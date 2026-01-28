日鉄興和不動産コミュニティ株式会社

日鉄興和不動産コミュニティ株式会社（東京都品川区／代表取締役社長 佐藤 諭貴、以下「当社」）は、スタイルアクト株式会社（東京都中央区／代表取締役 沖 有人）の運営する、分譲マンション購入者向けサイト「住まいサーフィン」より発表された「マンション管理員大賞 2025年度」にて「マンション管理員大賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。昨年に引き続き2年連続の受賞となります。

管理員の採用市場が厳しい中、当社では数年前から、新人管理員の研修・育成を抜本的に見直し、管理員の育成、チェックのPDCAサイクルを継続的に実施してまいりました。

今後もご入居者様へのホスピタリティ向上にむけ、管理員をはじめとした管理サービスの品質向上の取り組みを継続し、「安全・安心・快適」を提供できるよう、日々の管理業務に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92023/table/4_1_74480dbc80616ec486848d5e207877b8.jpg?v=202601281251 ]