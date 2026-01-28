ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺　ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺　地域とともに、ノアドルフィンドーム「堺市民感謝DAY」を応援

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺（所在地：大阪府堺市堺区大浜北町3-1-1 総支配人：藤田 昌紀 客室数：321室）およびホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺（所在地：大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 総支配人：藤田 昌紀 客室数：241室）は、地域に根ざした取り組みの一環として、ノアドルフィンドーム（大阪府堺市）で2026年2月1日（日）に開催される「堺市民感謝DAY」を応援いたします。本イベントは、堺市在住の方を対象に入場料が半額となる特別な一日で、地域の皆さまにイルカとのふれあいや学びの機会を提供する催しです。また、本イベントにご参加の方は、ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺の朝食を当日半額で、ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺では「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」のディナーを割引でお楽しみいただけます。

堺旧港に誕生した都市型体験施設が入場料半額で、イルカを身近に感じる体験イベントを開催。また、2月2日以降もさまざまな体験イベントを実施。地域の皆さまに引き続き楽しんでいただける内容となっています。

堺旧港を望むベイサイドに位置する「ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺」は、全321室の客室を備えた堺市内最大規模のホテルです。2025年3月に開業したアゴーラ ホテル アライアンスの新ブランドで、地域に開かれたベイサイドホテルとして、新たな交流拠点を目指しています。一方、「ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺」は、南海本線「堺駅」直結の立地を活かし、堺の玄関口として、ビジネス・観光・地域交流の発信拠点となっています。両ホテルは、堺の文化や人とのつながりを大切にし、ノアドルフィンドームが開催する「堺市民感謝DAY」を応援いたします。イルカとのふれあいや、ホテルでの滞在体験を通して、地域の魅力をより多くの方に感じていただけることを願っています。

ノアドルフィンドーム（所在地：大阪府堺市）は、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、2026年2月1日（日）に「堺市民感謝DAY」を開催いたします。本イベントは、堺市在住の方を対象に入場料が半額となる特別企画で、イルカたちとのふれあいや学びの場を通じて、地域の皆さまに楽しんでいただける内容となっています。

（引用：ノアドルフィンドーム公式リリース 2026年1月22日発信）

■イベント概要 堺市民感謝DAY

会 場：ノアドルフィンドーム（大阪府堺市堺区） https://www.dolphindome.jp/

開催日：2026年2月1日（日）

対 象：堺市在住の方限定（当日の入場料が半額）

内 容：

イルカのトレーニング見学やふれあい体験をはじめ、大人から子どもまで楽しめる多彩なプログラムを実施。半室内型の施設のため、一年を通してイルカと一緒に泳ぐ「ドルフィンスイム」も体験いただけます。

※本イベントはノアドルフィンドームによる主催です。

（引用：ノアドルフィンドーム公式リリース 2026年1月22日発信）

※堺市民感謝DAYに関するお問い合わせは、「ノアドルフィンドーム」にお問い合わせください。

■ホテル概要

ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺の朝食やホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺のディナーがおトクに楽しめます。

ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺

所在地：大阪府堺市堺区築港八幡町1-1

客室数：321室

イベント特典：当日、ノアドルフィンドームご来場の方は朝食半額でご利用いただけます。

公式サイト：https://www.agoradorsett-sakai.com/

イベント情報はこちら：https://www.agoradorsett-sakai.com/event/noahdolphindome/

ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺

所在地：大阪府堺市堺区戎島町4-45-1

客室数：241室

イベント特典：ノアドルフィンドームご来場の方は2月2日よりスタートする新ディナーを特別割引でお楽しみいただけます。

公式サイト：https://www.agoraregency-sakai.com

イベント情報はこちら：https://www.agoraregency-sakai.com/event/noahdolphindome/

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

URL：www.agora.jp(https://www.agora.jp/)

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で8施設、客室数1,230室を展開。

＜アライアンス ニューストピック＞

◎ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 平日夜限定のスマートホテルディナーを2026年2月2日(月)より開始

https://www.agora.jp/news/