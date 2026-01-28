スキルアップNeXt、マイクロソフトの最上位パートナー資格「Microsoft Copilot」 Specializationを取得。

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、マイクロソフトのパートナープログラム「Microsoft AI Cloud Partner Program」において、特定の技術分野で極めて高い専門性と顧客成功実績を持つことを証明する最上位資格である「Microsoft Copilot」 Specializationを取得したことをお知らせします。

認定取得の背景：AIを「学ぶ」から「つくる・使いこなす」フェーズへ

現在、多くの企業において生成AIの導入は「検証（PoC）」から「実務実装」のフェーズへと移行しています。スキルアップNeXtは、これまで強みとしてきた人材育成の知見を基盤に、AIエージェント開発および高度な技術実装の支援をさらに加速させております。

本資格の取得は、スキルアップNeXtがMicrosoft 365 Copilotの導入支援のみならず、高度なカスタマイズやAIエージェント構築において、マイクロソフトのグローバル基準を満たす「技術実装のトップクラスパートナー」であることを証明するものです。

「Microsoft Copilot」 Specializationの厳格な基準

本資格は、基盤となる「Solutions Partner for Modern Work」を認定しているパートナーの中でも、特に以下の厳しい要件をクリアした企業のみに授与されます。

今後の展望

- 高度な技術スキルMicrosoft 365の最高位資格に加え、Microsoft Copilot Studioを用いたAIエージェント開発に関する専門知識を持つエキスパートを一定数以上擁していること。- 実践的な導入実績過去12ヶ月間におけるMicrosoft Copilotの月間アクティブユーザー（MAU）の著しい成長に寄与し、複数の顧客企業に対して実効性の高い導入支援を行っていること。- 顧客事例による実証AIエージェントの実装やビジネスプロセスの変革を含む、高度なソリューション提供実績。

今後もスキルアップNeXtは、マイクロソフトと協働し、Microsoft 365 CopilotやMicrosoft Power Platformでお客様の業務効率とビジネス変革の実現を支援して参ります。

日本マイクロソフト株式会社(本社：東京都港区、以下「日本マイクロソフト」) 様からのエンドースメント

日本マイクロソフトは、この度の株式会社スキルアップNeXt様の「Microsoft Copilot」Specializationの取得を心よりお慶び申し上げます。

株式会社スキルアップNeXt様は、Microsoft 365 Copilotの定着および、Copilot Studioを活用した高度なAIエージェント構築において、卓越した専門性と実績を有するパートナーです。今回の「Microsoft Copilot」 Specializationの取得は、単なるシステム導入にとどまらず、AI実装を通じたビジネスプロセスの刷新と、組織的な利活用の定着を支援してきた取り組みが正式に評価されたものです。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社スキルアップNeXt様との強力な協働を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献して参ります。

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員

エンタープライズ パートナー 事業本部

エンタープライズ パートナー 技術本部 本部長

羽鳥 光弘

Copilot・Power Platform 定着化支援/AIエージェント構築支援について

Copilotを活用した業務効率化とAIエージェント開発を通じて、社員のスキル向上から組織変革まで一気通貫で支援します。短期間でエージェントを構築し、全社でAIを活かす仕組みを作ります。

詳しくはこちら(https://www.skillupai.com/private-training/copilot/)

スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げています。

AIやGXといった国家戦略の中核をなす「先端領域」への適応という日本企業が直面する構造的な課題に対し、当社は「トランスフォーメーション・パートナー」として、人材と組織の両面から企業の変革を支援しています。この課題解決を通じて、日本の持続可能な未来を創造します。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

AI/DX事業 （コンサルティング、AI/DX人材育成・組織開発、AI開発、人材採用支援）

GX事業 （GX人材育成、GX検定運営）

先端領域事業 （量子コンピューティング関連サービスなど）

※ Microsoft、Microsoft 365 、Power Platformは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。