【モンテール】かわいい猫モチーフのスイーツ『かすてにゃ・ティニャミス』を2月1日より新発売

猫関連商品が盛り上がる2月に合わせて、ティラミスをカステラでサンドしたスイーツを2026年2月1日(日)〜28日(土)の期間限定で販売洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、猫をモチーフにした「かすてにゃ・ティニャミス」を2026年2月1日（日)〜28日(土)までスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）



















ティラミスはイタリア語で“私を元気づけて”を意味する言葉が由来とされています。本企画では、その語源に着目し、癒しや元気を与えてくれる存在として親しまれる“猫”のイメージを重ね合わせ、猫モチーフのティラミスを企画。また、かわいい猫の鳴き声を用いた言葉遊びを取り入れて「ティラミス」の他「カステラ」を合わせて、猫の刻印を施したサンド型のスイーツに仕立てました。かわいい見た目やネーミングながらも、コーヒーの香り高い味わいと、コクのあるチーズクリームのハーモニーが楽しめる本格的な味わいです。丁寧に仕立てたチーズクリームやコーヒーペーストをイメージして描いた猫が、ふんわりとしたカステラを布団にぬくぬくと丸くなったようなかわいらしいイラストのパッケージデザインです。「かすてにゃ・ティニャミス」は、北海道産マスカルポーネチーズをブレンドしたチーズクリームと、ほろ苦いコーヒーペーストを2層にし、卵をたっぷりと使用したコーヒー風味のカステラ生地でサンドしました。コクがあり、なめらかなチーズクリームには、自社でつくる風味豊かな低温殺菌牛乳に、やさしい乳の味わいと豊かなコクが特徴の北海道産のマスカルポーネチーズを使用して丁寧に炊いた、マスカルポーネペーストや、自家炊きカスタ―ドを配合。本格的なティラミスのような味わいになるよう、香りづけに芳醇な香りのマルサラワインを少量加え、奥行きのある味わいのクリームに仕立てました。コーヒーペーストは、香り高く、苦味・酸味のバランスが良いコーヒー原材料を選定し、オリジナルホイップクリームと合わせました。口にすると、しっとりやさしい味わいの生地と、コクのあるクリームの甘さとほろ苦いコーヒーの香りが調和し広がっていきます。モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

商品名：かすてにゃ・ティニャミス









販売期間：2026年2月1日（日)〜28日(土)販売エリア：全国税込希望小売価格：237円(沖縄のみ291円)

モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。



※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出



※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2024年12月のデータをもとにモンテールが調査)



【社名】株式会社モンテール



【代表者】代表取締役 鈴木徹哉



【創立】昭和29年10月



【売上高】318億円（2025年8月期実績）



【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8





