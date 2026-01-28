山中湖・ホテルマウント富士で55年続く名物企画「富士山が見えなかったら無料宿泊券プレゼント」キャンペーン2/2（月）より開催
富士五湖の一つ、山中湖畔の高台に位置する富士急グループのホテルマウント富士（山梨県南都留郡山中湖村）では、2026年2月2日（月）～2月13日（金）の12日間、宿泊者を対象に、滞在中に富士山が見えなかった場合、次回ご利用いただける無料宿泊券をプレゼントする「富士山が見えなかったら無料宿泊券プレゼント」キャンペーンを実施します。
この企画は、“富士山を眺めるため”に建てられたホテル「ホテルマウント富士」で、富士山を鑑賞・撮影するのに最も適した時期に、より多くのお客様に宿泊いただきたいという思いから1971年に開始し、50年以上に渡って実施している恒例企画です。
ホテルマウント富士がこの時期の富士山鑑賞をお勧めする理由
１.空気が澄み渡っているため、裾野までくっきりと綺麗に見え、ダイナミックな富士山を鑑賞できます。
２.朝方には真っ赤に富士山が染まる現象である「紅富士」を眺めることができます。
３.富士山頂に太陽が重なる神秘的な現象「ダイヤモンド富士」を山中湖周辺で見ることができます。
４.富士山は中腹まで真っ白に雪化粧をしており、青い空とのコントラストは見事です。
当キャンペーン期間中は、ご滞在の皆さまから富士山川柳を募集する企画や、バラ風呂、みかん風呂といった変わり湯が楽しめる限定イベントなどを開催し、ホテルマウント富士ならではの“特別なひととき”をお届けいたします。ぜひご家族やご友人と、ここでしか体験できない贅沢な時間をお楽しみください。
伝統企画「富士山が見えなかったら無料宿泊券プレゼント」キャンペーン
恒例企画「富士山が見えなかったらキャンペーン」では、ホテル滞在中に一度も富士山が見られなかった場合、次回宿泊できる「無料宿泊券」をプレゼントします。
※夜間を含むチェックインからチェックアウトまでの間に富士山頂が1分以上見えなかった場合が対象となります。
【特設ページ】https://www.mtfuji-hotel.com/event/fujisan/
キャンペーン期間はほかにも様々なイベントを開催
■富士山川柳募集企画
ご宿泊のお客様を対象に富士山をテーマにした川柳を募集します。スタッフ投票による受賞作品には豪華賞品をプレゼントし、1か月間ホテルロビーに展示させていただきます。
■期間限定ランチ販売＆アンケート回答で次回10％OFFクーポンプレゼント
ホテル1階「ザ・ガーデンカフェ」で期間限定ランチメニューを販売します。和食メニューでは、以前販売していた人気メニュー「富士山御膳」が復活し、洋食メニューでは、「信玄豚」を使用した冬にぴったりのドリアセットをご提供します。さらに、アンケートにご回答いただいた方を対象に次回使える10％割引クーポンをプレゼントします。
和食「富士山御膳」
洋食「信玄豚のドリアセット」
■2月8日（日）変わり風呂イベント開催
画像はイメージ
12：00～18：00の６時間限定で、ホテル館内「はなれの湯」女性浴場では”バラ風呂”、男性浴場では”みかん風呂”をご用意いたします。香りに癒されながら、普段とは違う温泉をお楽しみください。
※肌の弱い方やアレルギー体質の方は、強い刺激を感じる場合がございます。ご入浴の際はご注意ください。
ホテルマウント富士イルミネーション開催中
約10万球のLEDライトを使用したホテル中庭の「マウント富士イルミネーション」が開催中です。美しく輝く銀世界に、中央ガゼボに輝くダイヤモンド富士をイメージしたリングオブジェは絶好の撮影スポットです。
・開催日時：
2025年11月22日（土）～2026年3月31日（月）
・料 金：入場無料
・点灯時間：日没後～22：00
・場 所：ホテル中庭
※点灯時間は季節によって異なります。※画像は開催イメージです。
各イベント・キャンペーンの詳細について
【富士山が見えなかったらキャンペーン】
・期 間 2026年2月2日（月）～2月13日（金） 計12日間
・内 容
上記期間中、ホテルマウント富士ご宿泊のお客様を対象に、チェックインからチェックア
ウトまでの間に富士山頂が1分以上見えなかった場合（夜間を含む）、次回ご利用いただけ
る無料宿泊券（1室2名様分のルームチャージ分）を配布。
※以下の場合は対象外となります
・午前7時前にチェックアウトされる場合
・当日および前日にご予約された場合
※宿泊券有効期限 2026年6月30日（火）まで使用可能
（除外日 2026年4月29日（水）～5月5日（火））
【富士山川柳募集】
・期 間 2026年2月2日（月）～13日（金）
・内 容
ご宿泊のお客様を対象に「朝の富士山」または「夕方の富士山」をテーマにした川柳を募
集。スタッフ投票による受賞作品には豪華賞品をプレゼント。また、受賞作品は1か月間
ホテルロビーにて展示させていただきます。
・賞
１.総支配人賞（最優秀賞）
【賞品：ホテルマウント富士スイートルーム宿泊招待券（室料のみ）】
２.朝焼けの富士山賞（朝の富士山部門優秀賞）
【賞品：「ザ・ガーデンカフェ」ランチペアギフト券7,000円分】
３.夕映えの富士山賞（夕方の富士山部門優秀賞）
【賞品：「ザ・ガーデンカフェ」ランチペアギフト券7,000円分】
【期間限定ランチメニュー販売＆アンケート回答で次回使える10％割引クーポン】
・期 間 2026年2月2日（月）～13日（金）
・場 所 ホテル内レストラン 1F「ザ・ガーデンカフェ」
・営業時間 12：00～14：00
＜限定メニュー＞
和食 「富士山御膳」（甲州富士桜ポークの溶岩焼き）3,776円（税込）
※八寸・お造り・煮物・揚物・食事・甘味付
洋食 「信玄豚のドリアセット」3,776円（税込）
※スープ・サラダ・オードブル・デザート付。※ドリア・スープのみ 2,230円（税込）
・備 考
卓上のQRコードを読み取ってアンケートにご回答いただいた方にはもれなく次回ご利用いただける10％割引クーポンをプレゼント。回答後の画面をスタッフにご提示ください。クーポンには総支配人撮影の富士山絶景画像をダウンロードできるQRコード付き。
【変わり風呂イベント】
・日 程 2026年2月8日（日）
・内 容
1日限定で「はなれの湯」女性浴場をバラ風呂、男性浴場をみかん風呂でご用意。いつもと
違う香りに癒されるご入浴をお楽しみいただけます。イベントの事前予約は不要です。通
常日帰り入浴料金でご利用いただくことができます。※肌の弱い方やアレルギー体質の方
は、強い刺激を感じる場合がございます。ご入浴の際はご注意ください。
◇日帰り入浴基本情報
料金：大人2,500円／小人1,250円
時間：展望露天風呂はなれの湯 営業開始12：00～
大浴場満天星の湯 営業開始14：00～
「ホテルマウント富士」施設概要
所 在 地： 山梨県南都留郡山中湖村山中1360-83
建物概要： 地上6階 地下1階
客 室 数： 150室
付帯施設： 温泉大浴場（満天星の湯・はなれの湯）、インドアプール、
カラオケルーム、ゲームコーナー、散策路、ペットホテル、売店
交 通： 車‥新宿から中央道・東富士五湖道路経由、山中湖I.C.より約10分
東京から東名高速・東富士五湖道路経由、山中湖I.C. より約10分
高速バス‥バスタ新宿から中央高速バスで約120分
「富士山山中湖（ホテルマウント富士入口）」下車
※高速バスは予約制です。（問合せ先：0555-73-8181）
電車‥JR中央本線大月駅経由、富士急行線に乗り換え「富士山駅」下車、
または、小田急線新宿駅からロマンスカーに乗車し「御殿場駅」下車
ともに、路線バスに乗り換え「富士山山中湖（ホテルマウント富士）」下車
お問合せ： ホテルマウント富士 TEL 0555-62-2111
公式HP：https://www.mtfuji-hotel.com/
会社概要
社 名：ハイランドリゾート株式会社
代 表 者：早川 優
設 立：1982年6月21日
所 在 地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番地1
事業内容：宿泊業・飲食サービス業・公衆浴場業
公式 HP：https://www.highlandresort.co.jp/