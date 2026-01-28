パナソニック エレクトリックワークス社のアクセラレータープログラム2025、採択企業5社を追加決定

写真拡大 (全6枚)

パナソニックグループ


パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社では、「くらしインフラ」の変革を通じて、「いい今日と、いい未来」を創ることを目指し、優れた先進的技術やノウハウを有するスタートアップと共創し、新規事業を加速させる取組を推進しています。



その取組の一環として、ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成瀬 功一）と共同でアクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」を開催しています。



2025年度は、過年度と同様に各事業部門から共創テーマを募集しました。さらに、「Well-being（ウェルビーイング）」と「Energy management（エネルギーマネジメント）」を重点テーマに掲げ、単年度の成果創出に加え、中長期的な技術・ユースケース開発にも取り組みます。



この度、2025年11月に採択した企業5社に引き続き、本プログラムに参加するスタートアップ5社（うち海外企業1社）を採択企業として選出しましたので、お知らせします。



今後の共創期間では、スタートアップとともに新たな価値創出に挑戦し、社会実装に向けた具体的なアクションを加速していきます。



＜Panasonic Accelerator by Electric Works Company 採択企業＞


※50音順




【企業名】株式会社アジラ


【URL】 https://jp.asilla.com/


【採択テーマ】行動分析技術×Well-beingな空間づくりによる工場の生産性向上





【企業名】ANACITY


【URL】 https://anacity.com


【採択テーマ】インド集合住宅向けソリューション開発とコミュニティサービスの連携に向けた次世代スマート技術の価値検証





【企業名】株式会社アロマビット


【URL】 https://www.aromabit.com/


【採択テーマ】ホテル客室で発生するニオイの検知・可視化





【企業名】株式会社SAKIGAKE JAPAN


【URL】 https://sakigakejp.com/


【採択テーマ】世界標準の次世代避難所の実現 ～空間DXとQOL向上によるWell-beingの提供～





【企業名】HOMMA Group株式会社


【URL】 https://www.hom.ma/japan


【採択テーマ】「くらしの質」を変える次世代スマートホームの新価値を創出



＜今後のスケジュール＞


2025年11月～2026年3月：アクセラレータープログラム 共創期間


2026年3月18日：デモデイ



＜ご参考＞


・「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」ウェブサイト


http://panasonic.regacy-innovation.com



【2025度の参考記事】


・[トピックス]パナソニック エレクトリックワークス社のアクセラレータープログラム2025、採択企業5社を決定（2025年11月27日）


https://news.panasonic.com/jp/topics/206506


・[トピックス]スタートアップ企業と共に新規事業を創出するアクセラレータープログラム2025が始動（2025年7月17日）


https://news.panasonic.com/jp/topics/206328



【2024年度の参考記事】


・Noteより「くらしインフラを変革したい…パナソニックとスタートアップが挑戦するアクセラレータープログラム」


https://uragawa-note.jpn.panasonic.com/n/n4bfaa798c4a7


・[トピックス]2024年度アクセラレータープログラムで成果発表会（デモデイ）を開催（2025年3月27日）


https://news.panasonic.com/jp/topics/206181



【ReGACY Innovation Group株式会社について】


2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。



【商号】ReGACY Innovation Group株式会社


【代表者】成瀬 功一


【所在地】〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階


【設立】2022年2月


【URL】 https://regacy-innovation.com/


【事業内容】


・イノベーションコンサルティング（イノベーション戦略・組織・人材）


・インキュベーション（新事業開発、大企業発ベンチャー創出）


・オープンイノベーション（プログラム運営、共同開発、アライアンス支援）


・フィナンシャルサービス（ベンチャー投資、CVC、M&A、JV設立等の支援）


・プライベートエクイティ（スピンアウトベンチャー投資・育成）