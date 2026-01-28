TDCソフト、レガシーシステム刷新を支援する マイグレーションサービス「Movina（モヴィナ）」の提供を開始

ＴＤＣソフト株式会社

TDCソフト株式会社（代表取締役社長：小林 裕嘉、以下：当社）は、企業のDXを阻害するレガシーシステムの刷新を包括的に支援するため、当社が提供するマイグレーションサービス「Movina（モヴィナ）- Move In & Navigate to Modern Systems」を立ち上げ、本日より提供を開始いたしました。

「Movina」は、"Mov’In（踏み込む）"と"Navigate（導く）"を掛け合わせた名称で、長年稼働しブラックボックス化したレガシーシステムに踏み込み、安心・安全かつ確実に最新環境へマイグレーションさせるためのソリューションブランドです。すでに提供を開始している「UNIXサーバマイグレーションサービス」に加え、「Javaフレームワーク」「Microsoft系システム」「ブラウザ（脱Internet Explorer：以下IE）」などの主要領域において、高品質・低コスト・短期間でのモダナイゼーションを実現し、お客様のビジネスアジリティ向上に貢献します。

■背景と目的

企業の基幹システムには依然としてレガシー環境が残存しており、老朽化や技術者不足、保守費用の増大、セキュリティリスク、ブラウザサポート終了など、事業継続上の課題に対し、多くの企業がシステムの刷新に迫られています。当社は創業以来、長年にわたり社会インフラとなるシステム構築に携わり、豊富な開発実績と技術ノウハウを蓄積してまいりました。この知見を活かし、単なる「古いシステムを新しくする」だけでなく、「お客様のシステムの未来をナビゲートする」という想いを込めて、マイグレーションサービス群を「Movina」としてブランド化しました。

■Movinaの主な特徴

Movinaは、アプリケーションからインフラまで、レガシー刷新に必要な調査・診断から移行・テストまでをワンストップで提供します。

・高品質：多くの実績を持つ自動化ツールを最大限に活用し、手作業によるヒューマンエラーを極小化します。自動化できない領域においても、当社が長年培ったノウハウを持つエンジニアが対応し、高品質を担保します。

・低コスト：独自の自動化ツールによる工数削減に加え、パートナー企業のオフショア／ニアショア拠点を活用することで、コストパフォーマンスの高い移行を実現します

・短期間：豊富なマイグレーション実績に基づく標準化されたプロセス（診断～PoC～移行）とプロジェクトマネジメントにより、手戻りのないスムーズな移行計画を策定・実行し、工期を短縮します。

■Movina（レガシーマイグレーションサービス）の詳細はこちら

URL：https://www.tdc.co.jp/service/movina_lp/

■提供する主なマイグレーションサービスの詳細はこちら

Movinaでは、移行対象環境や課題に応じて、以下のサービスを展開しています。

・UNIXサーバマイグレーションサービス

UNIX環境で稼働する基幹システムを、機能を変更せずに最適なクラウドやLinux環境へ移行します。

https://www.tdc.co.jp/service/unix-server-migration-service/ (https://www.tdc.co.jp/service/unix-server-migration-service/)

・Javaフレームワークマイグレーションサービス

Struts等のサポート終了した古いフレームワークを、Spring等の最新フレームワークへ移行します。

https://www.tdc.co.jp/service/java-framework-migration-service/ (https://www.tdc.co.jp/service/java-framework-migration-service/)

・Microsoft系システムマイグレーション

Visual Basic6やASP.netなどのレガシーなMicrosoft資産を、最新の.NET環境やAzure環境へ移行します。

https://www.tdc.co.jp/service/microsoft-system-migration-services/ (https://www.tdc.co.jp/service/microsoft-system-migration-services/)

・脱IE - ブラウザマイグレーションサービス

IE専用に作られたWebシステムを、EdgeやChromeなどのモダンブラウザ対応へ改修します。

https://www.tdc.co.jp/service/deie-browser-migration-service/ (https://www.tdc.co.jp/service/deie-browser-migration-service/)

■TDCソフトについて

TDCソフトは、パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、一歩先の未来に向けた先見性を磨き、抜きんでた開発技術とサービスを提供することで、お客様の唯一無二の存在となることを目指すシステムインテグレーション企業です。洗練された快適な世の中の実現に向けて、あらゆる領域のお客様に付加価値の高いITサービスを提供しています。