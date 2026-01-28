アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケアブランド「タッチャ」より、「タッチャ ロンジェビティ コレクション」が誕生

ユーピーディー・ジャパン株式会社

アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケアブランド「タッチャ」は、未来の美しさを紡ぐエイジングケア*¹の新たな形として、肌本来の健やかさとしなやかさに満ち、生命感あふれ、いきいきと輝く肌を目指す「タッチャ ロンジェビティ コレクション」から、セラムとクリームを2026年3月25日（水）に発売いたします。

時を重ねることは、人生の贈りもの

THE LONGEVITY COLLECTION

「タッチャでは、肌はその人の人生そのものを映し出すと考えています。日本に受け継がれてきた知恵は、若さを追い求めるのではなく、私たちの肌が本来持つエネルギーや生命力を守りながら、その変化の道のりを慈しむことを教えてくれます。時を重ねることで、今の輝きが、未来の美しさへと紡がれていきますように。」

- タッチャ創業者 ヴィッキー・ツァイ

オキナワ セルエッセンス コンプレックス*² ― 沖縄の知恵と美肌科学の融合 ―

沖縄では、人々の健康を支えてきた栄養豊富なハーブや植物は「ぬちぐさ（命草）」と呼ばれ、命を育む自然の恵みとして生活の中で親しまれてきました。

タッチャ研究所は、この沖縄の知恵である「ぬちぐさ」に着想を得て、年齢とともに変化する肌に寄り添い、肌本来の健やかさを長期的な視点で支えることを目指しました。

本コレクションの共通成分である「オキナワ セルエッセンス コンプレックス*²」は、シークワーサー*³やノニ果汁*⁴、月桃*⁵など、沖縄の豊かな自然で育まれた植物の恵みと、最新の美肌研究の知見を融合した独自コンプレックスです。

年齢や外的ストレスの影響を受けやすい肌のバリア機能や、乾燥によるくすみ・ハリ不足といった複合的な肌悩みに寄り添い、生命感があふれ出るような潤いとハリ・弾力のある、しなやかで健やかな肌へ導きます。

自然の調和を感じる、心地よい香り

沖縄の美しい海と森を思わせる、思わず深呼吸したくなるシトラスウッディの香り。

日本産のシークワーサーと、ベルガモットのいきいきとしたシトラスに、松とプチグレンのウッディで落ち着きのある香りを重ね、静けさの中にもエネルギーを感じる香りに仕上げました。

肌本来の弾むようなハリと、しなやかさに満ちた健やかな肌へ

タッチャ ロンジェビティ セラム

「タッチャ ロンジェビティ セラム」は、肌本来の健やかさに寄り添う独自成分「オキナワ セルエッセンス コンプレックス*²」に加え、キメを整え、引き締まったハリ感を与えるサシクサエキス*⁶を配合した美容液です。

みずみずしいジェル状のテクスチャーが、軽やかなオイルへと変化しながら、肌にとろけるようになじみ、使うたび、肌本来のハリ・弾力に満ちた、しなやかな肌へ導きます。

タッチャ ロンジェビティ セラム ＜美容液＞

（販売名：タッチャ ＬＧ セラム）

容量：30mL 価格：9,800円（税抜）／10,780円（税込）

【使用方法】

朝晩、化粧液で肌を整えたあと、1-2プッシュ分を手に取り、顔、首、デコルテにやさしくマッサージするようになじませます。目元やほうれい線まわりなど気になる部分には重ね付けもおすすめです。

生命感と輝きに満ちた明るく、なめらかな肌へ

タッチャ ロンジェビティ クリーム

「タッチャ ロンジェビティ クリーム」は、肌本来の健やかさに寄り添う独自成分「オキナワ セルエッセンス コンプレックス*²」に加え、肌環境を整え、くすみ*⁷やハリ感にアプローチするペプチド*⁸や、深い潤いで肌を包み込むバイオ発酵ヒアルロン酸*⁹を配合。

触れると元の形に戻るクッションジェルクリームが、肌にのせるととろけるようになじみ、つややかで光沢のある潤いに包まれます。

使うたび、肌本来のエネルギーを感じさせるように、明るく、なめらかでハリのある肌へ導きます。

タッチャ ロンジェビティ クリーム ＜クリーム＞

（販売名：タッチャ ＬＧ クリーム）

容量：50mL 価格：10,000円（税抜）／11,000円（税込）

【使用方法】

付属のスプーンでパール大のクリームをすくって手に取り、顔、首、デコルテに、やさしくマッサージするようになじませます。毎日、朝と夜にお使いいただけます。

*¹.年齢に応じた潤いケア *².シイクワシャー果皮エキス、ヤエヤマアオキ果実エキス、ゲットウ葉エキス(保湿・コンディショニング・エモリエント) *³.シイクワシャー果皮エキス(保湿) *⁴.ヤエヤマアオキ果実エキス(コンディショニング・エモリエント) *⁵.ゲットウ葉エキス(コンディショニング) *⁶.コシロノセンダングサエキス(コンディショニング) *⁷.乾燥による *⁸.水、リン酸Na、ノナペプチド-1、リン酸2Na、カプリリルグリコール(すべてコンディショニング) *⁹.ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(保湿)

タッチャについて

アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケア

2009年、創業者ヴィッキー・ツァイが、日本古来の成分や美容習慣に出会い、心身ともに癒された自身の体験から、肌とこころをケアし、使い心地の優れたスキンケアを目指してタッチャは誕生しました。「こころと身体は一つにつながっている」という考えのもと、忙しい現代の日常に、静かに立ち止まり、自分自身を見つめ直す日々のマインドフルなスキンケアを通じて、肌とこころに調和をもたらすライフスタイルを提案しています。

タッチャの革新の核となるのは、日本の伝統素材と発酵技術をアメリカの視点で再解釈し、確かな効果を求める感性と融合させた発酵スキンケア。ブランド独自の発酵成分「HADASEI-3*」は、日本の食文化を支える秋田の米、宇治の緑茶、沖縄の海藻を、二段階の発酵プロセスにより天然の美肌成分を最大限に引き出しており、ほぼすべての製品に配合されています。

「身体に良いものは肌にも良い」という信念のもと、こだわり抜いた処方を一つひとつ丁寧に作り上げる姿勢、そして、茶道の棗や桐箱、和紙といった日本の美意識をパッケージデザインに取り入れるこだわりもブランドの象徴です。

*サッカロミセス／コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス（保湿）

タッチャの日本での展開

【日本公式ウェブサイト】http://www.tatcha.jp/

取扱店舗・オンライン

【ISETAN BEAUTY online】

https://meeco.mistore.jp/contents/tatcha/index.html

【@cosme公式通販 @cosme SHOPPING】

https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=125285

【@cosme OSAKA】

https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

【フォーシーズンズホテル京都 THE SPA】

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/

タッチャの製品を使ったスキンケアリチュアルを楽しめるスパ トリートメントメニューを展開。

※時期によって、展開が異なります。スパ取り扱い製品の一部は、その他、公式展開製品と異なる場合があります。