パナソニック エレクトリックワークス社のアクセラレータープログラム2025、採択企業5社を追加決定

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社では、「くらしインフラ」の変革を通じて、「いい今日と、いい未来」を創ることを目指し、優れた先進的技術やノウハウを有するスタートアップと共創し、新規事業を加速させる取組を推進しています。

その取組の一環として、ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成瀬 功一）と共同でアクセラレータープログラム「Panasonic Accelerator by Electric Works Company」を開催しています。

2025年度は、過年度と同様に各事業部門から共創テーマを募集しました。さらに、「Well-being（ウェルビーイング）」と「Energy management（エネルギーマネジメント）」を重点テーマに掲げ、単年度の成果創出に加え、中長期的な技術・ユースケース開発にも取り組みます。

この度、2025年11月に採択した企業5社に引き続き、本プログラムに参加するスタートアップ5社（うち海外企業1社）を採択企業として選出しましたので、お知らせします。

今後の共創期間では、スタートアップとともに新たな価値創出に挑戦し、社会実装に向けた具体的なアクションを加速していきます。

＜Panasonic Accelerator by Electric Works Company 採択企業＞

※50音順

【企業名】株式会社アジラ

【URL】 https://jp.asilla.com/

【採択テーマ】行動分析技術×Well-beingな空間づくりによる工場の生産性向上

【企業名】ANACITY

【URL】 https://anacity.com

【採択テーマ】インド集合住宅向けソリューション開発とコミュニティサービスの連携に向けた次世代スマート技術の価値検証

【企業名】株式会社アロマビット

【URL】 https://www.aromabit.com/

【採択テーマ】ホテル客室で発生するニオイの検知・可視化

【企業名】株式会社SAKIGAKE JAPAN

【URL】 https://sakigakejp.com/

【採択テーマ】世界標準の次世代避難所の実現 ～空間DXとQOL向上によるWell-beingの提供～

【企業名】HOMMA Group株式会社

【URL】 https://www.hom.ma/japan

【採択テーマ】「くらしの質」を変える次世代スマートホームの新価値を創出

＜今後のスケジュール＞

2025年11月～2026年3月：アクセラレータープログラム 共創期間

2026年3月18日：デモデイ

【ReGACY Innovation Group株式会社について】

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

【商号】ReGACY Innovation Group株式会社

【代表者】成瀬 功一

【所在地】〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

【設立】2022年2月

【URL】 https://regacy-innovation.com/

【事業内容】

・イノベーションコンサルティング（イノベーション戦略・組織・人材）

・インキュベーション（新事業開発、大企業発ベンチャー創出）

・オープンイノベーション（プログラム運営、共同開発、アライアンス支援）

・フィナンシャルサービス（ベンチャー投資、CVC、M&A、JV設立等の支援）

・プライベートエクイティ（スピンアウトベンチャー投資・育成）