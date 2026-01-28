日本製鉄　第36回 日本製鉄音楽賞 受賞者について

写真拡大 (全5枚)

第36 回日本製鉄音楽賞の受賞者は、選考委員による選考の結果、以下の通り決定しましたので、お知らせいたします。

《フレッシュアーティスト賞》副賞300 万円

久末 航　ひさすえ わたる（ピアノ）

【贈賞理由】

エリザベート王妃国際音楽コンクールで日本人史上最高位を受賞し、揺るぎない実力を証明した。帰国しての凱旋公演でも、知的な感性と作品への深い共感を持った瑞々しい演奏で満員の聴衆を魅了し、大成功を収めている。ヨーロッパでの研鑚が長く日本での認知度はこれからだが、ソロ、室内楽の両面で優れた資質を持っており、幅広い活躍が大いに期待できる。

（山崎伸子選考委員）

《特別賞》副賞100 万円

該当者なし

第36 回日本製鉄音楽賞の贈呈は、2026 年2 月25 日（水）に日本製鉄株式会社本社にて行います。

なお、これまで受賞年に実施してきた受賞記念コンサートは、日本製鉄紀尾井ホールが休館中のため、開催いたしません。

第36 回日本製鉄音楽賞 フレッシュアーティスト賞

久末 航　ひさすえ わたる（ピアノ）

生年月日：1994 年8 月19 日（31 歳）　出身：滋賀県大津市







2025 年、世界三大コンクールのひとつ、エリザベート王妃国際音楽コンクールで日本人史上最高位の第2 位受賞。国際的に大きな話題を集めた。

2017 年にはミュンヘン国際音楽コンクールで第3 位および委嘱作品特別賞を受賞。その他、リヨン国際ピアノコンクール第1 位および聴衆賞、2009 年度青山音楽賞新人賞、2019 年度青山音楽賞バロックザール賞、2024 年度青山音楽賞青山賞受賞。2024 年に行われた第16 回ゲザ・アンダ国際ピアノコンクールでは、審査員によって授与される2 つの特別賞（ベートーヴェン賞およびリスト・バルトーク賞） 受賞。

これまで、AUDI 音楽フェスティバル（2016）、ヴュルツブルク・モーツァルト音楽祭（2018）、シュヴェツィンゲンSWR 音楽祭（2018）、メクレンブルク＝フォアポンメルン音楽祭（2019）ほか、数々の音楽祭に出演。バイエルン放送交響楽団、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、アントワープ交響楽団、ベルギー国立管弦楽団、東京都交響楽団などと共演。2021 年、CD『ザ・リサイタル』をリリース、「レコード芸術」誌で特選盤に選ばれる。25 年10 月には、ドイツのレーベル GENUIN classics からデュサパン作品集をリリース。

2013 年度平和堂財団芸術奨励賞音楽部門受賞、同財団海外留学助成者。2018/19 年度公益財団法人ロームミュージックファンデーション奨学生。令和7 年度滋賀県文化賞受賞。

辰巳晴生・美行、村上久仁子、田隅靖子各氏の指導を受け、フライブルク音楽大学、パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術大学にて研鑽を積み、それぞれ最優秀の成績をもって修了。G.ミショリ、E.シュトロッセ、P.ドヴァイヨン、K.ヘルヴィヒ各氏に師事。現在、ベルリンを拠点に活動している。

2018 年7 月、日本製鉄紀尾井ホールの『紀尾井 明日への扉20』にて東京デビューを果たした。

［これまでの日本製鉄紀尾井ホール出演歴］

■2018 年7 月31 日（火） 紀尾井 明日への扉20

■2022 年7 月13 日（水） 第32 回 日本製鉄音楽賞 受賞記念コンサート（受賞者の伴奏者として出演）

■2025 年2 月13 日（木） ピアノ・トリオ・フェスティヴァル2024-III 金川真弓・佐藤晴真・久末航トリオ

今後の予定

■2027 年4 月 レジデント・シリーズIV 金川真弓・佐藤晴真・久末航トリオ 第1 回 （3 年連続での公演を予定）

第36 回日本製鉄音楽賞 特別賞

該当者なし

日本製鉄音楽賞　Nippon Steel Music Awards

日本製鉄音楽賞（旧称・新日鉄音楽賞、2012（平成24）年10 月より新日鉄住金音楽賞、2019 年4 月1 日より現行に改称）は、1990（平成2）年に旧新日鉄創立20 周年と、同社が提供してきた「新日鉄コンサート」放送35 周年を記念して設けられた音楽賞です。この賞を通して、日本の音楽文化の発展と、将来を期待される音楽家の方々の一層の活躍を支援することを目的としています。

【賞の概要】

フレッシュアーティスト賞［賞状／副賞300 万円］

将来を期待される優れたアーティストを対象とした賞。

選考方針としては、技術のみにかたよらず、音楽性、将来性を重視し、広い範囲から選出。その年の最優秀者を決定し、賞を贈る。

特別賞［賞状／副賞100 万円］

クラシック音楽をベースにした活動を行っている個人を対象とした賞。

幅広いジャンルのなかから、演奏会を支えるなど音楽文化の発展に大きな貢献を果たした方に対して、賞を贈る。

【選考委員】

寺西 基之（音楽評論家）

上田 弘子（音楽評論家）

柴辻 純子（音楽評論家）

山野 雄大（音楽評論家）

江口 　玲（ピアニスト・東京藝術大学教授）

山崎 伸子（チェリスト・桐朋学園大学特任教授・東京藝術大学名誉教授）

主催　　　：日本製鉄株式会社

　　　　　　〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6 番1 号

運営事務局：公益財団法人 日本製鉄文化財団

　　　　　　〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6 番5 号

　　　　　　電話 03-5276-4500（代表） FAX 03-5276-4527

お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/