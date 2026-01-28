ヤマダオリジナル冷蔵庫「REFAGE」に4ドア冷蔵庫新登場！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、2026年1月31日（土）に、ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」より、新たに４ドア冷蔵庫「YRZ-F37N」を全国のヤマダデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売します。

■ヤマダオリジナル冷蔵庫ブランド「REFAGE（リファージュ）」

「Refrigerator（冷蔵庫）」+「Age（世代、年代）」を語源とする造語。

“どの世代にも合う あなたとの暮らしにちょっといい冷蔵庫”をコンセプトに、お客様のニーズに応えるラインアップを揃えています。

■商品の特長

１．2～3人の暮らしにちょうどいいサイズ感

世帯規模の縮小によりコンパクトモデルの需要が拡大する一方、まとめ買いの増加を背景に、適切な収納容量へのニーズも高まっています。大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいサイズ感にこだわりました。

2．省エネ基準達成率107%

2021年度省エネ基準達成率107%を実現。日々の電力消費量を抑え、経済性にも優れています。

3．満氷検知レバー付きで無駄なく製氷

自動製氷機に加え、氷の量を計る検知レバーにより満氷と判断している間は自動で製氷を停止する便利機能が付いています。

給水タンクは取り外して洗えるほか、タンクの水で製氷皿を自動洗浄する「製氷皿洗浄機能」も備えており、清潔にお使いいただけます。

4．高さ調節可能なガラス棚・ドアポケット

冷蔵室のガラス棚はすべて取り外しが可能です。用途に合わせて棚の位置を変えることで、背の高いボトルや鍋も楽々収納できます。ドアポケットも高さ調節が可能なのでチューブや各種調味料などがスッキリ収まります。

5．冷蔵室・冷凍室は3段階で温度調節可能

冷蔵室・冷凍室は、それぞれ「強・中・弱」の3段階で温度調整ができ、季節の変化に応じて適正な温度設定が可能です。

【製品仕様】

品名 ：ヤマダオリジナル冷凍冷蔵庫REFAGE

型番 ：YRZ-F37N

定格内容積 ：370L（冷蔵室204L・野菜室70L・冷凍室96L）

冷却方式 ：ファン式

定格電圧 ：100V 50/60Hz

電動機の消費電力：85/85W(50Hz/60Hz)

冷媒種類 ：R600a

騒音値 ：約23.0dB

外形寸法 ：W600×D668×H1810mm

重量 ：73kg

年間消費電力量 ：329kWh/年

省エネ基準達成率(目標年度2021年)：107%

製品詳細はヤマダウェブコム（EC サイト）をご覧ください。商品発売に合わせ情報掲載いたします。

YRZ-F37N C（ベージュ色）： https://www.yamada-denkiweb.com/3105902019(https://www.yamada-denkiweb.com/3105789016)

YRZ-F37N H（グレー色） ： https://www.yamada-denkiweb.com/3105902026(https://www.yamada-denkiweb.com/3105789023)

※一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文によりお取り寄せにて対応いたします。