楽しめる一杯に仕上げました。

『とろ～り柿ジュース』

♦販売価格：Mサイズ390円（テイクアウト税込421円）

Lサイズ600円（テイクアウト税込648円）

♦販売期間：2026年2月2日(月)～在庫が無くなり次第終了

♦販売店舗：全国の果汁工房果琳、Wonder Fruits、V²&M 85店舗限定

食品ロス削減を目指した商品開発の背景

佐渡産「おけさ柿」は、毎年多くの収穫量を誇る一方で、形やサイズなどの理由から市場に流通できない規格外品が一定数発生しており、味や品質に問題がないにもかかわらず廃棄されてしまうという課題を抱えています。

当社は、一次産業である生産者と三次産業である商業施設をつなぎ、地域産業の活性化を目指すイオンモールの取り組みに共感し、フルーツを扱う企業として、素材の価値を余すことなく活かすことが、食品ロス削減に貢献するとともに、佐渡市の特産品の魅力発信や地域活性化の一助になると考えました。

そこで、完熟した「おけさ柿」が持つ上品な甘みととろみのある食感を活かし、外観に左右されない「ジュース」という形で提供することで、新たな価値を生み出す商品開発に取り組みました。本取り組みは、産地の想いを大切にしながら、持続可能な農業と食のあり方を考えるきっかけとなることを目指したものです。

持続可能な社会の実現に向けた青木フルーツの取り組み

当社は、フルーツに関わる事業活動そのものを推進していくことが、持続可能な社会の実現につながると考えています。こうした考えのもと、2022年より「AOKIサステナブルビジョン」を策定し、サステナブルを実現する7つの実を掲げ、「フルーツの力で、人も地球も豊かに、すべての人に幸せの果実が実るような社会」の実現を目指した取り組みを進めています。

その取り組みの一つとして、生産者の皆さまの労力軽減や利益向上を目指し、「ジュース用」など用途別に特化した栽培・出荷方法の提案を行うほか、フルーツの消費先や販路を広げるため、各事業において新たな需要を創出する商品開発にも力を入れています。

今回の『とろ～り柿ジュース』の販売は、こうした当社の考え方や取り組みと、生産現場が抱える課題が重なり合うことで実現したものです。今後も当社は、フルーツを通じて生産者や産地と共に課題に向き合い、持続可能な農業と社会の実現に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。

AOKIサステナブルビジョンWEBサイト：https://aokifruit.jp/sdgs/

具体的な取り組み内容について：https://aokifruit.jp/company/sustainability/

『とろ～り柿ジュース』販売店舗一覧

青木フルーツのジュースバーについて

1924年創業の「フルーツショップ青木」から生まれた、“極上フルーツ、つくりたて。”がテーマのフルーツジュース専門店です。「果汁工房果琳」をはじめ「Wonder Fruits」、「フルーツバーAOKI」、「V²＆M by FruitsBar AOKI」など全国に現在189店舗を運営しています。

厳選し熟度管理を徹底したフルーツを使用し、ご注文いただいてからお客様の目の前でジュースをお作りすることで、フルーツの本当の美味しさと健康をお届けしています。

公式サイト：https://k-karin.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kajyu.karin/