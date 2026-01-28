【すしの都 北九州市×ミツカン×西部ガス共同企画】ミツカン初！オリジナルすし酢づくり体験実施

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市は、食品メーカーの株式会社Ｍｉｚｋａｎ（以下、ミツカン）、西部ガス株式会社と共同で小学生向けの食育イベントを実施します。子どもたちに北九州市のすしを身近に感じていただけるよう、すしを作るための「すし酢」をオリジナルで作り、「すしの都 北九州市」の説明をする内容です。

北九州市とミツカンの取り組み

北九州市とミツカンは、特に子ども向けに、「すしの都 北九州市」をＰＲするため、これまで共同で「おすおすしのうた」ご当地キャラダンス動画や、北九州市の魚について学ぶリーフレットの制作を行ってきました。

今回は、共同の取組の第３弾として、ひな祭りを前に、各ご家庭のオリジナル「すし酢」を作るイベントを企画しました。ここに、食育の取組を実施している西部ガス株式会社が加わり、三者が合同で企画を実施する事になりました。

イベント概要

開催日時

令和８年２月２８日（土）

１回目 ：９：３０～１０：３０、２回目 ：１１：３０～１２：３０

対象

小学生

開催場所

西部ガスクッキングクラブ（八幡西区岸の浦１-１-１）

内容

講師

- 「すしの都 北九州市」の取組説明- 酢やすし酢の役割についての説明- オリジナルすし酢づくり- 記念撮影

(株)Mizkan 食酢エキスパート 赤野 裕文 氏 ほか

申し込み

令和８年２月１５日まで、申し込みフォーム(https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/smart-apply/apply-procedure-alias/mysushizu/door)で受付。

詳細（北九州市HP） :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/v355_00002.html