JAPAN AIが「ITreview Grid Award 2026 Winter」で2製品同時受賞

JAPAN AI株式会社

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長:工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、JAPAN AI AGENTがAIエージェントツール部門で「Leader」、JAPAN AI CHATが文章生成AI部門にて「High Performer」に選出されたことをお知らせいたします。

ITreview Grid Awardは、「ITreview」に寄せられたユーザーレビューに基づき、四半期ごとに顧客満足度と市場の認知度が高い製品を表彰するアワードです。満足度と認知度の両方が高い製品は「Leader」、満足度が高い製品は「High Performer」に選ばれ、製品選定の重要な指標として注目されています。



昨今、生成AI市場は急速に拡大しており、多くの企業が業務効率化を目的に導入を検討しています。一方で、製品の選定においては、提供企業の情報だけでなく、実際の利用者による評価が重要な判断材料となっています。

ITreview Grid Award 2026 Winter受賞内容

今回、JAPAN AIの製品からJAPAN AI AGENTとJAPAN AI CHATが選出されました。

今後の展望

- 「JAPAN AI AGENT」Leader 受賞JAPAN AI AGENTは、顧客満足度と市場の認知度の両方で高い評価を獲得し、AIエージェント部門において「Leader」に選出されました。利用者からは、専門知識がなくてもAIエージェントを作成できる操作性、議事録作成や資料作成における業務時間の大幅な短縮、導入後の手厚いサポート体制が評価されています。URL：https://www.itreview.jp/categories/ai-agent- 「JAPAN AI CHAT」High Performer 受賞JAPAN AI CHATは、高い顧客満足度により文章作成AI部門において「High Performer」に選出されました。利用者からは、機密情報を安全に扱えるセキュリティ体制、複数の大規模言語モデルを選択できる柔軟性、作業時間の大幅な短縮効果が評価されています。URL：https://www.itreview.jp/categories/text-generative-ai

JAPAN AIは、今回の受賞を励みに、引き続き利用者の声を製品開発に反映し、顧客満足度の向上に努めてまいります。今後も、企業の業務効率化を支援する製品の提供を通じて、生成AI活用の普及に貢献してまいります。

ITreview Grid Award 2026 Winterについて

「ITreview Grid Award」は、BtoB向けIT製品・SaaSのレビューサイト「ITreview」に寄せられたユーザーレビューに基づき、四半期ごとに顧客満足度と市場の認知度が高い製品を表彰するアワードです。満足度と認知度の両方が高い製品は「Leader」、満足度が高い製品は「High Performer」として選ばれ、製品選定の重要な指標として注目されています。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html



JAPAN AI AGENT

設定した目標やゴールに対し、AIが自ら思考し、特定のタスクを実行するAIシステム。日常的に発生する様々なタスクを自動化することができます。

サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/agent/



JAPAN AI CHAT

最新の言語モデルを使用した法人向け生成AI活用プラットフォームです。通常のChatGPTとしての利用はもちろん、データ連携と独自開発による高精度のRAGにより、社内データの検索や、社内データを元にした回答生成も可能です。多数のプロンプトテンプレートや、カスタマーサクセスによるサポートも用意しています。

サービスサイト：https://japan-ai.co.jp/chat/

JAPAN AIについて

JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

会社概要

社 名：JAPAN AI株式会社

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2023年4月

事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス

URL：https://japan-ai.co.jp/

プロダクトに関してのお問い合わせ先

JAPAN AI株式会社

担当：花田

TEL：03-4500-8848

Mail：pr@japan-ai.co.jp



本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先

JAPAN AI株式会社

広報担当：佐藤

Mail：press@japan-ai.co.jp



